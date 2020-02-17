Карнаухов против Карнаухова: минское «Динамо» на своем льду уступило ЦСКА
Хоккеисты минского «Динамо» 17 февраля провели очередной матч регулярного чемпионата КХЛ: на «Минск-Арене» «зубры» принимали ЦСКА.
Москвичи, претендующие на победу в регулярном чемпионате, владели преимуществом, но смогли забросить лишь в конце первого периода - отличился Капризов. Он же забросил за две минуты до конца второго периода, а до этого был точен Кемпе.
В третьем периоде у «зубров» забросил Когалев. Но последняя шайба в игре была за ЦСКА.
"Динамо" - ЦСКА.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "ЦСКА" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщик москвичей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Отметим, что впервые за долгое время полный матч в воротах «Динамо» провел белорусский вратарь Михаил Карнаухов. Его брат Павел, принявший российское гражданство и выступающий за сборную России, вышел на этот матч с капитанской нашивкой.
- Это дань Пашке и его родителям. Его в Минске всегда хорошо встречают, - сказал в эфире «Беларусь 5» главный тренер ЦСКА Евгений Никитин.
«Динамо» Минск – ЦСКА – 1:4
«Зубры» с 37-ю очками занимают 11-е место в Западной конференции. Следующий матч «Динамо» проведет 21 февраля и вновь в ЦСКА, но на сей раз в Москве.
Тренер динамовцев Крэйг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Вбрасывание доверили ветеранам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Первая шайба в ворота "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ
ХК "Динамо" (Минск) - ХК "ЦСКА" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Динамомен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
№92 Шэйн Принс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Опасный момент у ворот "Динамо" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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