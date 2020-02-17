UzAuto Motors начинает экспорт Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt в Россию, Казахстан и Беларусь

Ташкент, Узбекистан - компания General Motors и ее партнер по альянсу компания UzAuto Motors достигли соглашения, по которому UzAuto Motors начинает продажу автомобилей на экспортных рынках в России, Казахстане и Беларуси под брендом Chevrolet.

По условиям данного соглашения, Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt становятся первыми моделями, доступными в России, Казахстане и Беларуси с марта 2020 года.

Председатель Правления АО «Узавтосаноат» Умурзаков Ш. Б. заявил, что это соглашение позволит UzAuto Motors использовать всю мощь мирового бренда Chevrolet для усиления продаж на экспортных рынках также эффективно, как это уже происходит на внутреннем рынке Республики Узбекистан.

«Работа с производящимися у нас автомобилями под одним брендом значительно упростит наш бизнес и вместе с этим откроет для нас большие возможности для дальнейшего развития автомобильной индустрии Республики Узбекистан и продаж на экспортных рынках».

UzAuto Motors будет управлять дистрибьюцией производимых ими моделей Chevrolet в России, Казахстане и Беларуси. Дилерская сеть будет создана на основе ряда текущих дилеров «Дженерал Моторс Россия», части существующих дилеров Ravon и авторизованных сервисных центров Chevrolet с учетом их географического расположения и степени соответствия стандартам бренда Chevrolet.

«Мы начнем с экспорта Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt , мы работаем над планами по расширению модельного ряда в будущем», - дополнительно отметил Ражабов Р.Б., врио генерального директора АО UzAuto Motors.

Управляющий директор «Дженерал Моторс Россия» Чиприан Сута заявил: «Вместе с нашими партнерами - дилерами Cadillac и Chevrolet NAV, мы продолжим фокусироваться на импорте люксовых автомобилей Cadillac и премиальных моделей Chevrolet на российский рынок».

«Если существующие дилеры «Дженерал Моторс Россия» примут решение заключить независимое соглашение о дистрибьюции с UzAuto Motors, они получат возможность расширить свое предложение по Chevrolet за счет популярных моделей из объемных сегментов рынка, произведенных в соответствии с международными стандартами качества GM».

Не произойдет никаких изменений в работе с клиентами «Дженерал Моторс Россия» Cadillac &Chevrolet NAV в направлении обеспечения гарантийным обслуживанием, а также в предоставлении услуг сервиса и продажи запасных частей. Дилерская сеть «Дженерал Моторс Россия» продолжит предоставлять послепродажный сервис для клиентов Cadillac и Chevrolet NAV.

Существующие клиенты Chevrolet, которые приобрели автомобили у дилеров GM/Chevrolet в России до конца 2015 года, могут быть уверены, что авторизованные сервисные центры «Дженерал Моторс Россия» продолжат предоставлять сервисные услуги.

Также клиенты, приобретавшие автомобили Ravon, смогут продолжить получать сервисные услуги в авторизованных сервисных центрах UzAuto Motors.

Для клиентов, которые приобрели произведенные UzAuto Motors автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, сохранится гарантия, а также сервисные услуги и продажа запасных частей, которые будет обеспечивать компания UzAuto Motors через свою дилерскую сеть.

Продажи автомобилей под брендом Ravon в России, Казахстане и Беларуси прекратятся к середине 2020 года.

GM и UzAuto Motors, партнеры по альянсу в Узбекистане, производят автомобили и двигатели по лицензии от GM.

UzAuto Motors производит и реализует автомобили в Узбекистане и на экспортных рынках через дилерскую сеть. GM оказывает качественную консультационную и производственную поддержку деятельности UzAuto Motors в Узбекистане.

Телефон клиентской службы: +375 (17) 220-44-44

www.chevrolet.by

www.ravon.by

www.chevrolet-auto.by

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