Посмотрите, как будут жить китайские студенты, которые вернулись в Беларусь из КНР: комнаты-блоки, балкон вместо улицы и еда в контейнерах

На этот раз речь о Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье». В Минздраве уверяют: мера - сугубо профилактическая. Новость о том, что помимо оздоровительного комплекса «Бригантина», в котором сейчас находятся 149 китайских студентов, понадобится еще один, наделала много шума. Белорусы стали волноваться, мол, неужели одного центра уже не хватает. К тому же уже несколько дней интернет пестрит анонимными рассказами медиков, которые из страха заразиться коронавирусом готовы увольняться, лишь бы не работать с китайскими студентами.

Чтобы ответить на все острые вопросы и лично проверить готовность «Загорья» к приему китайских граждан, сюда приехал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Для студентов здесь будет организована индивидуальная форма обучения. Такие же меры эпидемической безопасности введены во всех областях страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Китайцы не на карантине, но выходить нельзя, прогулка - на балконе»

- В «Загорье» приедут студенты, которые не контактировали с заболевшими коронавирусом и не посещали эпидемически неблагополучные районы. К тому же до выезда в Беларусь все они уже прошли 14-дневный карантин в Китае,- сказал министр здравоохранения. - Быть под наблюдением студенты должны две недели. При этом разные партии прибывших не должны соприкасаться друг с другом. Чтобы обеспечить такую возможность, было принято решение открыть вторую базу. Освобождая поочередно то одну, то вторую, мы сможем организовать должное наблюдение за всеми прибывающими из Китая гражданами.

Всего, по словам министра, «Загорье» может принять порядка 200 китайцев. Заселение первой партии из 32 человек запланировано на вечер 17 февраля. Механизм такой: как только самолет с китайскими студентами приземляется в аэропорту, у них берут анализ на вирус. Для этого берется мазок из горла и носа. Не дожидаясь результатов, студентов везут и размещают в «Загорье». Результаты анализов придут сюда же. Затем анализ на вирус возьмут в реабилитационном центре. Его же повторят в середине пребывания и перед выпиской.

Владимир Караник заверил: в "Загорье" китайцев везут не на карантин, а для наблюдения.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Пробы на анализы, которые мы делаем, чувствительные. Признаки вирусной инфекции они способны выявить еще до появления клинических симптомов. Это позволяет свести к нулю риск распространения инфекции. В дальнейшем все, что здесь будут делать с китайскими студентами, - это наблюдать. Они будут на индивидуальном обучении. А при наличии жалоб или медпоказаний всем будет оказана медицинская помощь, - рассказал Владимир Караник.

- Если, как вы сказали, китайские студенты уже прошли карантин в КНР и здоровы, для чего их на 14 дней помещать в «Загорье»?

- Минимальный риск заражения связан с перелетом. Размещая студентов в этом центре, мы планируем свести риск к нулю. Размещение китайских студентов здесь - не карантинные мероприятия, а наблюдение.

Как рассказал министр, те институты, которые на две недели могут предоставить вернувшимся студентам помещения с отдельным входом, забирают их к себе. То же самое касается китайцев, которые трудятся на белорусских предприятиях.

Журналистов пустили взглянуть на палаты, в которых будут наблюдаться китайские студенты. Они совсем небольшие и скромные. В каждой - одна или две кровати, шкаф, санузел, душ, балкон… Есть wi-fi.

Первую партию китайских студентов в "Загорье" ждут вечером 17 февраля.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Всего в центре смогут разместить порядка 200 китайцев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По словам главврача реабилитационного центра Елены Бондаревой, выходить из палаты студенты будут только по разрешению и по необходимости, пересекаться друг с другом не будут. Еду будут приносить в палаты три раза в день, в одноразовой посуде и специальных контейнерах. Два раза в день - уборка. Прогулки пока предусмотрены только на балконе. Как будет дальше, медики определятся в зависимости от результатов анализов.

- А что, если у кого-то из прибывших коронавирус подтвердится?

- Палата с носителем коронавируса будет изолирована. А больного по всем правилам перевезут в инфекционную больницу.

