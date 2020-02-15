"Динамо" забросило четыре шайбы "Автомобилисту", но проиграло

После выездных матчей минское "Динамо" вернулось на "Минск-Арену" и провело матч с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

Уже на 5-й минуте игры благодаря точному броску Франсиса Паре "зубры" вышли вперёд. Но через 11 минут Василевский восстановил равновесие в счёте.

Во втором периоде команды вновь обменялись голами: забросили Шейнс Принс и экс-игрок "Динамо" Джефф Платт.

№45 Джо Морроу. ХК "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В начале третьего периода "Автомобилист" вновь повел в счёте. Дальше команды продолжили перестрелку, "зубры" догоняли. Причём, на 55-й минуте счет сравняли (4:4 - Принс). Но на 56-й вновь пропустили... о В концовке тренеры заменили вратаря шестым полевым игроком, но лишь получили шайбу в пустые ворота за 20 секунд до сирены (вновь забросил Платт).

Юный болельщик.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В итоге поражение 4:6. В предыдущем мачте этих команд счет был 5:6 в пользу "Автомобилиста".

С 37-ю очками "зубры" занимают одиннадцатое место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч проведут на "Минск-Арене" 17 февраля с ЦСКА.