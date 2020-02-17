2020-02-17T15:09:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Депутата облсовета и бывшего директора завода в Пружанах и за взятки приговорили к 7 годам

А руководителя предприятия, который давал взятки - к 2 годам
Оксана БРОВАЧ
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Виктора Калиха взяли с 1200 долларами в кармане в июле 2019. Фото: МВДВиктора Калиха взяли с 1200 долларами в кармане в июле 2019. Фото: МВД
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Брестский областной суд 17 февраля вынес приговор бывшему директору ОАО «Пружанский завод радиодеталей» Виктору Калиху и его коллеге, учредителю ООО «МЭР» Александру Козловскому.

Калиха осудили на 7 лет колонии усиленного режима, а также на 5 лет лишили права занимать ответственные должности.

– Также постановлено взыскать с обвиняемого в доход государства стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в сумме 19475 рублей 77 копеек, - говорится в сообщении пресс-службы Брестского областного суда.

Напомним, теперь уже бывшего директора пружанского завода обвиняли в получении взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 УК РБ. Его задержали с поличным летом 2019 года в Минске - при обыске в кармане брюк нашли 1200 долларов. На первом судебном заседании Виктор Калих сказал, что во время встречи с Козловским взял со стола салфетку, чтобы вытереть пот со лба - и не знал, что в нее завернуты деньги.

Позже в ходе судебного следствия он изменил показания, и признал, что неоднократно брал от Козловского деньги - в сумме около 10 тысяч долларов. Эту сумму он перевел в счет государства. Всего же по версии следствия Калих в период с февраля 2017 до задержания в июле 2019 получил в виде взятки чуть более 41,5 тысячи белорусских рублей.

Поддержать руководителя в суд пришли сотрудники завода. В 2001 году Виктор Калих принял завод почти банкротом - и смог сделать его рентабельным. А в 2014 и 2018 его избирали в областной совет депутатов. Тем не менее, заслуги перед отечественной промышленностью и государством не спасли его от наказания за коррупционное преступление.

Козловского, знакомого Калиху еще с университетских времен, судили за передачу взятки в крупном размере по ч.2 ст.431 УК РБ. Его суд наказал 2 годами колонии усиленного режима. Мужчину взяли под стражу сразу после оглашения приговора в зале суда.

Приговор в силу не вступил.

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