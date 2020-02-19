Писатель Владимир Липский: "В 75 лет стал чемпионом Беларуси по плаванию и каждый день проплываю полтора километра"

Недавно министр труда и соцзащиты Ирина Костевич заявила, что к 2030 году белорусы должны выйти на продолжительность жизни 80 лет. Наверняка каждый примерил это задание от государства на себя. Тем более сегодня белорусы доживают в среднем до 74 лет.

Детскому писателю Владимиру Липскому, который более 40 лет является редактором журнала «Вясёлка», в мае исполнится как раз 80. Мы поговорили с ним о его понимании оптимизма и функционального, как говорят врачи, долголетия. Правда, Владимир Степанович сразу признается: не верит, «што столькі начэкала гадоў».

Шутки шутками, а спортивная форма у 79-летнего Липского потрясающая. Фото: Личный архив

- Но я уверен, что у каждого человека горит своя свечка. Этот огонь при рождении зажигает Создатель, который только и знает, сколько ему гореть. Но и от человека многое зависит. Даже то, сколько жить. Есть такая народная фраза: «Хочаш жыць - не памірай раней смерці». А у нас ведь многие еще при жизни не жильцы. Это люди, которым все неинтересно, которые считают, что все знают и схватили бога за бороду...

Липский говорит, что он радуется каждому дню. Подпитка для вечно энергичного литератора - театр. У Владимира Степановича есть книга прозы для детей «Мая Беларусь». С текстами из нее писатель под аккомпанемент цимбал выступает со сцены театра одного актера «Зніч». Причем каждый раз берет разные фрагменты. Заряжают и встречи с детьми-читателями. На днях писатель съездил в Логойск - провел сразу две презентации книги «Закаханы трэцякласнік», учил детей сочинять сказки.

- А еще в Белорусском детском фонде более 30 лет помогаю детям... Я счастлив, что всю жизнь рядом с ними. Считаю, что сам нашел свой путь, сам его выбрал. Вообще, возможность раскрыть себя и заниматься любимым делом - один из постулатов долголетия и оптимизма. А в моем случае, наверное, так восполнил пробел собственного, украденного войной детства.

Липский вырастил уже несколько поколений юных читателей. Фото: Личный архив

Липский был в своей семье шестым, поскребышем.

- Отцу было 50, маме - 42. Я даже как-то представил все это и описал в одной из книг. Я родился 6 мая. Отнял девять месяцев и понял: наверное, в самую косовицу отец складывал сено и на самом верху этого стога увидел хату, свою Маньку, пришел домой и под настроение взял и сделал Владимира Липского (смеется). Но шутки шутками, а детям всегда советую расспрашивать взрослых, записывать их рассказы, характерные реплики. Ведь когда умер мой отец, самым большим его наследием стали тетради, где он записывал свои трудодни в колхозе - бригадир-пьяница мог забыть те же полгектара косьбы.

На открытии фестиваля юмора в Автюках Владимиру Степановичу постоянно представляется повод пошутить. Фото: Личный архив

«В ДЕТСТВЕ ЧУТЬ НЕ УТОНУЛ, А ТЕПЕРЬ НЕ МОГУ БЕЗ БАССЕЙНА»

Физкультура пришла в жизнь Владимира Степановича, когда он с четвертого класса стал ходить в школу за 5 километров в соседнюю деревню Узнож.

- Отец был рослым, в него пошли и братья, а я поменьше, хотя всегда хотел быть сильным. И вот в этой новой школе нас отправили на турник. Все подтянулись хоть как-то, а я - повис. Учитель тихонько спрашивает: «Это что, все?» Так неудобно мне стало... Тогда я пришел домой, вкопал в землю два высоких бревна, приладил к ним металлический прут и стал заниматься. После месяца тренировок я мог не только подтянуться, но и перевернуться, поднять ноги вверх. А помогла всего одна фраза. Тогда, наверное, я и понял, что такое побеждать.

После 9-го класса у Липского появилась трудовая книжка колхозника, куда каждый день все лето ставили отметки, что парень косил, греб сено, окучивал картошку, резал лес для школы...

На открытии фестиваля юмора в Автюках Владимиру Степановичу постоянно представляется повод пошутить. Фото: Личный архив

- Зато не надо было думать, куда девать ребенка на каникулах. Воспитание работой - тоже залог долголетия. Потому спорт для меня всю жизнь был лишь поддержкой тонуса и настроения. В моем понимании, это и есть здоровье. Уже взрослым я иногда бегал по парку, показывая детям пример, а где-то в 50 лет стал регулярно ходить в бассейн. Я не заканчивал курсов плавания, занимался без тренера. А ведь в детстве чуть не утонул. Вроде и маленькая речка была, куда пошел с друзьями на рыбалку с топтухой, а шапка уже плавала. Человек увидел с берега и бросился меня спасать. Какое-то время я даже боялся воды, а с возрастом такой спорт выбрал для себя.

