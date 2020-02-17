Едем в Лодзь смотреть, как переделывают старые промышленные здания в лофт

Польша для нас - близкая заграница. И если есть шенген, почему бы не сгонять в выходные прогуляться в польском городе Лодзь. Так мы и сделали и были очарованы его богатой историей. Рядом с архитектурными достопримечательностями тут соседствуют ультрасовременные здания. Хотя трамвайный маршрут нередко пролегает мимо все еще заброшенных зданий.

Каждое здание на пешеходной улице Петрковской уникально. Фото автора

Блины и свежий воздух - как у бабушки

Расстояние между Варшавой и Лодзью всего 120 километров, из центра польской столицы ходят маршрутки и автобусы. Но самый быстрый способ - электрички, отправляющиеся с железнодорожного вокзала Варшава-Центральная практически каждые полчаса. Вагоны удобные, с бесплатным wi-fi и розетками на 230 вольт.

Вокзал станции Лодзь-Фабричная напоминает космический корабль, он в пешей доступности от центра города. Мы без труда добрались за 20 минут прогулки до главной улицы Петрковской. Это самая длинная пешеходная зона в Польше, с многочисленными магазинчиками, отелями, ресторанами. Здесь вы найдете и бар, и чайную с ласковыми котиками. Есть парочка сувенирных лавок с магнитиками, кружками, сумками с вышивкой, украшениями из дерева. Стартовая цена сувениров - 1,5 злотого (наш рубль), столько стоит необычный цветной карандаш.

Лодзь - настоящая находка для поклонников польского кино. Фото автора

Здесь можно отыскать памятную звезду любимого актера или остановиться в отеле, где в фильме «Ва-банк» жил Хенрик Квинто. Фото автора

Мы сняли на троих апартаменты с двумя небольшими комнатками и ванной в гостинице. В стоимость входил завтрак. Пообедать можно было в ресторанчике у отеля. Кухня разнообразная, главное - помнить, что порции здесь немаленькие. Например, в качестве панкейков принесли огромный блин, жаренный на сале (прям как в деревенской печи у прабабушки), щедро посыпанный сыром, цукини, креветками и политый сметаной. Сказать, что вкусно - не сказать ничего!

Некогда второй по величине город в Польше часто сравнивают с Детройтом из-за безработицы и заброшенных зданий. Фото автора

Вдоль границ гетто

Благодаря своим фабрикам Лодзь оказалась во время войны стратегически важной для немецкой армии. Поэтому здесь практически не вели боевые действия и большинство зданий сохранились. Но фашисты решили организовать в городе гетто. Жертвами Второй мировой стали 420 тысяч жителей города, больше половины из которых составляли евреи. На многих домах и церквях вы можете увидеть информирующие таблички, а по городу на плитке можно заметить границы гетто.

На Новом еврейском кладбище в Лодзи можно найти Мавзолей семьи Познаньских, много памятных табличек и монумент погибшим в гетто. Фото автора

Даже если вы согласны с героем Джерома К. Джерома и считаете, что любоваться надгробьями и могилами - занятие странное, все равно посетите еврейское кладбище. Здесь есть памятный монумент погибшим в гетто, мавзолей Познаньского, предпохоронный дом, где усопших готовили в последний путь. Вход платный, можно заказать экскурсию. Захоронения датируются концом XIX века и позже. Каждый памятник на этом кладбище уникален.

Не одними муралами жива Лодзь

Во дворце фабричного магната и известного филантропа Израиля Познаньского разместился Музей города Лодзь. Для строительства своего дома предприниматель пригласил поклонника Ренессанса Хилари Маевского. Заканчивать комплекс пришлось уже сыновьям фабриканта. В результате в северной части города вырос роскошный дворец в стиле нео- барокко.

В промышленные гиганты, которыми славилась некогда Лодзь, пытаются вдохнуть новую жизнь. Заброшенные старые текстильные фабрики (прежде всего это комплексы Израиля Познаньского и Карла Шейблера - бывшая бумажная мануфактура Познаньского) уже в этом веке были реконструированы в один из крупнейших в Польше торгово-развлекательных центров Manufactura.

Дворец И. Познаньского, где сейчас расположен городской музей, восхищает роскошными интерьерами. Фото автора

А относительно небольшая хлопчатобумажная фабрика Юлиуша Киндерманна, напоминающая своими двумя башнями крепость, была переделана в трехзвездочный отель Focus. К сожалению, пока не всех мануфактур Лодзи коснулась реконструкция. Часть из них по-прежнему заброшена, но поражает своим размахом.

На улице Петрковской много замечательных скульптур. Фото автора

Оказавшись в Лодзи, понимаешь, как можно реконструировать улицу Октябрьскую в Минске, чтобы она стала городской достопримечательностью и гордостью.

Отдельно следует рассказать о лодзинских муралах. Город даже входил в Книгу рекордов Гиннесса по количеству настенных рисунков. Существует специальная карта для туристов, которая поможет их отыскать. Первым мы увидели забавное изображение пианиста Артура Рубинштейна. В городском музее есть экспозиция, посвященная пианисту, а на пешеходной улице можно найти его скульптуру.

Экспозиция, посвященная Артуру Рубинштейну. Фото автора

Россыпи звезд под ногами

Прогуливаясь по улице Петрковской, обязательно стоит заглядывать в небольшие арки, которые ведут во внутренние дворики. Любителей красивых фотоснимков заинтересует «Пассаж Розы», расположенный на Петрковской, 3, - здесь стены домов усыпаны зеркальной мозаикой. Автором этого проекта является известный дизайнер Иоанна Райковская.

«Пассаж Розы» - уникальный дворик с зеркальной мозаикой - отличное место для памятных фото. Фото автора

На пешеходке находится и Аллея звезд. Лодзь - центр польской кинематографии, здесь расположена знаменитая киношкола, выпустившая в свет множество известных сейчас в Польше актеров. Увы, Музей кинематографии, расположенный во дворце Карла Шейблера, оказался закрыт на реконструкцию до 2021 года. Зато в городском музее мы обнаружили экспозицию, посвященную, пожалуй, самому известному польскому фильму «Земля обетованная» Анджея Вайды. По этой картине можно понять историю становления самой Лодзи. В окрестностях города Юлиуш Махульский снимал большинство сцен «Ва-банка». Попробуйте остановиться в знаменитом «Гранд Отеле», где некогда жил Квинто. При наличии времени можно зайти в Музей анимации.

Мурал Хенрика Квинто из фильма «Ва-банк». Фото автора

Город знаменит своими муралами. На стене изображение Артура Рубинштейна. Фото автора

Конечно, за два выходных понять, чем живет Лодзь, и увидеть все достопримечательности города практически невозможно - но устроить себе небольшую перезагрузку и при этом не потратить много денег вполне реально.