2020-02-17T22:21:31+03:00
Минск
КП Беларусь

Умение чувствовать: в галерее «АртХаос» открывается выставка Татьяны Черных

В галерее «АртХаос», которая расположена в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра «Дана Молл», вновь вернисаж! С 20 февраля здесь будет работать выставка художницы Татьяны Черных «Вижу, чувствую, пишу…»
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Есть люди, для которых судьба будто предначертана заранее. Татьяна Черных родилась в семье художников. Не удивительно, что вскоре живопись стала для нее призванием. С родителями она еще девочкой часто выезжала на пленэры. И своими глазами видела, как надо уметь замечать красоту родной земли. А потом много работала рядом со своим отцом, стоя за соседним мольбертом – и в мастерской, и на природе. И всегда внимательно прислушивалась к советам своего наставника, перенимая его бесценный творческий опыт.

Сегодня Татьяна Черных – признанный мастер. Она член творческого Союза художников России и секции живописи Международной федерации художников, действительный член нью-йоркского Художественного клуба имени Кэтрин Лориллард Вульф (США),победитель и дипломант многих престижных художественных конкурсов. А живет и работает в Минске. И дарит нам возможность насладиться своей неповторимой живописью.

Работы Татьяны Черных.

Работы Татьяны Черных.

В ее пейзажах – деревенские мотивы, в натюрмортах – любование красотой полевых цветов. Это отражение ее родной земли, которую Татьяна Черных умеет видеть, чувствовать и писать.

Познакомиться с работами Татьяны Черных, а также приобрести понравившиеся полотна, минчане и гости столицы смогут до 4 марта. Галерея «АртХаос» работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ «Дана Молл», ул. П. Мстиславца, 11.Номер для связи: +375 (33) 353-85-77. Вход свободный.

ООО «Эмирейтс Блю Скай». УНП 191061449.

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