«Дора и Бона очень привязаны друг к другу»: хозяйка двух собак серьезно больна и ищет питомцам дом

- У очень хорошей женщины случилась беда. Она серьезно заболела. Она не в состоянии содержать своих собак. Родственники отказались за ними смотреть, хотят их усыпить. Но женщина против. Слезно просит помочь их пристроить, - такое драматичное сообщение появилось в группах помощи животным в соцсетях.

«Комсомолка» созвонилась с хозяйкой собак, которым ищут новый дом. Женщина признается, что это объявление было криком отчаяния. И на самом деле животных усыплять не будут.

- Я три месяца нахожусь в больнице. Пережила четыре операции, - говорит Ольга.

Она работает преподавателем актерского мастерства. Но эту работу она может потерять из-за своего недуга.

Дора и Бона должны будут покинуть свой дом из-за тяжелой болезни хозяйки...Фото: из личного архива

- Сейчас моим домочадцам очень сложно… В моем доме живут четыре спасенные собаки. И двум из них я ищу новый дом - трехлапой Доре и рыжей Боне, им по 5 лет. Когда я увидела Дору, то одна ее лапа была изуродована. Часть лапки пришлось ампутировать. Бону взял мой сын с женой на благотворительной акции, но они расстались, а собака осталась у меня, - объясняет женщина.

Дору и Бону Ольга описывает так:

- Очень доброжелательные, не отходят от людей. Очень любят ласку, им надо общение с человеком. Всем, чем они заняты дома - это ожидание хозяев. К детям относятся очень положительно. Но вот только Дора не любит котов.

Питомцы Ольги очень ласковые и дружелюбные.Фото: из личного архива

По словам Ольги, у дочки, которая сейчас ухаживает за собаками, очень часто болеет маленький ребенок.

- Когда меня выпишут домой, неизвестно. Мои проблемы начались год назад. У меня изъяли протез в ноге, после чего кость вся рассыпалась. И почти год я была лежачей больной. В ноябре мне установили новый протез, он прижился вроде неплохо, но появилось осложнение. Сил бороться уже нет... Я очень люблю Дору и Бону, но не смогу за ними ухаживать после выписки из больницы. Поэтому я ищу им новый дом.

Ольга хочет, чтобы Дора и Бона попали в одну семью.

- Они привязаны друг к другу. И спят вдвоем, и играют вместе. Им будет легче вместе переехать.

Если вы хотите стать хозяевами Боны и Доры, позвоните по телефонам:

Ольга: 8 (029) 254-46-39

Олеся: 8 (029) 561-20-99