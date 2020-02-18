Необработанные инструменты, инфицированное грудное молоко: как в Пинске у младенца после выписки из больницы мог появиться ВИЧ?

В Пинске большой скандал: таинственным образом 11-месячная Мирослава оказалась заражена вирусом иммунодефицита человека, хотя родилась в здоровой семье. Мама малышки, 35-летняя Светлана Дыдышко, считает, что ВИЧ ее дочь заразили в одном из медицинских учреждений Пинска. С заявлением разобраться в том, как это стало возможным, женщина обратилась в Следственный комитет.

- Считаю, что это произошло по халатности врачей. Моя дочь длительное время находилась на стационарном лечении в детской больнице Пинска. Поэтому считаем, что заражение моей дочери ВИЧ произошло в больнице, - говорится в заявлении, которое передала следователям Светлана.

Мирослава появилась на свет 28 февраля 2019. Родилась крепышом – 4400 г! Но при родах девочке сломали ключицу. В роддоме мама была с дочерью, кормила ее грудным молоком. Потом малышку на три недели оставили в детской больнице, а маму выписали. Светлана навещала дочь через день. В остальное время нужно было уделять внимание четырем сыновьям: самому старшему из них 11 лет. Мирославу перевели на искусственное вскармливание.

В августе девочка снова попала в больницу с сыпью. Ее вылечили, выписали… а потом она снова заболела.

- С октября она у нас стала очень сильно болеть. У нее упал гемоглобин, повысился показатель СОЭ. Нас отправили в Брест к гематологу. Там нам назначили анализы, платные и бесплатные. Мы сдали, а на следующий день позвонили: «Приезжайте, надо с вами поговорить». Мы приехали – и нам сообщили эту новость... Доктор сказала, что надо проверить всю семью. Мы все сдали кровь – и у всех результат отрицательный! - рассказывает «Комсомолке» мама Мирославы.

Сейчас девочка лечится в детской инфекционной больнице в Минске. Вместе с ней папа Иван. Он каждый день передает семье от Мирославы приветы – шлет фото улыбающейся девочки.

- Дочери намного лучше. Ей вылечили анемию без уколов. Мы с ней уже почти три недели не виделись... В больницу с ней я папу отправила – очень боялась я за него. Он в таком стрессе был! Когда узнал, плакал, переживал, не ел трое суток… Дети тоже плакали. Конечно, говорят, что с этим живут… Но ведь мы не хотели своему ребенку такой болезни! - волнуется за малышку мама Мирославы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РБ за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником.

- Всю больницу не надо наказывать. Кто это сделал – пусть отвечает. Это же маленький ребенок! – возмущена Светлана Дыдышко.

Свое разбирательство проводит и Минздрав.

- Мы изучаем место, где мог заразиться ребенок. Если это медучреждение, то будет проведено объективное расследование, виновные - наказаны, и с родителями будут обсуждены вопросы дальнейших действий, выхода из этой ситуации, - заявил 17 февраля министр здравоохранения Владимир Караник.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Как могла заразиться малышка?

Заразиться ВИЧ можно только тремя способами - через кровь, половым путем или от матери ребенку через кровь или грудное молоко. О других нюансах заражения ВИЧ «КП» рассказал Олег Еремин, председатель координационного комитета ассоциации «БелСеть антиСПИД»

- Для того чтобы произошло инфицирование, биологическая жидкость ВИЧ-положительного человека, в которой содержится достаточное количество вируса, должна попасть к другому человеку. Пот, слезы, моча, слюна не содержат того количества вируса, чтобы через них можно было инфицировать другого человека. Доказано, что ВИЧ не передается ни при укусе комара, ни через рукопожатие или объятие, ни через пользование общими постельными принадлежностями и столовыми приборами.

Инструменты для маникюра и татуировки, инъекций и хирургических манипуляций должны дезинфицироваться – тогда они не могут быть источником заражения. Полностью исключена вероятность получить ВИЧ с донорской кровью – в Беларуси за ней установлен жесткий контроль.

- Исходя из того, что нам известно о ситуации в Пинске, можно предположить, как это могло случиться?

- Гипотетически это могло произойти несколькими способами. Пинск входит в десятку городов Беларуси с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции. Поэтому можно предположить, что инструментарий для инъекций или забора крови не был достаточным образом обработан после предыдущего пациента. Чисто теоретически, инфицирование могло произойти и во время родов, если использовался не обработанный инструментарий и ребенку были нанесены травмы. Если ребенка кормили не пастеризованным грудным молоком ВИЧ-положительной женщины, также могло произойти инфицирование. Но в белорусской системе здравоохранения уже много лет строго соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, и на системном уровне такой случай не мог произойти. Только если из-за халатности конкретного медицинского работника.

В быту, по словам специалиста, маленький ребенок заразиться ВИЧ не мог. Только если кто-то специально решил навредить ребенку – каким-то образом допустил контакт с инфицированной кровью.

- Добавлю, что выявленный ВИЧ – это не смертельная угроза для девочки. При получении соответствующего лечения и постоянном лабораторном контроле она сможет жить многие десятилетия.