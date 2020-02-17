Карнаухов против Карнаухова: минское «Динамо» на своем льду уступило ЦСКА

Хоккеисты минского «Динамо» 17 февраля провели очередной матч регулярного чемпионата КХЛ: на «Минск-Арене» «зубры» принимали ЦСКА.

Москвичи, претендующие на победу в регулярном чемпионате, владели преимуществом, но смогли забросить лишь в конце первого периода - отличился Капризов. Он же забросил за две минуты до конца второго периода, а до этого был точен Кемпе.

В третьем периоде у «зубров» забросил Когалев. Но последняя шайба в игре была за ЦСКА.

ХК "ЦСКА" (Москва).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщик москвичей.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Отметим, что впервые за долгое время полный матч в воротах «Динамо» провел белорусский вратарь Михаил Карнаухов. Его брат Павел, принявший российское гражданство и выступающий за сборную России, вышел на этот матч с капитанской нашивкой.

- Это дань Пашке и его родителям. Его в Минске всегда хорошо встречают, - сказал в эфире «Беларусь 5» главный тренер ЦСКА Евгений Никитин.

«Динамо» Минск – ЦСКА – 1:4

«Зубры» с 37-ю очками занимают 11-е место в Западной конференции. Следующий матч «Динамо» проведет 21 февраля и вновь в ЦСКА, но на сей раз в Москве.

Тренер динамовцев Крэйг Вудкрофт.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вбрасывание доверили ветеранам.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первая шайба в ворота "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ХК "Динамо" (Минск) - ХК "ЦСКА" (Минск).Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№92 Шэйн Принс.Фото: Святослав ЗОРКИЙ