Одноместный номер.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так выглядит двухместная палата.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Из мебели - шкаф, стул, тумбочка и кровать.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Санузел - тоже в блоке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока что дышать свежим воздухом китайские студенты смогут только на балконе.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Китайцы, которых мы видим в городе, здоровы»

- Правда, что многие медики, узнав, что им придется работать с китайскими студентами, которые только что вернулись из КНР, решили уволиться? - не могли мы не задать вопрос министру.

- Говорил с главврачом. Заявление на увольнение у нее есть одно. От санитарки, которая уходит на пенсию по возрасту. Еще кто-то взял отпуск за свой счет. Медики тоже люди. Они тоже подвержены информации, которая гуляет в интернете. С медперсоналом провели дополнительную работу и обучение, нужную информацию донесли из первых уст. Могу заверить: массовых увольнений и отказа работы здесь нет. Слухи об этом - фейк, - ответил Владимир Караник.

- У медиков есть возможность отказаться работать с китайскими студентами?

- Что значит отказаться? У них есть возможность не выйти на работу по уважительной причине. А это плановый отпуск, отпуск за свой счет либо больничный лист. В остальном у нас у всех контракты, и мы обязаны их исполнять. Выполнение санэпидемрежима гарантирует полную безопасность персонала. Речь идет о работе с индивидуальными средствами защиты. Подчеркну, мы ждем здоровых людей, которые прошли карантинные мероприятия. После проведения исследований никаких дополнительных мер безопасности не потребуется. Персонал будет приезжать и уезжать с работы в штатном режиме. Работа с гражданами Китая не будет отличаться от работы с обычными пациентами.

Все медицинские сотрудники прошли дополнительную подготовку.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Что предлагаете делать с, мягко говоря, настороженностью, которую многие белорусы проявляют к китайцам. Многие на улице демонстративно обходят их стороной и подальше отсаживаются в транспорте…

- Мы ярые противники любого проявления синофобии. (Синофобия - неприязнь, нетерпимость к китайцам и всему китайскому. - Ред.). У нас учатся порядка 5 тысяч китайских студентов. Еще несколько тысяч работают. Абсолютное большинство из них на время китайского Нового года из страны не выезжало. Поэтому китайских, корейских, вьетнамских, японских граждан, которых вы встречаете на улице, опасаться не надо. Они не больны. На мой взгляд, самая действенная борьба с паникой - информирование. Министерство здравоохранения ничего не скрывает. Это наша официальная позиция. У нас есть сайт, возможность обращения граждан. Если кого-то волнуют конкретные вопросы, задавайте их министерству. Гарантирую: каждый получит исчерпывающий ответ, - заверил министр.

- Когда в страну вернутся все студенты из Китая?

- Данные всегда меняются. Но мы ожидаем последние партии студентов во второй половине марта. Всего на каникулы уехали порядка 920 человек. Вернулись пока около 200.

Всех, кто в ближайшее время планировал пройти в "Загорье" реабилитацию или оздоровление. перенаправили в Оксаковщину и Атолино.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В случае чего, масок всем хватит?

- Точно хватит. Каждый день мы выпускаем порядка 100 тысяч масок, в том числе и многоразовых марлевых повязок. 21 февраля, чтобы предотвратить ажиотаж на спрос, по внешним контрактам получим еще 500 тысяч масок. До конца февраля - еще 1 миллион 100 тысяч. В случае необходимости поставят еще несколько миллионов масок.

- Есть ли сегодня в Беларуси пациенты с подозрением на коронавирус?

- У всех, кто до этого времени поступал в медучреждения с признаками вирусной инфекции, диагноз «коронавирус» не подтвержден. Лаборатории работают круглосуточно. Анализы делают за пару часов.

Выходить на улицу, как в "Бригантине", китайским студентам пока что будет нельзя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщают в Госкомитете здравоохранения КНР, по состоянию на утро 17 февраля, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, в Китае составило 68,5 тыс. человек. Со смертельным исходом - 1,665 тыс. случаев. За последние сутки число заразившихся выросло на 2,009 тыс. человек, смертей - на 142.

В больницах курс лечения сейчас проходят 57,416 тыс. китайцев. В тяжелом состоянии - 11,2 тыс. больных. 9 тыс. человек выздоровели и выписаны.