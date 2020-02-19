Белорус Андрей Трофимук, открывший крупнейшие нефтегазовые месторождения России, говорил: «Сибирь буквально на нефти плавает»

Патриарх отечественной геологии нефти и газа, главный геолог страны, столп геополитической мощи страны… Коллеги Трофимука, сами ученые с мировым именем, не скупились на слова, подчеркивая значимость этого человека. Именно он сыграл важнейшую роль в открытии и освоении Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинций СССР - китов, на которых стоит и нынешняя экономика России.

Андрей Трофимук был награжден всеми возможными наградами (только орденов Ленина у него было шесть) и премиями СССР, но в 1998 году, за год до смерти, отказался от ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которым его наградили по указу Бориса Ельцина. Ведь коллеги его называли не только великим ученым, но и великим коммунистом. Трофимук не мог смириться с распадом СССР, приходом капитализма и тем, как по его словам, растранжиривают нефтегазовые богатства страны.

Отказался от награды громко, написав статью в газете «Советская Россия» под названием «Зазорно принимать из ваших рук награду». Там были такие строки, обращенные к первому президенту России: «Газпром» стал таким монополистом, что его власть сильнее вашей».

Так верный ленинец, всю жизнь работавший на благо социалистической родины, оказался совсем в другой стране и смириться с этим не смог.

Эвакуировался из Беларуси и попал в детский дом

Андрей Трофимук родился 16 августа 1911 года в деревне Федьковичи, которая сейчас находится в Жабинковском районе Брестской области. Во время Первой мировой войны, когда Андрею было 4 года, его семья эвакуировалась в Нижнеудинск, что в Иркутской области.

Как вспоминала его жена Амина, мать Андрея умерла от тифа, и отец остался с четырьмя детьми. Глава семейства работал на ремонте железных дорог, кочуя по Западной Сибири. Прокормить всю семью он не мог. Так Андрей оказался в детдоме.

1944 год. Глава Верховного Совета СССР Михаил Калинин вручает 32-летнему Андрею Трофимуку звезду Героя Соцтруда. Фото: СО РАН

После семилетней школы-интерната он отучился в средней школе Казани, а затем поступил на геологический факультет Казанского университета, который окончил в 1933 году.

Парень он был способный, карьера развивалась стремительно. Едва Андрею перевалило за 30 лет, как он стал главным геологом объединения «Башнефть». Это был самый тяжелый год войны - 1942-й. Фронт нуждался в горючем, а учитывая, что с доставкой нефти из Баку были проблемы, стране нужен был еще один источник нефти. Так в сентябре 1943 года под его руководством было открыто Кинзебулатовское месторождение. В сутки скважина давала больше, чем любая другая - до 6000 тонн. «Нефть сразу шла на переработку и далее - на фронт», - с гордостью вспоминал Трофимук.

Это было настолько важное для страны открытие, что 32-летнему Андрею Трофимуку 29 января 1944 года было присвоено звание Героя социалистического труда. Он был первым геологом, который получил Звезду Героя. Причем открытие месторождения состоялось благодаря новым методам, которые разработал Трофимук. И решения он порой принимал на грани жизни и смерти. Шел ва-банк, не дожидаясь необходимых согласований, самостоятельно закладывал скважины.

- Он был убежден, что искать нефть надо глубже, но получить на это разрешение было трудно, - рассказывал геолог Сергей Николаев. - Представьте, бурить глубже надо было на 500 - 600 м, а каждый метр стоит больших денег. А это годы войны. Дороги и людские ресурсы и каждый рубль на счету. Но он на свой страх и риск дал команду бурить глубже и не ошибся. Мужественный человек.