Владимир Степанович признается, что любит читать и писать дневники. А вдобавок он много лет записывает по месяцам, что читает, в каких городах и деревнях бывает, фиксирует свои выступления, а еще - сколько километров проплыл в бассейне. «Так вот, подсчитал, что в год я проплываю где-то 120 км», - говорит писатель.

Владимир Степанович регулярно плавает уже 30 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Прихожу в бассейн Дома офицеров к 7 утра. Есть люди в возрасте, но, пожалуй, я самый старший. Молодежи куда больше. Бывает, парень или девушка обгонят. Ну, думаю, обгоняй. Но ведь проплывет пару раз - и запыхался. А ты учись у пожилого: пошел, борозну завел - и давай туда-сюда, сохраняя дыхание. Так и в жизни, кстати! Есть же поговорка: спеши медленно - всегда будешь дома.

Мало того, Владимир Липский сегодня чемпион Беларуси по плаванию в своем возрасте! Его рекорду уже почти 4 года. «Если есть желающие - готов соревноваться», - говорит писатель.

Владимир Степанович регулярно плавает уже 30 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- О своем увлечении плаванием как-то проболтался в компании, где был на тот момент председатель Федерации плавания и вице-премьер Анатолий Тозик. На это Анатолий Афанасьевич мне говорит: «У нас турнир в Бресте. Слабо поучаствовать?» Так в 2016-м я и попал в местный олимпийский бассейн на первом чемпионате страны в серии «Мастерс». Оказался самым возрастным участником (мне тогда было 75) и единственным в своей категории. Конечно, поддерживали невероятно - видимо, вызвал симпатию такой дедушка плавающий. Сверху шли ребята - мастера спорта - и кричали: «Давай! Давай!» Свои 50 метров вольным стилем я проплыл за 1 минуту и 1 сотую секунды. А мог чуть быстрее - не знал, что надо дотронуться до стенки, а не хвататься за бортик.

Владимир Степанович регулярно плавает уже 30 лет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БРОСИЛ ПИТЬ, НО ТАМАДОЙ В ЗАСТОЛЬЯХ ОСТАЛСЯ

В своем стремлении к ЗОЖ Владимир Степанович руководствуется ощущениями. Например, давно не любит горькое и соленое - и не ест такие продукты.

- Прислушиваюсь к себе. За столом, где стоит несколько блюд, выбираю то, к чему потянется рука. Ну, не просто так ведь! Значит, организм дает сигнал. Так же и с прогулками: как только вижу, что расстояние могу преодолеть пешком, - пользуюсь ситуацией. Даже от метро до дома я за день нахаживаю пару километров. Некоторые покупают фитнес-браслеты для этого, а я на глаз все рассчитал.

Четыре года назад, став чемпионом страны, попал в компанию мастеров спорта. Фото: Личный архив

Организм подсказал, как поступать с алкоголем.

- Я никогда не злоупотреблял, но однажды ощутил: многовато стало праздников - неофициальных продолжений творческих вечеров, презентаций... Тогда принял решение - и вот уже 15 лет не пью. При этом не пострадал мой статус тамады в любом застолье. Справлялся и без рюмки, даже подходили на свадьбах и говорили: «Ну ты, сват, і ўрэзаў!» А еще в молодости, когда работал в комсомоле, расстался с сигаретой...

Владимир Липский с внуком Толей. Фото: Личный архив

На вопрос о рецепте оптимизма Владимир Липский говорит: он в опыте, доставшемся от предков.

- Люди говорили: не смотри в землю - смотри в небо, жизнь складывается не из прошедших, а из запомнившихся дней, хочешь быть веселым, жизнерадостным - будь... Все зависит от тебя, от состояния души, настроения. Вот я с утра проплыл в бассейне за сеанс полтора километра наравне с молодыми, без перерывов - и все нормально!

Один из героев книг Липского - композитор Игорь Лученок. Фото: Личный архив

СПРАВКА «КП»

Владимир ЛИПСКИЙ, 79 лет. Родился в деревне Шелковичи Речицкого района. Писатель, главред журналов «Вясёлка» и «Буся», председатель правления Белорусского детского фонда. Автор более 70 книг для детей и юношества, а также документальных книг о Янке Купале, Игоре Лученке, Марии Захаревич и др. Лауреат Госпремии по литературе. 25 лет назад открыл для Беларуси деревню юмористов Автюки в Калинковичском районе Гомельщины, с тех пор - инициатор и председатель жюри местных фестивалей сатиры и юмора. С женой Ниной Иосифовной вместе уже 60 лет. У четы двое детей, трое внуков. «Ждем правнуков!» - смеется Липский.

Липского чаще привыкли ассоциировать с образом в деловом костюме... Фото: Личный архив

...а не в бассейне.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Владимир Липский нередко выступает в театре одного актера "Зніч" со своим моно-спектаклем.Сергей ТРЕФИЛОВ

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