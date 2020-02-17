2020-02-17T17:05:26+03:00
Политика
КП Беларусь

«Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается». Лукашенко об отборе из транзитной трубы

В Кремле заявляют, что диалог с Беларусью будет продолжен, несмотря на эмоциональные реплики Лукашенко
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Российские компании 1 января прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год.Российские компании 1 января прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год.Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 февраля, Александр Лукашенко заявил о возможности отбора транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идут переговоры о нефти.

- Там иногда действительно эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания. Из этого будем исходить, - сказал Дмитрий Песков. - Диалог будет продолжаться, тем более что говорили о том, что продолжатся контакты белорусских коллег непосредственно с компаниями - поставщиками нефти.

На совещании по государственной границе 17 февраля Александр Лукашенко заявил:

- Беларусь никогда никому не угрожала и угрожать не собирается - как в сфере экономики, так и в военной сфере. Говоря об экономике, я имею в виду последние заявления и шквал критики в наш адрес со стороны России, что мы якобы угрожаем то ли прекратить поставки нефти на Запад, то ли разразились угрозами, что будем брать нефть из транзитного нефтепровода для обеспечения наших НПЗ. Еще раз хочу подчеркнуть: межправительственное соглашение Беларуси и России предусматривает поставку в Беларусь 24 млн тонн нефти. Вот и все.

Как сообщает БелаПАН, экспортные поставки по магистральному нефтепроводу «Дружба» на 2020 год запланированы в 50 млн тонн. Российские компании 1 января прекратили поставку нефти в Беларусь из-за отсутствия контрактов на 2020 год.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Обсудили кашу на воде и глубину седых времен, сыграли в хоккей в одной команде». Как Лукашенко и Путин общались в Сочи
В рабочие планы президентов Беларуси и России вмешалась погода. Пришлось неспешно завтракать и играть в хоккей в одной связке с Николаем Лукашенко
«Что еще просто бесит: когда ты сражаешься за эту копейку по нефти, газу (…), эти подонки внаглую средь бела дня воруют»: Лукашенко о задержанных директорах
По словам президента, всех «в течение суток замели. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал»
Новости 24
Заводы «Белшины» в Бобруйске остановили работу: есть проблемы с поставкой сырья
В один из белорусских РНПЦ поставили просроченные медпрепараты – лекарства успели изъять
В Барановичах 69-летнюю пенсионерку сбил товарняка, она выжила
Минчанин умудрился продавать чужие квартиры, сидя в колонии за продажу чужих квартир
Россиянин уговорил 19-летнюю могилевчанку уехать за границу, чтобы заниматься проституцией: что он ей наобещал?
Хватал за шею, бил головой о кресло, таскал за волосы. За что минчанин на рок-концерте избил девушку-контролера?
Белорус, который уехал на заработки в Польшу и пропал, найден мертвым
Владимир Караник: В Беларуси нет необходимости в широком применении масок
Недозамаскировался: парочка обокрала мужчину, который забыл вещи в камере хранения, но их поймали
Сбили два раза за пять минут: на трассе М1 погиб пешеход
Не забывайте зонтики: Беларусь ждут февральские дожди
Брестчанина будут судить за то, что украл у фирмы сумку с выручкой
Умер директор гомельского педколледжа, в котором милиция уже два месяца проводит проверку
В Минске в лифтах устанавливают видеонаблюдение
Инспектор ГАИ спас младенца, который оказался запертым в машине
Белорусский дальнобойщик вез по Австрии опасный груз с 50 нарушениями
Американская инспекция проверяет белорусских военных
Убегал от милиции и разбился насмерть. Как в выходные ГАИ ловила пьяных за рулем
«Держал за руки, пока не приехали спасатели». Мужчина в Сенненском районе не дал утонуть другу