В чем был риск, воспоминал геолог Владимир Самсонов:

- Мне рассказывали, как во время войны в Уфе на бюро обкома ВКП(б) рассматривался вопрос о неудачах в поисках нефти. Выступил представитель НКВД, чуть ли не заместитель Берии. Заявил, что неудачи считает вредительством, и предлагает рассмотреть вопрос об аресте почти всех геологов. Был на этом заседании и Андрей Алексеевич - главный геолог «Башнефти». Со свойственным ему пылом он сказал, что ни одна скважина не закладывалась без его ведома и что вины за геологами никакой нет. А вот представитель НКВД и есть настоящий вредитель, так как хочет сорвать открытие. Можно себе представить, что там творилось! Была ночь, и секретарь обкома перенес заседание на утро. Андрей Алексеевич пришел домой, велел жене собирать узелок и прождал ареста до утра. В шесть часов ему позвонил секретарь обкома и сказал, что энкавэдэшник скончался. Потом Андрею Алексеевичу показывали ордер на его арест. А через несколько месяцев ударил фонтан на Кинзебулатовском месторождении.

В пробирке, которую передал в лабораторию Андрей Трофимук, та самая сибирская нефть, которая приносит сейчас России триллионы долларов. Фото: СО РАН

В том же году Трофимук сделал еще одно важное открытие.

- Нас манила Западная Башкирия, месторождение Туймазы, - вспоминал Трофимук в интервью газете «Наука в Сибири». - Нефть там бралась в верхних, каменноугольных слоях - на глубине 1200 метров. Мы же предлагали бурить глубже, идти на девонские слои. Для многих эта идея казалась безумием. Нам говорили: обстановка в стране сложная, идет война - к чему сомнительные эксперименты? Нет, мы не отказались от своих замыслов, отстаивали их перед самым высоким начальством. Конечно же, знали, что нас ждет в случае неудачи. Но мы верили в свои знания, верили в науку и не ошиблись в расчетах. Первая же глубокая скважина дала больше нефти, чем весь промысел на Туймазах. Так родилось «Второе Баку». Открытие девонской нефти позволило не только бесперебойно снабжать фронт, но и резко увеличить в стране добычу нефти и газа в послевоенные годы.

Скважина №100 в Туймазах на глубине 1740 м дала мощный фонтан с выходом 250 тонн в сутки. Месторождение по извлекаемым запасам вошло в первую пятерку крупнейших месторождений мира. За открытие месторождений девонской нефти в восточных районах СССР Трофимук и его коллеги получили Сталинскую премию I степени за 1945 год. Трофимук не останавливался и продолжал внедрять технологии, которые нигде в мире не использовались.

«Выходи за меня замуж. У твоих ребят нет отца, а у моих - матери»

Первая жена Андрея - Агния - умерла сразу после войны. Он остался с двумя детьми.

Молодой, знаменитый, с хорошей зарплатой Герой соцтруда не был обделен вниманием женщин. Но ему нравилась Амина - заведующая геологическим музеем. Жизнь у нее складывалась похожим образом - муж погиб на фронте, Амина воспитывала двоих детей одна. Не сразу, но она ответила взаимностью.

- Однажды он мне сказал: «Выходи за меня замуж. У тебя горе большое и у меня. У твоих ребят нет отца, а у моих - матери. И наш долг поставить их на ноги, выучить и сделать людьми, полезными для общества. Мы же с тобой члены партии», - вспоминала Амина Тоуфиковна.

В 1950 году Трофимука перевели в Москву на должность главного геолога Министерства нефтяной промышленности. В Москве семья прожила 10 лет. Там родился общий ребенок Володя.

1945 год. Андрей Трофимук, его первая жена Агния и дети от первого брака: Ирина и Андрей. Фото: СО РАН

В 1951 году, в 40 лет, он защитил докторскую, а затем был избран членом-корреспондентом АН СССР.

На высокой должности союзного масштаба Трофимук усиленно взялся за поиски нефти и газа в Западной и Восточной Сибири.

- Пока в Сибири не открыто ни одно месторождение нефти, но из того, что известно о результатах поиска нефти и газа, могу утверждать, что Сибирь буквально плавает на нефти, меня привлекает работа по выявлению этих погребенных нефтяных морей, - писал в своих воспоминаниях Трофимук.

