«Совесть проснулась»: Спустя 11 лет вор-рецидивист Сергей Богдашов признался в убийстве

Суд над Сергеем Богдашовым начался 17 февраля в суде Минской области. На вопросы обвиняемый отвечает сидя - во время побега из здания суда (после ограбления особняка) в 2014 году он повредил ногу, ее пришлось ампутировать.

На первой скамейке сидит сын убитого мужчины, он признан потерпевшим.

41-летний Сергей Богдашов отбывает наказание в России. По договоренности с прокуратурой РФ в апреле 2020 года, после того, как суд в Беларуси завершится, Богдашова вернут в российскую колонию.

«Увидел, что он не дышит - понял, что надо что-то делать»

В прошлом году обвиняемый написал явку с повинной, в которой рассказал об убийстве 2008 года, и о разбойном нападении на заправку, и об угоне мотоцикла - на нем обвиняемый и приезжал на АЗС. Богдашов говорит, что рассказать об этом он решил добровольно, в этих преступлениях его никто не подозревал. Речь идет об убийстве Игоря Лустова в марте 2008 года. У него Богдашов покупал оружие, в том числе автомат Калашникова и патроны.

Спустя 11 лет вор-рецидивист Сергей Богдашов признался в убийстве.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поначалу никаких целей (связанных с оружием. - Ред.) не было, - говорит обвиняемый. - Потом появились: ограбить заправочку, заработать денег.

Мужчина выбрал АЗС недалеко от Слуцка: там не было охраны, до города далеко. Деньги, вспоминает Богдашов, лежали на столе у кассы - на заправке готовились к инкассации. В материалах дела сказано, что в ограблении участвовал и знакомый Богдашова Корчак - он уже осужден.

Об Игоре Лустове Богдашов знает немного: тот был так называемым криминальным авторитетом, рассказывал, что вхож в ближний круг общения нескольких воров в законе. Раньше Лустов отбывал наказание - за какое преступление, обвиняемый не знает. В какой-то момент Богдашов заподозрил, что тот что-то знает о грабеже:

- На очередной встрече он мне задал вопрос, не я ли это сделал (ограбление заправки). С того момента я понял, что ему что-то известно, он что-то ищет. Но Игорь меня не шантажировал.

На первой скамейке сидит сын убитого мужчины, он признан потерпевшим.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сергей Богдашов решил узнать, зачем знакомый собирает информацию. 7 марта он позвонил Лустову с таксофона, сказал, что хочет купить его машину, и предложил прокатиться.

- Заправили автомобиль, я сел за руль и поехали в направлении Радошковичей. Не доезжая до города километров пять, свернули в сторону поля. Я стал его бить. Сначала, чтобы напугать его, чтобы он рассказал, что знает. Потом мы выпали из машины, я ударил его еще раз кулаком в голову, потом ногой. Он упал и потерял сознание. Я сел рядом и увидел, что он не дышит - понял, что надо что-то делать.

Для подстраховки Богдашов заранее позвал одноклассника - тот следил за событиями на расстоянии. В убийстве он не участвовал, но помогал прятать тело.

- Я пригрозил: если не поможешь, тоже убью, - Богдашов вспоминает, как уговорил одноклассника.

В биографии Богдашова – несколько судимостейФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Совесть проснулась»

Тело Игоря Лустова они спрятали в дот, а потом взяли в одном из дворов ближайшей деревни две лопаты, в другой деревне выбрали пустынное поле без ориентиров и выкопали там глубокую яму. Потом вернулись на место убийства, загрузили тело в багажник и похоронили убитого.

Богдашов рассказал следствию, на каком поле похоронили Лустова, но тело мужчины до сих пор не нашли. Обвиняемый объясняет это тем, что вспомнить точное место на поле сложно.

- Что вас побудило через 10 лет явиться с повинной?- уточняет защитник.

- Совесть проснулась. Еще я сообщил о грабеже заправки, кому продал пистолет, где находится автомат, патроны.

- Как вы сейчас относитесь к тому, что совершили?

- Переживаю за то, что Игоря тогда не нашли. Переживаю, как переживал бы о судьбе своего отца, которого искал. Переживаю за то, поверит ли Артем (сын убитого) всему этому, родители Игоря - они еще живы. Переживаю за своих друзей, знакомых, которые в этом деле поучаствовали. Конечно, прошу прощения у сына Игоря, родителей Игоря, своих родителей.

Свою вину Сергей Богдашов полностью признает.

