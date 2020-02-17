2020-02-18T10:08:24+03:00
Минск
КП Беларусь

Посмотрите работы художника из Витебска, который 100 лет назад придумал хэштег. Вывел из «Черного квадрата» Малевича

В Минске открылась выставка Лазаря Хидекеля - ученика Марка Шагала - первая в истории Беларуси
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Лазарь Хидекель, Пересекающиеся линииЛазарь Хидекель, Пересекающиеся линииФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Когда Хидекелю было 14 лет, для него сделали исключение и приняли в Витебскую народную художественную школу (обычно брали молодежь постарше). В 16 лет Лазарь стал учеником и последователем Казимира Малевича, одним из создателей движения УНОВИС, возглавил Архитектурную студию.

Персональная выставка Лазаря Хидекеля - ученика Марка Шагала - проходит впервые в истории Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Персональная выставка Лазаря Хидекеля - ученика Марка Шагала - проходит впервые в истории БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

УНОВИС - это художественное объединение, которое создал в Витебске Казимир Малевич. Аббревиатура образована от сочетания слов «Утвердители нового искусства». Эмблема УНОВИС - «Черный квадрат», его пришивали на рукав. Выставка «Нас поймут через сто лет. Лазарь Хидекель» в Национальном художественном музее проходит в честь столетия объединения.

Выставка открылась в Национальном художественном музее Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка открылась в Национальном художественном музееФото: Святослав ЗОРКИЙ

Лазарь Хидекель - один из создателей авангардного художественного объединения УНОВИС Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лазарь Хидекель - один из создателей авангардного художественного объединения УНОВИСФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Само название выставки «Нас поймут через 100 лет» отражает концепцию: нам хотелось показать, насколько новаторские идеи Хидекеля опередили время. Неслучайно для афиши использована работа «Пересекающиеся линии» 1920 года - нарисованная рукой Хидекеля супрематическая решетка или хорошо известный во всем мире хэштег, - говорит основательница Центра белорусско-еврейского наследия Майя Кацнельсон. - Хэштег - элемент, который в результате творческого поиска Хидекель вывел из черного квадрата Малевича. Потом на этом пересечении линий он строил всю свою архитектуру.

Хэштег Лазарь Хидекель вывел из «Черного квадрата» Казимира Малевича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Хэштег Лазарь Хидекель вывел из «Черного квадрата» Казимира МалевичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пересекающиеся линии часто повторяются в творчестве Хидекеля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пересекающиеся линии часто повторяются в творчестве ХидекеляФото: Святослав ЗОРКИЙ

Хэштег, проводит параллель Майя, это еще и отсыл к IT-сфере, о которой сегодня так много говорят в Беларуси.

- Чтобы подчеркнуть эту идею, мы привлекли к работе над проектом белорусских программистов, - продолжает Майя. - Не каждый в рисунках Хидекеля на бумаге способен увидеть многогранность его городов будущего. Технологии дополненной и виртуальной реальности помогут представить его проекты в объеме. Благодаря дополненной реальности футуристический город Хидекеля ожил.

Куратор выставки Екатерина Изофатова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Куратор выставки Екатерина ИзофатоваФото: Святослав ЗОРКИЙ

УНОВИС расшифровывается как «утвердители нового искусства» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

УНОВИС расшифровывается как «утвердители нового искусства»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставку дополняют анимации внука Лазаря - Романа Хидекеля

В организации экспозиции принимала участие семья Лазаря Хидекеля - сын Марк, невестка Регина и внук Роман. Близкие предоставили около сотни документов из личного архива.

Справа - архитектор Марк Хидекель, сын Лазаря Хидекеля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Справа - архитектор Марк Хидекель, сын Лазаря ХидекеляФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я очень рад, что в этом году состоялось символичное возвращение моего отца на родину, ведь он родился в Витебске и начал свой творческий и профессиональный путь именно в Беларуси, - говорит известный архитектор и дизайнер Марк Хидекель. - В 1920-е годы отец предвидел озеленение крыш домов, необходимость строить дома так, чтобы не зависеть от уровня моря, и даже космические жилища проектировал так, будто в них можно будет заселиться. Его эскизы чудом уцелели после наводнения 1924 года в Ленинграде, Великой Отечественной войны и бережно хранятся в нашей семье долгие годы. Я продолжаю дело своего отца уже в собственных проектах и сейчас, уже живя в Нью-Йорке, вижу те фактуры, о которых он мечтал 100 лет назад.

Лазарь Хидекель - один из создателей авангардного художественного объединения УНОВИС Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лазарь Хидекель - один из создателей авангардного художественного объединения УНОВИСФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лазарь Хидекель, Эскиз города-сада Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лазарь Хидекель, Эскиз города-садаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставку дополняют анимации Романа Хидекеля. Фантазии на космическую тему созданы по работам его знаменитого деда.

- Наследие уновисцев разбросано по разным странам мира. Любой музей или частный коллекционер гордится своими экспонатами, под которыми стоят имена Казимира Малевича, Эль Лисицкого и других художников «витебского ренессанса». Лазарь Хидекель, безусловно, один из них, и возвращение его работ на родину - историческое событие, - отметил гендиректор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

Организаторы проекта #UNOVIS100, в рамках которого проходит выставка, - Центр белорусско-еврейского культурного наследия, музей истории Витебского народного художественного училища и компания А1.

Интересно, что автопортрет Хидекеля висит на том месте, где во время постоянной экспозиции в музее находится портрет его учителя Малевича Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что автопортрет Хидекеля висит на том месте, где во время постоянной экспозиции в музее находится портрет его учителя МалевичаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка продлится месяц: до 15 апреля Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выставка продлится месяц: до 15 апреляФото: Святослав ЗОРКИЙ

&nbsp Фото: Святослав ЗОРКИЙ

 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Выставка «Нас поймут через 100 лет. Лазарь Хидекель» продлится до 15 апреля 2020 года в Национальном художественном музее (Ленина, 20).

Куратор выставки Екатерина Изофатова говорит о Лазаре Хидекеле в графе «Знаменитые и неизвестные» – знаменитые за рубежом и совершенно неизвестные у нас Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Куратор выставки Екатерина Изофатова говорит о Лазаре Хидекеле в графе «Знаменитые и неизвестные» – знаменитые за рубежом и совершенно неизвестные у насФото: Святослав ЗОРКИЙ

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