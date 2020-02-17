«Начальство сказало, что можно косячить, премию не снимут - ее просто нет»: бюджетники о своих зарплатах

В Министерство труда и соцзащиты каждый день поступает порядка 10 - 15 обращений по вопросам начисления заработной платы в январе, об этом пишет БелТА.

- После проверки входящих обращений можем сказать: большинство фактов снижения заработной платы за январь не подтверждается, - заявили в министерстве.

В частности, таковы итоги проверок заявлений от учителей средних школ Дрибинского района, Барановичей и Гродно, воспитателей яслей-сада из Могилева, медсестры из Орши и других. Комитет госконтроля сравнивал зарплату за ноябрь, декабрь и январь в двух гродненских учреждениях здравоохранения - и тоже не увидел снижения зарплат.

При этом отдельные факты неправильного начисления работникам заработной платы все же имеют место, признали в Минтруда. В Светлогорске, Турове, Кричеве педагогам удалось вернуть недополученные суммы - от 56 до 100 рублей.

- Факты неправильного начисления заработной платы имеют место. Но они не носят массовый характер и связаны с человеческим фактором - ошибками бухгалтерских служб, - заключили в Минтруда. - Полагаем, данная ситуация связана с недостаточной информированностью работников: в ряде случаев руководители организаций и бухгалтерские работники на местах оказались не готовы дать работникам компетентные и доступные разъяснения. Сейчас многие пытаются комментировать новую систему начисления заработной платы, даже не владея элементарными знаниями в этой сфере. Некомпетентные мнения получают распространение, вызывая нездоровый ажиотаж.

Каких зарплат ждать?

Учителя, врачи, воспитатели, библиотекари, музейные работники и другие бюджетники в среднем в этом году будут получать, по словам министра финансов Максима Ермоловича, 80% от средней зарплаты по стране. Это 990 рублей на данный момент (относительно средней зарплаты за декабрь). Чтобы выйти на эту цифру, фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%. Примерно так же фонд вырос и в 2019 году в сравнении с уровнем 2018-го.

- Суммарно за два года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе, - сообщил глава Минфина журналистам в понедельник, 17 февраля, о чем сообщает БелТА.

По его словам, если не брать в расчет дополнительные выплаты в конце прошлого года, то январские расходы на заработную плату бюджетников оказались выше, чем в ноябре - декабре.

- Поэтому обеспеченность ресурсами полная, все необходимое финансирование предусматривается. Минфин подключается, если необходимо работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности, - добавил Максим Ермолович.

В ТЕМУ

Бюджетники о своих зарплатах: «До обещанных 500 долларов еще очень долго повышать»

Читатели «Комсомолки» делятся с нами своими зарплатными историями (возможно, вам тоже есть что рассказать - пишите на адрес zp@phkp.by). На прошлой неделе в ящик упало несколько новых писем.

- Я работаю заместителем заведующего по основной деятельности в детском саду, - пишет Ольга. - Стаж работы в бюджете более 26 лет, в целом стаж в образовании более 30 лет, высшее образование, высшая категория, до пенсии осталось чуть-чуть. До якобы повышения зарплаты мой оклад был 426 рублей (образование, стаж и контракт включительно), плюс к нему ежемесячно 20% премии, 5% материальной помощи, 172 рубля за квалификацию, 50% надбавки. Итого: 700 рублей грязными. Это было в квиточке постоянно, без премии из фонда зарплаты (премию начисляли за какие-то дополнительные условия в соответствии с коллективным договором).

В январе делают оклад 375 рублей + 5,4% за контракт, 30% за категорию, 5% премия, 0,5% материальная помощь = 530 рублей грязными. Может, у меня плохо с математикой? Что больше? В каком месте? И если мне добавят какой-то % за напряженность, то суммарно больше не будет.

Вообще, мне, как и всем бюджетникам, все равно, за что и сколько конкретно платят. Важно, чтоб в итоге сумма к выплате была больше предыдущей хотя бы на 10 рублей, если это повышение. До обещанных 500 долларов еще очень долго повышать.

- Работаю в научно-практическом центре в Минске, - пишет Сергей. - Зарплата стала реально меньше. Но те, кто только пришел на работу, без категории и стажа, получили больше, а с категориями и стажем получили меньше или такую же сумму. Кстати, кто работает на ставку, тоже больше получили, а кто на 1,5 - 2 ставки теряют в деньгах, так как расчет идет от оклада. То есть стало выгоднее работать на ставку. Как-то совсем грустно. Также убрали квартальные - в прошлом году они были примерно по 70 рублей каждые три месяца. Как сказало начальство, можно косячить, премию не снимут - ее просто нет. Обещают все исправить через три месяца.

- Есть еще одна низкооплачиваемая сфера - это сфера культуры, - пишет Вероника. - К сожалению, здесь тоже все печально. Я работаю в городском дворце культуры методистом. В среднем моя зарплата в прошлом году была 550-650 рублей, в январе она стала 375 рублей. По расчетнику, мне повысили тарифный оклад, но больше нету бюджетной премии, фонда экономии, материальной помощи, и надбавки смешные, а премия директора, соответственно, «на усмотрение руководителя». И непонятно, тебе ее выплатят или нет. Главный бухгалтер ничего путного сказать не может, ссылается на новую форму начисления зарплат. В итоге уже скоро зарплата будет за февраль, а ничего не меняется. Специалист по кадрам говорит, что заработная плата не поменялась, даже выросла (только не понятно где), а вот премии - да, премий не будет, если что-то не устраивает - уходите. И директор сказал нам: «В феврале зарплат не ждите». Хотя на собраниях нам утверждали, что наши зарплаты ни на копейку не упадут. И встает вопрос: за что тогда нам жить?

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