«Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается». Лукашенко об отборе из транзитной трубы

В пятницу, 14 февраля, Александр Лукашенко заявил о возможности отбора транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идут переговоры о нефти.

- Там иногда действительно эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания. Из этого будем исходить, - сказал Дмитрий Песков. - Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями - поставщиками нефти.

На совещании по государственной границе 17 февраля Александр Лукашенко заявил:

- Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается - как в сфере экономики, так и в военной сфере. Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ. Еще раз хочу подчеркнуть: межправительственное соглашение Беларуси и России предусматривает поставку в Беларусь 24 млн тонн нефти. Вот и все.

Как сообщает БелаПАН, экспортные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» на 2020 год запланированы в 50 млн тонн. Российские компании 1 января прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год.