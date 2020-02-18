2020-02-18T22:45:40+03:00
Общество
КП Беларусь

«ВКонтакте на мове, поэтому знаю»: минчане – о белорусском языке

«Смоўж», «суполка», «нататкi» –понимают ли в Беларуси значение этих слов? [фото+видео]
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Спросили у минчан, говорят ли они белорусском языке.Спросили у минчан, говорят ли они белорусском языке.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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Белорусский язык не стоит на месте: он, как живая стихия, развивается вместе с обществом и пополняется новыми современными словами. Например, англицизмами – их активно «поставляет» сфера современных технологий. Знают ли минчане, что они означают? И разговаривают ли они на «роднай мове»? В преддверии Международного дня родного языка «Комсомолка» спросила об этом самих белорусов.

Всем собеседникам мы вручили символические презенты от нашего партнера МТС.

Спросили у минчан, знают ли они новые современные слова на белорусском языке.Микита НЕДАВЕРКОВ

«Знаю как на белорусском, а на русском – забыл»

Петр. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Петр.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Пенсионер Петр счел наши загадки элементарными и лихо перевел почти все слова.

– Вообще-то я часто разговариваю на белорусском языке. И читаю на мове – для меня нет разницы, на каком языке книга.

«Настроил ВКонтакте на беларускай мове»

Сергей. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Сергей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Системный администратор Сергей вспомнил перевод всех слов. И объяснил, откуда так хорошо знает англицизмы:

- У меня просто «ВКонтакте» на белорусском языке, поэтому я постоянно с ним сталкиваюсь. Да и в новостях частенько встречаю мову.

Филипп. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Филипп.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Филипп занимается оформлением памятников. Все его окружение говорит по-русски, как и сам парень:

- Но если со мной разговаривают на белорусском, я все понимаю, - пояснил он и убежал по своим делам.

«Раней чытала лекцыi на мове»

Тамара Ивановна. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Тамара Ивановна.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Тамара Ивановна не только вспомнила, как переводятся все слова, но и более того – по-белорусски объяснила, что они означают. «Суполка? Гэта грамадскае аб’яднанне». Позже выяснилось, что женщина – профессор, доктор юридических наук.

- Я спадзяюся, што нядрэнна ведаю беларускую мову. Размаўляю на ёй, калі трэба, напрыклад, па працы. Калісьці я нават чытала лекцыі на беларускай мове.

Алексей. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Алексей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Маркетолог Алексей щелкал наши вопросы, как орешки:

- Когда общаюсь на белорусском, то почему-то становлюсь добрее и веселее. Но чаще всего на мове я только читаю, а разговариваю на русском, - смеется парень.

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