Обвиняемый производит впечатление спокойного и уверенного человека.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сбежал из зала суда, угнал «Кадиллак» и уехал в Россию

В биографии Богдашова несколько судимостей: за кражи, побег из-под стражи, ранение конвойного, захват его табельного оружия.

С 2006 по 2008 годы Богдашов совершил 36 краж.

В мае 2009 года он сбежал из здания Жодинского суда - в тот день ему должны были огласить приговор за кражу, подделку документов и угон автомобиля. Когда судья удалился в совещательную комнату, Богдашов напал на конвоира, ранил его заточкой, забрал табельное оружие и скрылся.

После Богдашов обокрал особняк в деревне Прилепы Смолевичского района, угнал «Кадиллак Эскалейд» и уехал в Россию.

Приговор за серию краж тем не менее вынесли заочно - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В России Богдашова судили трижды: за кражи, контрабанду и хищение оружия, подделку паспорта и за нападение на конвоиров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Осенью 2009 Богдашова заметили в Псковской области после серии краж из богатых особняков, но задержать его снова не удалось. Он спустился по веревке с балкона квартиры на 4-м этаже.

Задержали Богдашова только через 5 лет. В 2014 году он обокрал особняк предпринимателя в Подмосковье. Хозяева спали, а вор в это время вынес драгоценностей на 850 тысяч евро. После кражи мужчина выбрался из дома и побежал в сторону трассы, но решил сократить дорогу - перелезть через забор. Он забрался на забор, но зацепился за него ногой. Тут подоспел патруль охраны и задержал мужчину. Оказалось, что ногу Богдашов повредил настолько сильно, что ее пришлось ампутировать.

В России Богдашова судили трижды: за кражи, контрабанду и хищение оружия, подделку паспорта и за нападение на конвоиров.

В 2015 году его конвоировали в зал Псковского горсуда. Богдашов, который передвигался на костылях, толкнул сотрудника полиции, который шел впереди, а потом ударил другого сотрудника по лицу рукояткой, которую отвинтил от костыля, сообщало Псковское агентство информации. Но на свободу не вырвался.

Свою вину Сергей Богдашов полностью признает.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Свою вину Богдашов отрицал. По совокупности преступлений его окончательно приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В Жодинский суд Сергей Богдашов вернулся в 2018 году - за хищение оружия, побег и избиение конвоира суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Этот срок преступник будет отбывать после того, как закончится срок его наказания в России.

«Я никогда не интересовался, чем отец занимается, где работает"

Артём, сын убитого мужчины, живёт в Минске и работает предпринимателем. Молодой человек рассказывает об отце:

- Как у отца с сыном у нас были хорошие отношения. Я никогда не интересовался, чем он занимается. Он не говорил, я не спрашивал. Но деньги имелись, я слышал о доме в Испании, который принадлежит отцу. Когда я был маленьким, верил, сейчас сомневаюсь.

У отца были татуировки, но я не интересовался откуда они. Я понимал, что они из определенных мест, не такие, как сейчас люди делают. На коленях - роза ветров, на плече - дракон, на ступнях какие-то надписи. Было много татуировок на ногах, на запястьях - цепи, черепа.

7 марта 2008 года Артём помнит детально, тогда ему было 17 лет. В 8.55 утра отец отвёз его в школу.

- Он сказал, что едет на встречу, планировал вернуться. Какие-то встречи у него были каждый день, он называл это делами. Прошло несколько месяцев, прежде чем мы заявили о его пропаже. Раньше он говорил, что если он пропадёт или случится что-то ещё форс-мажорное, чтобы я ничего не предпринимал. Раньше он уезжал на 6 лет, но связь поддерживал. Это было связано с разладом с мамой.

У обвиняемого к сыну Игоря Лустова вопросов нет.

- Но я виноват, я убил твоего отца. Я тебя прошу только поверить - это дело моих рук. Тебе никто больше никто не расскажет всех подробностей. Первое время я гнал это все от себя, жил с этим много лет. Но в какой-то момент я вспомнил своего отца - мне было 2 месяца, когда он погиб. Я во многих искал его. И потом я вспомнил о тебе: когда - нибудь перед тобой встанет вопрос, где же твой отец, что с ним. Поэтому я решил пролить свет. Прости меня, я виноват, - обращается к Артёму Сергей Богдашов. Молодой человек выслушал эту речь спокойно и молча, ничего ему не ответил.

-Что, по-вашему, случилось с отцом? - спрашивает суд.

- Сергей вроде говорит похожие вещи, но он часто уклоняется. Тела нет, поэтому ничего не понятно.

- То есть вы ещё надеетесь, что.., - уклончиво спрашивает судья.

- Да, - просто говорит Артём.