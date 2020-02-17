2020-02-17T17:42:59+03:00
Политика
КП Беларусь

«Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства?»: Лукашенко обсудил с министром финансов бюджетников

А Максим Ермолович доложил президенту об исполнении бюджета в 2019-м и текущем годах
Ирина АВИДОВА
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Президент обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников за январь.Президент обсудил с главой Минфина зарплаты бюджетников за январь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Мы с вами определялись неделю назад, что вы проанализируете за эту неделю ситуацию с бюджетом в этом году - как он складывается. И несколько слов о бюджете прошлого года - как он исполнен. И в целом какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете, - обратился к министру Александр Лукашенко.

Президент поинтересовался, как исполняется бюджет по основным статьям.

- Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили? В СМИ пишут разное (в том числе о снижении зарплат. - Ред.), но хотелось бы знать, как идут дела. И по остальным вопросам финансирования из бюджета, - цитирует президента пресс-служба.

Напомним, «КП» на прошлой неделе тоже публиковала рассказы бюджетников о зарплатах, полученных в январе.

Максим Ермолович доложил президенту, что исполнение бюджета 2019 года по всем показателям - как доходам, так и расходам - сложилось выше, чем это было запланировано.

- В целом профицит консолидированного бюджета составил Br3,1 млрд. И мы продолжили за два года накапливать рублевые остатки средств бюджета, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности для устойчивого исполнения бюджета в будущем, - приводит слова министра belta.by. - Кроме того, валютные остатки на счетах Министерства финансов существенно увеличились. Это позволяет нам по валютным обязательствам иметь запас прочности.

По его словам, все социальные обязательства, которые взяло на себя государство на 2020 год и которые запланированы республиканским бюджетом, будут исполнены.

Общаясь с журналистами, министр сказал, что в 2019 году Минфин нашел дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить зарплату работникам бюджетной сферы.

- В бюджете изыскали Br160 млн. Эти ресурсы направили областям для выплаты заработной платы и профинансировали расходы республиканского бюджета. С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен, - отметил министр. И заявил, что и в этом году этот показатель будет выполняться. - Поэтому соотношение 80% к средней по экономике будет обеспечено.

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