У жены известного белорусского хоккеиста диагностировали рак: «Впереди год борьбы»

Надежда и Дмитрий Мелешко познакомились в начале 2000-х. Тогда Дмитрий выступал за минский «Керамин». Дальше в его карьере были выступления за «Салават Юлаев», «Спартак», «Сибирь», минские «Динамо» и «Юность».

В августе 2019-го Надежда вспоминала начало их отношений.

- Когда я познакомилась со своим мужем, у него ещё не было своего жилья, мы жили в моей квартире. Я влюбилась по уши, у нас была безумная страсть, мы не могли спокойно смотреть друг на друга, мысли были только в одном направлении. Молодые и горячие, что сказать. Через пару месяцев ему предложили поехать на просмотр в Россию. Он сказал, что никуда не поедет, останется в «Керамине», чтобы быть рядом со мной. Конечно же, я с ним поговорила и убедила, что нужно обязательно туда ехать. Это перспектива, новый уровень. <…> За первый год в Уфе (в ХК «Салават Юлаев» - KP.BY) я внушила ему, что он у меня самый лучший, что без гола не получит дома приятный бонус. До лучшего новичка суперлиги ему не хватило 1-ого очка. Тогда им стал другой парень, но все равно - это был очень крутой результат. Безумно гордилась им! После того года уже стали говорить Мелеха - забивной, тренера доверяли решающие буллиты, а от агента стали поступать более выгодные предложения.

В составе сборной Беларуси Мелешко сыграл на шести чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года. После завершения карьеры стал тренером, входил в штаб молодежной сборной.

Надежда занимается фотографией. Например, в ее портфолио есть фотосессия Макса Коржа и его семьи.

meleshko_photo Красивая и любящая семья maxkorzhmus и tatsianakorzh в ожидании

17 февраля Надежда в своем личном аккаунте Инстаграм написала, что ей диагнострировали рак груди:

- 30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала т.к три месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться. 8 января я узнала, что у меня рак груди. Третья стадия. Почему не было видно на УЗИ? Я проверялась каждые полгода. Потому-что этот вид опухоли имеет агрессивный, быстроразвивающийся характер. Он гад, успел проникнуть в лимфоузлы. Как я? Уже нормально. По жизни я оптимист и всегда верю только в самое лучшее! Настроена только на положительный исход!

Впереди у меня тяжёлый год борьбы и это часть моей жизни, которую невозможно скрыть. Я пройду этот путь и стану сильнее. Ваш выбор быть со мной или отписаться, так как я теперь уже не та Надя, у которой все прекрасно и вряд ли буду прежней. Но мое сердце так же наполнено любовью, нет у меня злости и обиды на жизнь, наоборот я стала ее ценить ещё больше!!! Если мне послано такое испытание, значит я должна его пройти.

Надежда добавила, что ей не нужна жалость, а только вера и положительные примеры:

- Мои дети все знают, мы никогда не обманывали их, говорим как есть. Они знают, что мама выйдет победителем, и эта болезнь сейчас хорошо лечится.

nadyameleshko 30 декабря 2019 года я нащупала уплотнение в груди. Паниковать не стала т.к 3 месяца назад была на УЗИ и все было хорошо. После НГ сразу же побежала проверяться. 8 января я узнала, что у меня Рак груди. Третья стадия. Почему не было видно на УЗИ?

Лечение Надежда проходит в Германии. Ей предстоит сделать 16 курсов химиотерапии.

Надежда Мелешко рассказала о лечении. Фото: instagram.com/nadyameleshko

Сначала Надежде было тяжело это принять. Фото: instagram.com/nadyameleshko

Надежда Мелешко проходит лечение в Берлине. Фото: instagram.com/nadyameleshko

Настрой у Надежды боевой. Фото: instagram.com/nadyameleshko

"Разве какая-то боль может сравниться с желанием жить"? Фото: instagram.com/nadyameleshko

Супруг - опора. Фото: instagram.com/nadyameleshko

Желаем Надежде силы духа, оптимизма и выздоровления!