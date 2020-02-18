Колол вилами, душил удавкой - сельчанин наказал щенка за якобы задушенных кур. Полумертвого пса отбила соседка

История о человеческой жестокости к тому, кто не может пожаловаться, произошла в одной из деревень Гомельской области. Хозяйка частного дома находилась у себя во дворе, когда услышала душераздирающие звуки - так кричит от боли раненый зверь. Они доносились откуда-то с близлежащих участков. Сначала женщина решила не вмешиваться: все-таки в соседские дела лезть не принято. Но зверь продолжал неистово выть, и она не выдержала - пошла на звук.

Предчувствие не обмануло: скулил умирающий щенок. Мордочка у него была окровавлена, а на шее виднелась удавка из веревки. Уже туго затянутая. Сосед, склонившийся над псом, пояснил: он зверя не бьет, а воспитывает. Якобы эта псина пролезла на его участок и задушила 10 кур. И кровь под глазами щенка не от его «воспитания» - просто когда собака пролазила на его подворье, поцарапала морду о сетку-рабицу.

Зубья от вил прошили кожу около глаза насквозь

Первое время Хаби находился в критическом состоянии: почти не двигался, не мог самостоятельно есть и пить

В жалкие оправдания живодера женщина не поверила, подхватила щенка и принесла на свой участок. Бедняга тяжело дышал - скорее всего, раны от побоев были не только наружные, но и внутренние. Развязать удавку пес не давал и жалобно скулил, как только к нему приближались. Видя, что больше ничего не может сделать для его спасения, женщина позвонила Яне Козловой - волонтеру из Лельчиц и владелице частного приюта для собак «Томас». Как только девушка приехала и увидела пса, сразу поняла - дела очень плохи.

Помимо внешних ран у молодого пса обнаружился целых букет внутренних заболеваний

- Собака была в плачевном состоянии: на мордочке от ударов вилами глубокие широкие раны, из которых шла кровь. Из-за ран образовался отек, который не давал понять, что с глазами. На шее туго затянутая веревка, из-за которой собака не могла нормально дышать. На вид щенку было месяца три - ну как он мог задушить 10 кур? Тем более женщина рассказала мне, что перьев во дворе живодера не было, - сокрушается зоозащитница.

Живодер, избивший собаку, так и остался безнаказанным

Удавку с шеи собаки сняли. Выяснилось, что хозяина у пса нет, в деревне его раньше не видели: рядом проходит трасса - может, недавно подкинули. Поэтому заниматься лечением попросту некому, а без помощи врача он не выживет. Яна забрала собаку себе, сделала ей уколы обезболивающего и антибиотика. Позже ветеринар объяснил, что у щенка контузия вследствие травмы головы. Пить он сам не может, поэтому нуждается в тщательном уходе.

Лекарства, уколы, бесконечные визиты к ветеринару - и Хаби пошел на поправку!

- Мы назвали щенка Хаби. Сначала он ни на что, кроме боли, не реагировал: лежал в одном положении, тяжело дышал и пугался резких звуков. Но оказалось, что внешние раны - это еще полбеды - у пса обнаружился целый букет других заболеваний: пироплазмоз, анемия и энтерит. Давала о себе знать и лапа: у щенка поврежден сустав, из-за чего он слегка прихрамывал, - вспоминает Яна.

Девушка поила собаку через шприц, выполняла все предписания врача. Пес побывал у инфекционистов, в центре ветеринарной травматологии и ортопедии и, наконец, пошел на поправку. Встал на все четыре лапы, жалостливый взгляд сменился задорным, а в душе поселилось веселое собачье настроение - как и подобает молодому псу. Сначала щенка ждала одна передержка, потом другая, а затем пес обрел свой дом и стал минчанином.

Счастливый Хаби и его хозяин Алексей

Если бы Хаби мог, он бы согласился: не было бы счастья, да несчастье помогло. Ему повезло встретить на своем пути сразу несколько хороших людей. Сначала его отбили от смерти, затем не бросили на произвол судьбы, а принялись спасать. А потом забрали домой, чтобы любить и заботиться.

Сейчас щенок мало похож на того бедолагу, которым его нашла волонтер Яна

- Сейчас пес отлично поживает. Ест сухой корм с консервами и обожает лакомства для собак: печеньки, косточки, хрящики. Умеет давать и правую, и левую лапы, причем понимает, когда просишь другую. Мы стараемся учить новые команды. В квартире он не хулиганит, разве что может иногда надуть лужу, но и то потому, что еще маленький. В остальном Хаби очень игривый и веселый, любит свои игрушки, требует внимания и обожает задираться с котом. Бывает, устраивают с ним догонялки по квартире. А на прогулке он любит общаться с другими собаками, - рассказывает про питомца его хозяин Алексей.

Любимое занятие минчанина Хаби - нарываться на кота и играть - с хозяином или игрушками

В этой счастливой истории осталась лишь одна ложка дегтя: тому живодеру, который убивал щенка, все сошло с рук - ведь доказательств, что он издевался над собакой, нет. Женщина, которая отобрала Хаби, не захотела ссориться с односельчанином и идти в милицию. Свидетелей вокруг не было, а мужчина все отрицает.

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