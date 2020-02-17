2020-02-17T14:15:23+03:00
Туризм
КП Беларусь

Едем в Лодзь смотреть, как переделывают старые промышленные здания в лофт

Этот некогда второй по величине город в Польше часто сравнивают с Детройтом из-за безработицы и заброшенных зданий. Но городские власти стараются изменить ситуацию. Мы отправились посмотреть, как это происходит [фото]
Екатерина ТОЛОЧКО
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На улице Петрковской стоит рояль, за которым играет известный пианист Артур Рубинштейн. Туристы часто с ним фотографируются и на на счастье трут нос. Фото автораНа улице Петрковской стоит рояль, за которым играет известный пианист Артур Рубинштейн. Туристы часто с ним фотографируются и на на счастье трут нос. Фото автора
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Польша для нас - близкая заграница. И если есть шенген, почему бы не сгонять в выходные прогуляться в польском городе Лодзь. Так мы и сделали и были очарованы его богатой историей. Рядом с архитектурными достопримечательностями тут соседствуют ультрасовременные здания. Хотя трамвайный маршрут нередко пролегает мимо все еще заброшенных зданий.

Каждое здание на пешеходной улице Петрковской уникально. Фото автора

Каждое здание на пешеходной улице Петрковской уникально. Фото автора

Блины и свежий воздух - как у бабушки

Расстояние между Варшавой и Лодзью всего 120 километров, из центра польской столицы ходят маршрутки и автобусы. Но самый быстрый способ - электрички, отправляющиеся с железнодорожного вокзала Варшава-Центральная практически каждые полчаса. Вагоны удобные, с бесплатным wi-fi и розетками на 230 вольт.

Вокзал станции Лодзь-Фабричная напоминает космический корабль, он в пешей доступности от центра города. Мы без труда добрались за 20 минут прогулки до главной улицы Петрковской. Это самая длинная пешеходная зона в Польше, с многочисленными магазинчиками, отелями, ресторанами. Здесь вы найдете и бар, и чайную с ласковыми котиками. Есть парочка сувенирных лавок с магнитиками, кружками, сумками с вышивкой, украшениями из дерева. Стартовая цена сувениров - 1,5 злотого (наш рубль), столько стоит необычный цветной карандаш.

Лодзь - настоящая находка для поклонников польского кино. Фото автора

Лодзь - настоящая находка для поклонников польского кино. Фото автора

Здесь можно отыскать памятную звезду любимого актера или остановиться в отеле, где в фильме «Ва-банк» жил Хенрик Квинто. Фото автора

Здесь можно отыскать памятную звезду любимого актера или остановиться в отеле, где в фильме «Ва-банк» жил Хенрик Квинто. Фото автора

Мы сняли на троих апартаменты с двумя небольшими комнатками и ванной в гостинице. В стоимость входил завтрак. Пообедать можно было в ресторанчике у отеля. Кухня разнообразная, главное - помнить, что порции здесь немаленькие. Например, в качестве панкейков принесли огромный блин, жаренный на сале (прям как в деревенской печи у прабабушки), щедро посыпанный сыром, цукини, креветками и политый сметаной. Сказать, что вкусно - не сказать ничего!

Некогда второй по величине город в Польше часто сравнивают с Детройтом из-за безработицы и заброшенных зданий. Фото автора

Некогда второй по величине город в Польше часто сравнивают с Детройтом из-за безработицы и заброшенных зданий. Фото автора

Вдоль границ гетто

Благодаря своим фабрикам Лодзь оказалась во время войны стратегически важной для немецкой армии. Поэтому здесь практически не вели боевые действия и большинство зданий сохранились. Но фашисты решили организовать в городе гетто. Жертвами Второй мировой стали 420 тысяч жителей города, больше половины из которых составляли евреи. На многих домах и церквях вы можете увидеть информирующие таблички, а по городу на плитке можно заметить границы гетто.

На Новом еврейском кладбище в Лодзи можно найти Мавзолей семьи Познаньских, много памятных табличек и монумент погибшим в гетто. Фото автора

На Новом еврейском кладбище в Лодзи можно найти Мавзолей семьи Познаньских, много памятных табличек и монумент погибшим в гетто. Фото автора

Даже если вы согласны с героем Джерома К. Джерома и считаете, что любоваться надгробьями и могилами - занятие странное, все равно посетите еврейское кладбище. Здесь есть памятный монумент погибшим в гетто, мавзолей Познаньского, предпохоронный дом, где усопших готовили в последний путь. Вход платный, можно заказать экскурсию. Захоронения датируются концом XIX века и позже. Каждый памятник на этом кладбище уникален.

