«В России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители». Лукашенко рассказал, как идут переговоры о нефти

14 февраля Александр Лукашенко приехал в Светлогорск, посетил завод по производству сульфатной беленой целлюлозы, а также пообщался с рабочими. Им он рассказал, что Беларусь продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. По словам Александра Лукашенко, на недавней встрече в Сочи президент РФ Владимир Путин засомневался, что белорусская сторона и дальше будет покупать нефть в других странах. Президент заявил, что Беларусь готова диверсифицировать закупки.

- Чтобы каждый год 31 декабря в двенадцать часов ночи не стоять на коленях, - пояснил он. - Так быть не должно, и так не будет.

Как сообщает belta.by, президент подчеркнул, что Беларусь не будет платить премии российским нефтяным компаниям, тем более раз они поставляют продукт по мировой цене.

- Мы не просим дешевую нефть. Мы купим по мировой цене и переработаем. И это выгодно для компаний, - заявил он.

Также президент рассказал о…

…ДОГОВОРЕННОСТЯХ В СОЧИ

«В Сочи мы договорились, что правительство России и лично замглавы Администрации Дмитрий Козак будут контролировать этот вопрос и помогут нам договориться. То есть пошел сигнал: если Беларусь с кем-то договаривается, помогите по трубе им поставить эту нефть из России. Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах (межправсоглашение на 24 млн т, в январе они поставили всего 500 тыс. т - 1,5 млн т недопоставили), мы начнем отбор из транзитной трубы. Через страну на Запад и для Беларуси прокачивается 70 млн т нефти. И они не имеют никаких проблем. Мы добросовестно, честно качаем эту нефть. Помните летом грязную нефть? До сих пор не рассчитались за это, хотя у нас вышло из строя оборудование в Мозыре, Новополоцк пострадал и нефтепровод «Дружба». Поэтому, если не поставят в феврале, будем до 2 млн т добирать».

…НЕФТИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН

По его словам, Беларусь прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами.

«Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки) поставим по трубе».

В Беларуси рассматривают вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода «Дружба». В таком случае не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы.

Для поставок могут задействовать и балтийские порты.

«Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию (как договоримся), переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион».

Это схема для Новополоцкого НПЗ. Таким же образом сможет работать завод в Мозыре: нефть к нему поступит через Черное море, а предприятие затем обеспечит своей продукцией всю Украину и частично Европу.

Лукашенко: Если Россия не поставит нефть в нужных объемах, Беларусь начнет отбор из транзитной трубы.

…НАМЕКАХ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Президент рассказал, что на переговорах с Россией белорусская сторона требует равных условий, поскольку страны состоят не только в Союзном государстве, но и в Евразийском экономическом союзе.

«Ничего лишнего не требуем». «Но нам говорят: мы разные страны - намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: «Давайте включим Беларусь в состав России»...»

«Вот вы (работники предприятия. - Ред.) не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие россиян. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут нет». «И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены».

Лукашенко про Россию: Это не интеграция, а поглощение Беларуси инкорпорация. На это я не пойду!.

…ИНТЕГРАЦИИ

Президент рассказал, что его упрекают в срыве интеграции. По его словам, именно он когда-то был ее инициатором.

«А что вы понимаете под интеграцией? Я понимаю: в экономике интеграция, это когда мы покупаем ресурсы в России (запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа), делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены. Вот что такое интеграция. Что такое интеграция на уровне людей: свободное перемещение, нет никаких границ. Пенсии, начисления - все как в одной стране. Мы это сделали».

«Уже говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ. А будут ли еще? (…) Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен».

«Средние слои в России к нам с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?»

…ГЛАВЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВА

Президент прокомментировал конспирологические теории о том, что Владимир Путин хочет задержаться у власти за счет присоединения Беларуси.

«Нет у Путина такой цели. А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Беларуси в Россию быть не может. Но я пошутил (в каждой шутке есть доля шутки): единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединенного государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. А лучше всего Наталья Ивановна Кочанова - первая женщина, но надежная будет. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если бы россиянам мы эту альтернативу предложили, они бы могли и не отказаться».

...НЕЗАВИСИМОСТИ

«Помните, что ваш президент никогда не станет последним. После меня - вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Это не только нам - это нашим детям. Им еще жить в этой стране. Вопрос независимости - это не только хорошо жить. Может, и похуже жить будем. Не будем - не волнуйтесь. Ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам».

…ПЕРЕГОВОРАХ О ЦЕНАХ НА ГАЗ

«Сейчас все упрекают меня в этих Telegram-каналах, что Лукашенко такой-сякой, торгуется, хочет для себя все вытащить. Я ничего лишнего не хочу. Мы в союзе. И не только в союзе Беларуси и России, но и в Евразийском экономическом союзе. Мы договорились, что у нас будет торговля товарами и услугами без таможенных пошлин. А какой же союз, если нет равных условий для людей, предприятий. У вас газ, допустим, 200 долларов, а у таких предприятий в России - 100 или 80. Как с ними конкурировать? (…) Значит, нам приходится меньше жечь электричества, в холодине работать, зарплату людям меньшую платить и так далее. Вот вам и равные условия. Вот за что я борюсь и чего хочу. Ни в коем случае не дешевле».

…ДОРОЖНЫХ КАРТАХ

По словам президента, Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, но работа по дорожным картам будет продолжена.

«Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого».

Президент рассказал, что создание различных политических, наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено 31-й дорожной картой, стороны договорились не обсуждать.

«Чисто экономические вопросы по интеграции». «Но по настоящей интеграции, а не так, как «плявузгаюць» в средствах массовой информации в России: они понимают интеграцию как поглощение Беларуси Россией. Это не интеграция, а инкорпорация. На это я никогда не пойду».

«Налогооблагаемая база у нас разная: у них от нефти и газа, у нас от реального сектора. Разные системы, но давайте прорабатывать. В этом нет ничего плохого. И так по всем направлениям».

…ЭКОЛОГИИ В СВЕТЛОГОРСКЕ

Президент высказался и о заводе по производству целлюлозы в Светлогорске. Ему докладывали о жалобах на запах.

«Когда мне доложили, что тут дурно пахнет, разборки были жесткие. Экология - вопрос номер один. Мы не должны в ХХI веке создавать производства, от которых сами отравимся и детей своих отравим». «Здесь все сделано по высоким стандартам, на которые только способна мировая промышленность».

…КЛИМАТЕ

«Сегодня уже абсолютно понятно, особенно гомельчанам, что климат резко изменился. Вы уже живете в климатической зоне, как раньше было южнее Киева».

…УРОЖАЕ НА СВОЕМ УЧАСТКЕ

«Мы получили в этом году под 300 тонн картофеля на маленьком участке. Мы тоже отдали. В монастырь сегодня-завтра отвезут. Отдаем людям. Кому-то семена, потому что это новые сорта. Я лично даже занимаюсь этим для души, ищу новые сорта».