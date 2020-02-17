Поступить в вуз без ЦТ, узнать, как стать хорошим айтишником, и повысить уровень иностранного языка

Выставка «Образование и карьера» проходит в Минске уже в 18-й раз. Вузы и ссузы, колледжи и лицеи рассказывают абитуриентам, почему стоит учиться именно у них. Прогулявшись между стендами на выставке, абитуриентам проще выбрать профессию, пообщаться с педагогами и студентами выбранного вуза или нескольких.

Посетители выставки смогли протестировать на себе дополненную реальность.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Выставка проходит уже в 18-й разФото: Павел МАРТИНЧИК

Выбрать можно не только вуз, но и страну обучения: на выставке представлены стенды разных стран, у которых рассказывают, как поступить на бюджет и обустроить быт в новой стране. Для тех, кому кажется, что учеба уже закончилась, дома лежит диплом, а возможно и не один - тоже нашлось занятие: можно было выбрать языковую школу, чтобы повысить уровень иностранного. Ну и, конечно же, популярная IT-сфера: как стать хорошим специалистом, отучившись в вузе, ссузе или на курсах?

Студентки Минского торгового колледжа каждый год создают фигуры из картошки, морковки и редиски.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российский государственный социальный университет: «Ребята с инвалидностью участвуют во всех проектах»

Останавливаемся у стенда, который каждый год привлекает внимание абитуриентов. Это Минский филиал Российского государственного социального университета. В столице РГСУ существует уже больше 20 лет, за это время более 4700 студентов получили дипломы государственного образца.

Чтобы поступить в РГСУ, абитуриенты из Беларуси вместо ЦТ сдают в филиале внутренние вступительные испытания: тоже тесты, но в более спокойном ритме. Россияне могут предоставить результаты ЕГЭ. В вузе говорят, что с психологической точки зрения сдать внутренние экзамены проще. Для абитуриентов в филиале проводятся подготовительные курсы.

В РГСУ обучают студентов по пяти направлениям подготовки: социальная работа, психология, юриспруденция, менеджмент и конфликтология.

В Минске РГСУ существует уже больше 20 лет, за это время более 4700 студентов получили дипломы.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В 2020/2021 учебном году начнут готовить юристов и на очно-заочной форме обучения. Обучение будет длиться четыре с половиной года: столько же учили и на заочном. Но в сравнении с заочной формой, на очно-заочной будет в два раза больше контактной работы со студентами. Предполагается, что занятия при такой форме обучения будут проходить по субботам и вечером в один-два будних дня.

Наиболее способные и целеустремленные студенты продолжают обучение до получения магистерской степени. При этом они могут как развиваться в ранее выбранном направлении, так и сменить вектор и пройти обучение другой профессии, если успешно пройдут вступительное испытание. Обучение в магистратуре РГСУ длится 2,5 года, а поступить может абитуриент, имеющий любое высшее образование. Учеба в магистратуре развивает узкопрофильные и аналитические компетенции, готовит фундамент для научной или управленческой карьеры.

В 2020/2021 учебном году начнут готовить юристов и на очно-заочной форме обучения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Образовательный процесс в филиале организован не только в стенах университета. Обучение уже давно выходит за рамки аудитории и требует значительного времени на подготовку к занятиям: у каждого студента есть электронный личный кабинет, в котором изучать материал и выполнять задания можно онлайн.

В РГСУ студентов обучают по пяти направлениям: социальная работа, психология, юриспруденция, менеджмент и конфликтология.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме того, каждый студент имеет электронное портфолио, которое просматривают потенциальные работодатели, с которыми у РГСУ заключены партнерские соглашения. Это значит, что организации могут выбирать для себя кадры. В портфолио есть информация об учебной работе студентов, об их успеваемости, о том, где и как успешно студент проходил практику, об участии в конференциях и семинарах. Также работодатель видит опыт работы студента, его уровень владения иностранными языками, информацию о волонтерской деятельности и спортивных достижениях. В вузе говорят, что работодателю интересно, когда студент развит всесторонне.

Каждый год в филиал РГСУ поступают студенты с инвалидностью. В вузе особое внимание уделяется инклюзивному образованию.

Из-за того что вуз небольшой, а в филиале проходят обучение около 1400 студентов, каждый из ребят не останется без помощи, если она понадобится. Создана теплая и дружеская атмосфера уважения и взаимопомощи.

- Помогают и кураторы групп, и сами студенты, - рассказывает первокурсник Павел. - У меня в группе есть парень, у которого проблемы со зрением. Он участвует во всех проектах и отлично успевает по учебе. Если что-то не может сделать сам, мы поможем. Например, он слабо видит в темных местах. И мы всегда встречаем его с утра и помогаем ему ориентироваться в университетских коридорах. И для него нет ни одной преграды, чтобы участвовать во всем!

Минский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова: «Диплом признается в Беларуси, в России и во всех странах Болонской системы»

Представлен на выставке и Минский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Чтобы поступить в вуз в Беларуси, абитуриентам надо сдать два внутренних вступительных экзамена: по русскому языку и математике. Но в сравнении с централизованным тестированием, в Минском филиале РЭУ пороговые значения держатся на уровне 30 - 40 баллов.

- Мы рассчитываем на сильный контингент, - объясняет директор филиала Алексей Елисеев.

