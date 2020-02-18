Масленица-2020 в Минске и в Минской области: разноцветные блины, огромная Марена, метание валенка и призы на столбах

Масленичная неделя начнется в этом году 24 февраля и продлится до 1 марта. Масленица по традиции самый веселый и сытный праздник, который любят все. Мы подскажем, где должно быть интересно.

В Минске

- Аж три дня - с 28 февраля по 1 марта (с 12.00 до 21.00) - отмечать Масленицу будут на площадке у Комаровского рынка. Здесь заявлен фестиваль еды и весны. В планах накормить горожан и гостей Минска блинами по уникальным рецептам, а именно - разноцветными блинами и с экзотическими начинками, свекольными блинами, блинами с вареньем из сосновых шишек и одуванчиков. Чай из настоящего самовара, ароматный сбитень, пивной и квасный глинтвейны тоже будут. Будут мелодии национальных музыкальных инструментов, выступления скоморохов и рыцарей, а также народные забавы и много активностей, в том числе и зоны мастер-классов. Чтобы не застояться - перетягивание каната, прыжки в мешках, танцы, театральные перформансы, хороводы вокруг чучела Марены - великой богини Зимы.

- На Масленицу в Центральный ботанический сад можно прийти 29 февраля с 13.00 до 18.00. Блины и горячий чай на травах с баранками, интерактивные зоны - «колесо желаний и предсказаний», огромный «блин желаний», масленичный балаган, детская площадка, ростовые куклы, самоварное шоу и шоу народных богатырей. В 14.00 и 16.00 - познавательные экскурсии «Весна в тропиках» по коллекции растений в оранжереи тропических и субтропических растений. Кульминацией праздника станет фаершоу и сожжение чучела Зимы. Билеты: для взрослых - 8 руб., для школьников, студентов, пенсионеров - 4 руб. Бесплатно - инвалидам всех групп, многодетным семьям, дошкольникам.

Отмечаем Масленицу!Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

- Масленицу отметят и в столичных парках. 29 февраля с 12.00 до 16.00 в парке им. 900-летия Минска, что в Чижовке, и с 12.00 до 15.00 в парке им. Челюскинцев. 1 марта с 12.00 до 16.00 - «Широкая Масленица» в Детском парке им. Горького.

- На площадке возле Минского дворца детей и молодежи (ул. Старовиленская, 41) будет шумно и весело 29 февраля. С 13.00 до 15.00 здесь Масленица с фаершоу и сжиганием чучела, вкусными блинами, играми, конкурсами, подарками, ярмаркой-продажей, яркой театрализованной программой.

- Ярмарка «Минская Масленица» пройдет 29 февраля с 10.00 до 19.00 на площадке у Дворца спорта. Здесь традиционные масленичные блины будут соседствовать с жареными улитками, мясом в тандыре и чешскими витыми булочками трдельниками. Будет много музыки и танцев от фольклорных коллективов. В планах также рыцарский турнир, тир лучников, шоу самоваров.

- Мы нашли несколько детских программ на Масленицу. 1 марта с 13.00 в «Друзьях» - веселые проводы Зимы с плясками, песнями, забавами и обрядами, рассчитана на семьи с детьми. Обещают блинные бега, хоккей с метлами, метание валенка, подушечные бои - то, что дети любят. В Минском зоопарке детская Масленица 29 февраля (программы, правда, пока нет). Билет: 9 руб., многодетным семьям - 6 руб., дети до 5 лет - бесплатно. В кафе Family Club, что в Детском парке им. Горького, 29 февраля с 13.00 тоже готовят большой праздник с играми и песнями, масленичной викториной, запуском солнечного «кола» и вкусными блинами.

В Минской области

- Аутентичная «Масленица» 29 февраля с 12.00 до 16.00 в Музее народной архитектуры и быта, что в Озерце. Организаторы обещают удивить выступлениями различных фольклорных коллективов (хедлайнер - группа Pawa), масленичными играми и забавами для детей и взрослых, показом белорусского теневого театра «Вяртэп», кукольного театра «Батлейка», мастер-классами, реконструкцией масленичных обрядов «Пахаванне Дзеда» (только для взрослых!), «Наведванне бабкі-павітухі». Будет и масленичный столб с призами, и самое большое чучело Марены, и огромный костер. Билеты: для взрослых - 15 руб.; для студентов вузов - 9 руб.; для школьников, учеников ссузов и профтехучилищ - 6,5 руб.; дошкольникам - бесплатно.

- В Музейном комплексе старинных народных ремесел и технологий «Дудутки» «Шляхетская Масленица» будет греметь 29 февраля и 1 марта с 12.00. В программе - призывное пение от народного семейного ансамбля «Живица», масленичный столб с подарками, много музыки и юмора, добыча огня и сжигание чучела Зимы. Билеты: взрослый - 14 руб., детский - 7 руб., дошкольники - бесплатно.

Масленица по традиции самый веселый и сытный праздник, который любят все.Фото: Мария ЛЕНЦ

- А в парке интерактивной истории «Сула» - «Королевская Масленица» и тоже 29 февраля и 1 марта с 12.00. Интересные старинные обряды и игры, мастер-классы для детей и взрослых, танцы и песни, масленичная батлейка, угощение блинами с гигантской сковороды. Билеты: взрослый - 10 руб., детский - 5 руб., дошкольники - бесплатно.

- Загородный клуб «Фестивальный» 29 февраля с 12.00 до 17.30 приглашает на ежегодный фестиваль на Масленицу «Кола-Солнца». В этом году гостей ждет погружение в атмосферу белорусской мифологии. Каждый сможет познакомиться поближе с героями мифов и легенд Беларуси, но каждый ли отважиться пройти испытания, которые они им приготовили? Угощения - чарка и шкварка, блины, уха. Среди развлечений - семейная эстафета. Будет также теплая детская комната с играми и горячим чаем, аквагрим, спектакль «Батлейка». Под занавес - фаершоу и сожжение Марены на гигантском костре. Билеты: взрослый - 15 руб., для школьников - 5 руб., дошкольникам вход свободный.

- Центр экотуризма «Станьково» приглашает на Масленицу 29 февраля с 12.00. В программе - масленичные забавы и гадания, обряды, игры, конкурсы, много блинов и музыки, призовой столб, игры, забавы, фаершоу, сжигание чучела Зимы, хороводы. Билеты: взрослый - 6 руб., детский - 4 руб., детям до 5 лет - вход свободный.

- Этнокультурный комплекс «Наносы-Новоселье» - 29 февраля с 12.00 до 17.30 проект «Щедрая Масленица» с былинами, блинами, куклой-масленичкой, хлебом из печи, интересной экскурсией по комплексу, танцами, хороводами и костром. Билеты: взрослый - 20 руб., детский - 10 руб., дошкольники - бесплатно.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

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