2020-02-17T19:25:08+03:00
Спорт
КП Беларусь

Минский полумарафон-2020: призовой фонд 60 тысяч долларов и 42 тысячи участников

Началась регистрация на забег, который пройдет в сентябре
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Логотип Минского полумарафона.Логотип Минского полумарафона.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

17 февраля стартовала регистрация на Минский полумарафон. В 2020 году он пройдет 13 сентября по прежнему маршруту. Организаторы ожидают, что в забегах на 5 км, 10 км и 21 ки примут участие 40 тысяч любителей спорта (в 2019 году было 40 тысяч из 68 стран).

- Мы прибавляем в количестве. В этом году будут участвовать 42 тыс. человек. Спрос на регистрацию колоссальный, - сказал председатель БФЛА Вадим Девятовский.

Он отметил, что на каждую дистанцию сделают лимит по количеству участников (8, 5 тысяч - на 21 км, 8,5 тысяч на 10 км, 25 тысяч - на 5 км). В этом году прирост планируют сделать за счет более длительных дистанций (5 и 10 км). Минский полумарафон сохранил за собой серебряный лейбл Международной федерации легкой атлетики. Призовой фонд составит 60 тысяч долларов. Регистрация уже стартовала. Стоимость участия от 13 до 100 рублей.

Первый номер участника получила известная белорусская бегунья Ольга Мазуренок. Она сообщила, что в этом году главный для нее старт – Олимпийские игры в Токио, где намерена побороться на самые высокие места. По возможности она также примет участие в Минском полумарафоне.

(Будет дополнено)

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Экс-тренер «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко: «Иностранцам здесь работать проще... Такое ощущение, главное, чтобы паспорт был другой!»
Известный спортивный наставник ответил на актуальные вопросы: что не так с белорусским хоккеем, чей опыт нам стоит перенимать, как на него реагируют болельщики «зубров»
Новости 24
Заводы «Белшины» в Бобруйске остановили работу: есть проблемы с поставкой сырья
В один из белорусских РНПЦ поставили просроченные медпрепараты – лекарства успели изъять
В Барановичах 69-летнюю пенсионерку сбил товарняка, она выжила
Минчанин умудрился продавать чужие квартиры, сидя в колонии за продажу чужих квартир
Россиянин уговорил 19-летнюю могилевчанку уехать за границу, чтобы заниматься проституцией: что он ей наобещал?
Хватал за шею, бил головой о кресло, таскал за волосы. За что минчанин на рок-концерте избил девушку-контролера?
Белорус, который уехал на заработки в Польшу и пропал, найден мертвым
Владимир Караник: В Беларуси нет необходимости в широком применении масок
Недозамаскировался: парочка обокрала мужчину, который забыл вещи в камере хранения, но их поймали
Сбили два раза за пять минут: на трассе М1 погиб пешеход
Не забывайте зонтики: Беларусь ждут февральские дожди
Брестчанина будут судить за то, что украл у фирмы сумку с выручкой
Умер директор гомельского педколледжа, в котором милиция уже два месяца проводит проверку
В Минске в лифтах устанавливают видеонаблюдение
Инспектор ГАИ спас младенца, который оказался запертым в машине
Белорусский дальнобойщик вез по Австрии опасный груз с 50 нарушениями
Американская инспекция проверяет белорусских военных
Убегал от милиции и разбился насмерть. Как в выходные ГАИ ловила пьяных за рулем
«Держал за руки, пока не приехали спасатели». Мужчина в Сенненском районе не дал утонуть другу