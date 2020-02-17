2020-02-17T11:38:35+03:00
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КП Беларусь

Стал известен первый хедлайнер VIVA BRASLAV OPEN AIR

"В моём сердце дырка — мне нужна таблетка..."
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: организаторыФото: организаторы
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Два дня музыки и танцев в атмосфере пляжного отдыха. Живописный кемпинг, фудкорты, зоны развлечений и мегатонны позитива на площади 230.000 м2 – все это уже предстоящим летом на главном музыкальном уикенде страны VIVA BRASLAV OPEN AIR.

В этом году фестиваль пройдет 24-25 июля на берегу Браславских озер. Организаторы уже назвали первого хедлайнера – популярную белорусскую группу ЛСП, чьи треки занимают первые места в чартах. Музыканты не раз разрывали танцполы известных фестивалей и готовы сделать это снова. «Лучше, чем интернет», «Маг», «Монетка», «Ламбада», «Безумие» и другие треки ЛСП - на главной сцене Viva Braslav Open Air.

Фото: организаторы

Фото: организаторы

Совсем скоро станут известны имена и других исполнителей. Не пропусти анонс!

КСТАТИ

Предстоящий фестиваль пройдет уже в восьмой раз. В прошлом году его посетили свыше 26 тысяч человек - это в 2,5 раза больше, чем население всего Браслава! Три сцены с музыкой на любой вкус, бешеная энергетика и умопомрачительные закаты превратили зрителей в единое целое. Люди, которые были на Viva Braslav, говорят, что за 2 дня прожили маленькую жизнь. Встретили старых знакомых и завели новых, сорвали голос вместе с любимыми артистами и зарядились впечатлениями на год вперед. Как обычно, в 2019-ом дешевые билеты раскупили в первую очередь, поэтому любителям спонтанности пришлось раскошелиться. Не упусти момент!

Фото: организаторы

Фото: организаторы

КОГДА: 24-25 июля

ГДЕ: Браславские озера (Центральный пляж, ул. Гагарина, 1)

ЦЕНА ВОПРОСА: от 39 рублей. Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте фестиваля vivabraslav.by и kvitki.by.

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