Каждый год в филиале осуществляется набор по трем специальностям бакалавриата: «Бизнес-информатика», «Менеджмент», «Экономика», и двум магистерским программам - по стратегическому и корпоративному управлению и экономике.

«Мы рассчитываем на сильных абитуриентов», - говорит директор Минского филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова Алексей Елисеев.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

У выпускников школ особенной популярностью пользуется «Бизнес-информатика».

- Специальность готовит не только программистов, но и специалистов, которые могут управлять информационной инфраструктурой предприятия, - рассказывает Алексей Елисеев. - Специальность «Бизнес-информатика» находится на стыке двух сфер: управления и информационных технологий. На выходе - специалист с очень сильными цифровыми компетенциями.

Некоторые хотели определиться со специальностью. Другие - уже определились. Пришли, чтобы задать вопросы о конкретном вузеФото: Павел МАРТИНЧИК

По итогам обучения в Минском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова студенты получают диплом государственного образца Российской Федерации. А выпускники могут устроиться не только в белорусские, но и в российские организации и компании: в образовательный процесс филиала интегрированы нормативные подходы, правовые аспекты и Беларуси, и России.

- Преимущество диплома в том, что он признается на территории обеих стран, - говорит директор филиала. - А поскольку Российская Федерация является участником единого европейского образовательного пространства, то диплом признается и во всех странах Болонской системы.

Минский филиал РЭУ достаточно небольшой: на очном отделении учатся 200 студентов и около 800 человек на заочном.

Каждый год в Минском филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова идет набор по трем специальностям: бизнес-информатика, менеджмент, экономика.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Это позволяет выстраивать индивидуальную траекторию обучения, - рассказывает Алексей Елисеев. - Преподаватель помнит каждого студента по имени, знает его способности, понимает, на что нужно обратить внимание при обучении.

Еще одна важная особенность вуза - практическая ориентированность образовательного процесса.

- Для студентов очень важно, чтобы им давали не только теорию. Поэтому к учебному процессу мы привлекаем непосредственных работодателей - руководителей компаний и организаций, - рассказывает директор филиала.

Студенты Минского филиала РЭУ успевают не только учиться, но и интересно отдыхать. Например, каждое лето ребята ездят в оздоровительный центр РЭУ на побережье Черного моря недалеко от Анапы. Здесь ежегодно проходит фестиваль филиалов «Плеханов Фест», куда приезжают студенты разных филиалов огромного Российского экономического университета. Студенты участвуют в творческих конкурсах, встречаются с друзьями из разных городов и набираются сил на следующий учебный год.

Какие направления востребованы в Европе?

На выставке представлены стенды вузов из разных стран: Польша, Чехия, Словакия… Иностранные специалисты рассказывали о самых востребованных направлениях обучения и доступных программах довузовской подготовки. Абитуриенты узнали, как поступить на бюджет, в каких вузах можно учиться по медицинским, экономическим, техническим и гуманитарным специальностям.

Найти занятие на выставке могли и те, кто уже окончил вуз. Учить иностранный язык никогда не поздно!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Получить европейское образование, можно не уезжая далеко от Минска. Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе - это тот вуз, где не возникнет трудностей перевода между преподавателями и студентами из Беларуси. Ведь первые 12 лет своей истории вуз работал в Минске и был первым белорусским университетом, созданным по западной модели. Учебный корпус ЕГУ расположен в самом сердце Старого города в Вильнюсе - бывшем Августинском монастыре конца XVIII века, который внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2020-м ЕГУ традиционно предоставляет гранты на полное или частичное покрытие стоимости обучения, стипендии для студентов из Беларуси. Причем оценка успешности - даже не отметки, а практические результаты. А наполнение образования в ЕГУ постоянно обновляется. Так, в новом учебном году изменится содержание бакалаврских программ «Визуальный дизайн», «Европейское наследие», «Медиа и коммуникация», «Мировая политика и экономика», программы непрерывного обучения «Международное право и право ЕС». Подробности о них - на сайте ehu.lt. На пользу студенту и развитие международных связей университета. Так, до 2021 года ЕГУ втрое увеличит сотрудничество с вузами Европы по известной образовательной программе «Эразмус +». А менее месяца назад вуз с 11 университетами мира стал партнером глобальной Сети университетов Открытого общества, которая продвигает знания независимо от границ.

Учебный корпус ЕГУ расположен в самом сердце Старого города Вильнюса.

Не секрет, что выпускники ЕГУ успешны как руководители и сотрудники в сферах туризма, разработки сайтов, дизайна и фотографии, права, логистики и банковских услуг, журналистики. Основополагающий принцип вуза - обучения по модели liberal arts (от англ. - свободные искусства). В вузе уверены: независимое мышление формирует либеральное образование. И его содержание направлено на раскрытие креативного потенциала студентов, развитие навыков критического мышления.

Преподают в университете специалисты высочайшего класса. Исследования профессуры ЕГУ во многом определяют прогресс учебных дисциплин. Среди преподавателей вуза - писатель Виктор Мартинович, искусствовед Сергей Харевский, специалист по охране наследия Степан Стурейко, философ Альмира Усманова, историк Ирина Романова. Почетные доктора ЕГУ - ученые и эксперты мирового класса и знаменитые деятели культуры.