Не одними муралами жива Лодзь

Во дворце фабричного магната и известного филантропа Израиля Познаньского разместился Музей города Лодзь. Для строительства своего дома предприниматель пригласил поклонника Ренессанса Хилари Маевского. Заканчивать комплекс пришлось уже сыновьям фабриканта. В результате в северной части города вырос роскошный дворец в стиле нео- барокко.

В промышленные гиганты, которыми славилась некогда Лодзь, пытаются вдохнуть новую жизнь. Заброшенные старые текстильные фабрики (прежде всего это комплексы Израиля Познаньского и Карла Шейблера - бывшая бумажная мануфактура Познаньского) уже в этом веке были реконструированы в один из крупнейших в Польше торгово-развлекательных центров Manufactura.

Дворец И. Познаньского, где сейчас расположен городской музей, восхищает роскошными интерьерами. Фото автора

Дворец И. Познаньского, где сейчас расположен городской музей, восхищает роскошными интерьерами. Фото автора

А относительно небольшая хлопчатобумажная фабрика Юлиуша Киндерманна, напоминающая своими двумя башнями крепость, была переделана в трехзвездочный отель Focus. К сожалению, пока не всех мануфактур Лодзи коснулась реконструкция. Часть из них по-прежнему заброшена, но поражает своим размахом.

На улице Петрковской много замечательных скульптур. Фото автора

На улице Петрковской много замечательных скульптур. Фото автора

Оказавшись в Лодзи, понимаешь, как можно реконструировать улицу Октябрьскую в Минске, чтобы она стала городской достопримечательностью и гордостью.

Отдельно следует рассказать о лодзинских муралах. Город даже входил в Книгу рекордов Гиннесса по количеству настенных рисунков. Существует специальная карта для туристов, которая поможет их отыскать. Первым мы увидели забавное изображение пианиста Артура Рубинштейна. В городском музее есть экспозиция, посвященная пианисту, а на пешеходной улице можно найти его скульптуру.

Экспозиция, посвященная Артуру Рубинштейну. Фото автора

Экспозиция, посвященная Артуру Рубинштейну. Фото автора

Россыпи звезд под ногами

Прогуливаясь по улице Петрковской, обязательно стоит заглядывать в небольшие арки, которые ведут во внутренние дворики. Любителей красивых фотоснимков заинтересует «Пассаж Розы», расположенный на Петрковской, 3, - здесь стены домов усыпаны зеркальной мозаикой. Автором этого проекта является известный дизайнер Иоанна Райковская.

«Пассаж Розы» - уникальный дворик с зеркальной мозаикой - отличное место для памятных фото. Фото автора

«Пассаж Розы» - уникальный дворик с зеркальной мозаикой - отличное место для памятных фото. Фото автора

На пешеходке находится и Аллея звезд. Лодзь - центр польской кинематографии, здесь расположена знаменитая киношкола, выпустившая в свет множество известных сейчас в Польше актеров. Увы, Музей кинематографии, расположенный во дворце Карла Шейблера, оказался закрыт на реконструкцию до 2021 года. Зато в городском музее мы обнаружили экспозицию, посвященную, пожалуй, самому известному польскому фильму «Земля обетованная» Анджея Вайды. По этой картине можно понять историю становления самой Лодзи. В окрестностях города Юлиуш Махульский снимал большинство сцен «Ва-банка». Попробуйте остановиться в знаменитом «Гранд Отеле», где некогда жил Квинто. При наличии времени можно зайти в Музей анимации.

Мурал Хенрика Квинто из фильма «Ва-банк». Фото автора

Мурал Хенрика Квинто из фильма «Ва-банк». Фото автора

Город знаменит своими муралами. На стене изображение Артура Рубинштейна. Фото автора

Город знаменит своими муралами. На стене изображение Артура Рубинштейна. Фото автора

Конечно, за два выходных понять, чем живет Лодзь, и увидеть все достопримечательности города практически невозможно - но устроить себе небольшую перезагрузку и при этом не потратить много денег вполне реально.

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