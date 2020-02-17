Минский полумарафон-2020: призовой фонд 60 тысяч долларов и 42 тысячи участников

17 февраля стартовала регистрация на Минский полумарафон. В 2020 году он пройдет 13 сентября по прежнему маршруту. Организаторы ожидают, что в забегах на 5 км, 10 км и 21 ки примут участие 40 тысяч любителей спорта (в 2019 году было 40 тысяч из 68 стран).

- Мы прибавляем в количестве. В этом году будут участвовать 42 тыс. человек. Спрос на регистрацию колоссальный, - сказал председатель БФЛА Вадим Девятовский.

Он отметил, что на каждую дистанцию сделают лимит по количеству участников (8, 5 тысяч - на 21 км, 8,5 тысяч на 10 км, 25 тысяч - на 5 км). В этом году прирост планируют сделать за счет более длительных дистанций (5 и 10 км). Минский полумарафон сохранил за собой серебряный лейбл Международной федерации легкой атлетики. Призовой фонд составит 60 тысяч долларов. Регистрация уже стартовала. Стоимость участия от 13 до 100 рублей.

Первый номер участника получила известная белорусская бегунья Ольга Мазуренок. Она сообщила, что в этом году главный для нее старт – Олимпийские игры в Токио, где намерена побороться на самые высокие места. По возможности она также примет участие в Минском полумарафоне.

(Будет дополнено)