И когда было принято решение о создании Сибирского отделения Академии наук, Трофимук с огромным энтузиазмом в 1957 году отправился в Новосибирск.

Там в Академгородке он возглавил Институт геологии и геофизики.

- Как писал сам Трофимук, только оптимист может нефть искать и находить, - говорил о нем в фильме новосибирского телевидения Николай Запивалов, заслуженный геолог России. - Он словно обладал даром гипноза. Он так жаждал открыть нефть, так ждал, что скважина зафонтанирует, что нефть шла на него. Опыт, знания, интуиция и удача - вот слагаемые его успеха.

Трофимук вспоминал, как его упрекало начальство: «Вот академик Трофимук мне говорил, что Сибирь плавает на нефти. Пусть хоть пробирку покажет с этой нефтью!» К счастью, через три года открытие свершилось - в 1960 году забились такие нефтяные фонтаны!».

Трофимук искал то, о чем многие знали. Знали, что есть нефть. Но вот где и как ее на найти на бескрайних сибирских просторах?

- Основоположник советской нефтяной геологии академик И.М. Губкин еще в начале 30-х годов обосновал возможность открытия в Западной Сибири промышленного нефтегазоносного бассейна. Однако не все авторитеты были согласны с ним, считая, что запасы нефти и газа в Западной Сибири невелики, местного, стало быть, значения. Долгое время господствовала именно эта точка зрения. Вот мы тогда и решили разобраться в этом до конца. И оказалось, что прав был Губкин - мой учитель, - вспоминал Андрей Трофимук. - Мы обосновали перспективы сырья Западной Сибири и стали доказывать, что этот регион в ближайшие годы должен стать новой - причем главной - газонефтедобывающей базой страны, определили стратегические направления поисков нефти и газа, предсказали объемы потенциальных запасов… Нефти оказалось в два, а газа в три раза больше, чем считали раньше…Безусловно, добыча углеводородов еще более возрастет за счет Восточной Сибири.

В 1994 году совместно с группой учеников и соратников Андрей Трофимук был удостоен Государственной премии России за научное обоснование и открытие докембрийской нефти в Восточной Сибири.

Андрей Трофимук в своей книге «Сорок лет борения за развитие нефтегазодобывающей промышленности Сибири» подсчитал, что прибыль полученная СССР только за 20 лет (1965-1985) разработки месторождений углеводородов Западной Сибири составила 405 миллиардов долларов. Как вы понимаете сейчас счет идет на триллионы долларов.

Амина и Андрей Трофимуки прожили вместе полвека. Фото: СО РАН

КСТАТИ

Староста деревни Федьковичи:

У семьи Трофимуков была прозвище Пытыяны

Анатолий Ляшук, староста деревни Федьковичи, наслышан о знаменитом земляке.

- О Трофимуке мне рассказывал мой отец. В деревне говорили, мол, Андрей Трофимук «розумны чиловик» и что он где-то занимает высокий пост. Говорят, что он даже приезжал в деревню. Не забыл, где его родина. В деревне у их семьи было прозвище Пытыяны. Вот только что это значит, я не знаю.

Анатолий Ляшук напомнил, что людей из деревни в 1915 году вывозили принудительно.

- Когда наступали немцы, людей из Западной Беларуси выселяли насильно: собирайте вещи, на возы и уезжайте… А деревни сжигали, чтобы врагу не достались. И семью моего отца тоже так выселили на современную территорию России. А там уж кто вернулся, а кто нет. Знаю, что младший брат Андрея Трофимука вернулся в деревню. А сейчас уже его родственников в деревне не осталось. И на месте дома поле. Вот только жаль, что даже в нашей деревне нет улицы, названной в честь Трофимука. Новые улицы, как только не называют, но не в честь знаменитого земляка. Может, еще одумаются.

Кстати, в Брестской областном краеведческом музее хранятся вещи, которые передал Трофимук: фотографии, грамоты, конспект лекции «Открытие века», нефритовый молоток, штормовка... Переданы они были в 1979 году, возможно, тогда Трофимук и побывал в родной деревне.