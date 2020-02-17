Белорусским айтишникам дали четырехдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты. А что светит работникам других сфер?

В мире появился новый тренд: IT-компании переходят на четырехдневную рабочую неделю. Причина - слишком напряженная работа, которая при пятидневке часто приводит к профессиональному выгоранию. Мол, лучше уж пусть в пятницу отдыхают, чем без толку просиживают штаны на работе.

В августе 2019-го японский филиал Microsoft провел эксперимент и предоставил работникам выходной в пятницу при сохранении зарплаты. К осени продажи компании выросли на 40%, а вот потребление электроэнергии и бумажная печать сократились на 23% и 59% соответственно. Правда, есть два нюанса: японцы и так чемпионы по сверхурочным, а судить об эффекте за месяц не слишком резонно.

В Силиконовой долине США и Европе такие пилотные проекты называются Happy Fridays, и большинство из них показывает, что внимание работников возрастает, а уровень стресса - снижается. По крайней мере, первые несколько месяцев.

IT-страна Беларусь тоже старается не отставать. Например, минская компания SpurIT с февраля этого года решила ввести для своих программистов четырехдневку при сохранении прежней зарплаты.

- Проведенные за рубежом эксперименты почему-то ограничивались несколькими месяцами, - объясняет «Комсомолке» CEO-руководитель компании Евгений Томашевич. - Было предположение, что эффективность могла увеличиться ненадолго, а потом возвращалась к прежним значениям. Но подтверждений этой гипотезы я не нашел. Одним из рисков было то, что производительность труда повысится, но не наверстает пятый выпадающий день. Второй риск - часть клиентов оплачивают нашу работу исходя из фактически затраченных часов, следовательно, доход от них может сократиться, если не расширить базу клиентов. Да, можно со временем повышать ставку оплаты для клиентов, но это тоже риск получения меньшего количества заказов. В итоге идею о сокращении рабочей недели я вынашивал более полугода. На этот шаг мы решились со времени вступления в ПВТ, что позволило сократить затраты. Мы не планируем делать это временным экспериментом, распорядок внедрили на постоянной основе.

«ТРИ ДНЯ ВЫХОДНЫХ - ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДВА»

Анализировать результаты действия системы пока рановато, но сотрудники довольны.

- Говорю с позиции наемного работника: мне классно! - делится впечатлениями один из работников компании. - Три дня выходных - это лучше, чем два. При этом у нас тот же восьмичасовой рабочий день. Но есть один нюанс - работа в эти четыре дня выполняется в том же объеме, что при пятидневке. Поэтому работаешь интенсивнее. Но можно выбрать и пятидневку, главное - отработать за неделю 32 часа. Мой третий выходной - это понедельник. Сам выбрал этот день для отдыха. Сначала было непривычно. В понедельник думал, что проспал работу! (Смеется.) Моим коллегам тоже нравится четырехдневка. Ведь можно, например, спланировать себе мини-отпуск. И что важно, один день я трачу на бытовые вопросы - например, уборку квартиры. А остальные два дня я полноценно отдыхаю.

Белорусским айтишникам дали четырехдневку, чтобы избавить их от стресса и выгорания. Фото: pixabay.com

Есть ли шанс у работников других сфер перейти когда-либо на четырехдневную рабочую неделю?

- Я с ужасом вспоминаю школу из-за шестидневки. Когда перешли на пять дней - все выдохнули с облегчением, - рассказывает HR-эксперт Валерий Кичкаев. - Здесь то же самое: иногда лучше работать реже, но дольше. Думаю, четырехдневная рабочая неделя или шестичасовой рабочий день - это вопрос времени для всех остальных сфер, просто IT здесь выступает локомотивом. Если эксперименты показывают эффект, то система будет копироваться, и со временем чиновникам придется снова пересматривать законы. Что касается эффективности, то, безусловно, работники почувствовали себя счастливее - отсюда и повышение продуктивности. Правда, люди быстро привыкают ко всему - вероятно, с течением времени продуктивность снизится, но не думаю, что критично.

МНЕНИЕ: ПРОФСОЮЗОВ

«Не будут ли работники эти 4 дня работать по 12 - 14 часов?»

Белорусское законодательство хоть медленно, но верно изменяется и уходит от советских формулировок. Например, 28 января 2020 года вступил в силу обновленный Трудовой кодекс, в который, наконец, вписали удаленную работу, популярную у айтишников. Председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда недавно подчеркнул, что в изменяющемся мире трудовое законодательство должно успевать за эволюцией. Сейчас нововведения собираются более точечно закреплять на уровне законодательства.

- В последнее время часто говорится о переходе на 4-дневную рабочую неделю. Это, конечно, воспринимается как позитивное изменение, но надо думать, что за этим стоит, - подчеркнул Михаил Орда на встрече с айтишниками. - Не будут ли работники в эти 4 дня работать по 12 - 14 часов? Какая будет оплата труда? И как в целом в этих условиях защитить интересы работника? Сейчас многие обо всех этих вопросах не задумываются. Но надо думать на перспективу. Как быть с социальными гарантиями тех, кто работает на фрилансе, а иногда вообще без оформления трудовых отношений?

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Четырехдневка была бы полезна для учителей или врачей»

- Часто у айтишников очень монотонная работа, при которой нужно весь день сидеть на одном месте, - объясняет психолог Наталья Олифирович. - Кто-то берет на себя несколько проектов сразу, кому-то приходится проводить телефонные переговоры с заказчиками на другом конце мира в 3 - 4 часа ночи. При этом они не умеют отдыхать и в свои выходные продолжают играть в компьютерные игры. Отсюда нередки случаи ожирения, алкоголизма, наркомании и депрессии. Большой процент работников выгорает и уходит в другие профессии, несмотря на высокие заработки.

Человеку оптимально иметь одинаковые промежутки труда и отдыха. Люди в принципе не рассчитаны на пятидневную рабочую неделю, у каждого свои биоритмы. Но для многих работников IT-сферы это не очень актуальный вопрос, ведь у них и так, как правило, плавающий график прихода и ухода с работы или вообще возможность работать удаленно из Гоа или Таиланда. На мой взгляд, четырехдневка была бы полезна также для учителей или врачей, которые не жалеют себя и работают сверхурочно, вечерами и ночами.

А КАК У НИХ?

Меньше всех работают жители Нидерландов - в среднем 30 часов в неделю. Датчане работают 33 часа в неделю и при этом получают на треть больше остальных европейцев - 37 евро в час. Для сравнения: белорусам при 40-часовой неделе в декабре 2019-го платили в 10 раз меньше - всего около 3,3 евро в час. Кроме нас, 40 часов в неделю работают японцы (по крайней мере, официально), чехи, поляки и греки. В Китае стандартная рабочая неделя - шесть дней по 10 часов, в Индии и Таиланде - 48 часов в неделю.