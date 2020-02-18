«Хотелось бы полной ясности». Лукашенко рассчитывает на договоренности с «Роснефтью»

18 февраля Александр Лукашенко встретится с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО НК «Роснефть» Игорем Сечиным, напомним, компания считается лидером российской нефтяной отрасли.

Напомним, 31 декабря 2019 года Александр Лукашенко и Владимир Путин не договорились о цене на нефть для Беларуси. Контракты с традиционными поставщиками - компаниями «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» - не были продлены, поскольку Беларусь не устроила цена. В прошлом году мы покупали нефть по цене, равной 83% от мировой. 1 января «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» прекратили поставки нефти в Беларусь. Александр Лукашенко поручил «Белнефтехиму» искать альтернативные источники. Спустя четыре дня такие нашлись. На поставки на условиях Беларуси согласились компании «РуссНефть» и «Нефтиса», принадлежащие российскому олигарху и давнему другу Александра Лукашенко Михаилу Гуцериеву.

Правда, «РуссНефть» и «Нефтиса», вместе взятые, добывают 18 млн тонн нефти в год, в то время как Беларуси нужно 24 млн тонн. Так что все равно придется договариваться с «Роснефтью».

В 2020 году президенты провели переговоры в Сочи, 7 февраля стало известно, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти на коммерческих условиях.

18 февраля на встрече в Минске, Александр Лукашенко сообщил, что рассчитывает на договоренности с «Роснефтью» о дальнейшем сотрудничестве.

- Спасибо, что приехали. Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с «Роснефтью». Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси, - слова президента приводит belta.by. - Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажите что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве.

Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры в Минске.

- Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая - работают 36 АЗС, - сказал он. И отметил, что с радостью принял приглашение белорусского президента приехать в Минск. - Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами. (…) Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами.