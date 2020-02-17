Молодой белорусский актер: Когда нет съемок, могу поработать официантом и таксистом. Тоже опыт!

А накануне премьеры мы побеседовали с актером.

- Георгий, ты выглядишь совсем юным, хотя у тебя по фильмографии уже 20 ролей…

- На самом деле мне 25 лет. Позапрошлым летом снимался в сериале «Сдается домик у моря», где играл школьника. Брился по пять раз на день. Прантиш Вырвич - моя первая главная роль в полнометражном фильме. Играю обедневшего шляхтича, каких на наших землях в XVIII веке было много.

Герою Георгия Петренко в наследство досталась только дедова сабля. Фото Анна БОРОЗНА

- А собственное родословное древо знаешь?

- Я не углублялся особо, а вот мой дядя его составил. Правда, это было очень давно, надо будет у него посмотреть.

- Чем вдохновлялся, когда готовился к роли?

- Смотрел фильмы о том времени, много разговаривал с автором романа Людмилой Рублевской о белорусской шляхте. О том, как легко было в то время остаться ни с чем - проиграть имение в карты или подраться на дуэли. У моего героя из наследства осталась лишь дедова сабля. А его отец настолько обеднел, что уже сам вывозил навоз из хлева. Сам роман, по которому снят фильм, я прочел на одном дыхании, и уже во время прочтения представлял, как это можно снять. Когда появилась мистическая линия, даже немного расстроился - не хотелось, чтобы она испортила сюжет. К счастью, она оказалась оправданна. Ну, не буду спойлерить.

С автором романа Людмилой Рублевской. Фото:личный архив

- Чему-то специально ты учился для этой роли?

- Нужно было фехтовать, отрабатывали движения на специальных занятиях. А вот на лошади так и не пришлось поездить. Хотя в предыдущей картине «Следы на воде» я брал 10 занятий верховой езды. Правда, там на роль взяли другого актера, но умение ездить верхом для актера полезно в любом случае.

- Что было сложнее всего на съемках?

- Зиму снимали зимой, слава богу (смеется). Так что ничего сложного. Правда, одежда у меня была простенькая - мой герой сбежал из коллегиума в чем был - в рубашонке и балахончике. Так что играть было прохладно. В остальном все было отлично - на саблях рубились, по подземельям лазили, в белорусских замках побывали. Я рад, что попал в этот проект.

На съемках было прохладно. Фото Анна БОРОЗНА

- Я знаю, что между съемками ты запросто можешь работать официантом и таксистом?

- Да, было такое. Работал официантом, бариста, таксистом, автомойщиком и знаю, насколько это сложный труд. И, кстати, это тоже опыт, который может пригодиться в кино. Сейчас вот работаю помощником технолога в фирме, которая занимается краской.

На съемках картины «Авантюры Прантиша Вырвича». Фото Анна БОРОЗНА

- А почему не в театре, например?

- А я в театре тоже работаю. Правда, в детском - называется «Какао», с моей девушкой Катей, она тоже актриса. Родители малышей нас знают, все хорошо отзываются. Почему не в академическом театре? Я считаю, что лучше заработать денег и заниматься творчеством с открытой душой, чем годами тухнуть в труппе, играть в массовке, получать небольшие роли в ожидании большего. К сожалению, молодые актеры в Беларуси не могут жить только творчеством. Двое моих однокурсников уже переехали в Москву, один - в Киев. И мы с «Какао» выступаем понемногу в Москве, если удастся закрепиться, то, может быть, тоже переедем.

На съемках картины «Авантюры Прантиша Вырвича». Фото Анна БОРОЗНА

- В крайний, как у вас говорят, съемочный день ты сделал предложение своей девушке Кате, и вся съемочная группа тебе подыграла. Когда свадьба будет?

- Летом планируем. Мы снимали все и даже обсуждали, что эту историю можно было бы показать на титрах в картине. Я очень люблю, когда в конце фильма показывают какие-то веселые моменты съемок. Но пока не знаю, решил ли режиссер Александр Анисимов оставить это в нашем фильме. На премьере увидим!

Рабочий момент съемок. Фото Анна БОРОЗНА

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Фильм снят по роману-бестселлеру белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Прантиша Вырвича, школяра и шпика». События разворачиваются в XVIII веке в Беларуси. Юный шляхтич Прантиш вместе с доктором, алхимиком Бутрамеем Ледником, попадает в водоворот интриг влиятельных магнатов вокруг трона Речи Посполитой и борьбы за могущественный артефакт - ромфею власти. Героев ждут отчаянные битвы, погони, славные подвиги и, конечно, любовь.