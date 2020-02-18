2020-02-18T15:18:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

Нет нефти - нет денег. В январе экономика Беларуси упала на 1,9%

Основная причина - сокращение объемов выпуска продукции нефтехимии и неопределенность с дальнейшими поставками российской нефти
Виктор ПАЖИТОК
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По итогам января ВВП страны составил 10,39 миллиарда рублей. Относительно сопоставимого периода предыдущего года это снижение сразу на 1,9%.По итогам января ВВП страны составил 10,39 миллиарда рублей. Относительно сопоставимого периода предыдущего года это снижение сразу на 1,9%.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Еще в начале февраля заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич отмечал, что в правительстве не исключают того, что по итогам января 2020 года ВВП Беларуси покажет отрицательный рост. Опубликованная Белстатом официальная статистика подтвердила реалистичность прогнозов правительства: по итогам января ВВП страны составил 10,39 миллиарда рублей. Относительно сопоставимого периода предыдущего года это снижение сразу на 1,9%.

Объем промышленного производства упал на 5,8%, понятно, что наиболее существенный фактор такого сокращения - снижение объемов нефтепереработки. Снизилась эффективность транспортной системы страны - в первый месяц текущего года перевозчиками было перевезено 27,1 миллиона тонн грузов. Это почти на 20% меньше, чем год назад.

Относительный рост демонстрируют только сельское хозяйство (+4,5%) и общественное питание (+2,7%). Однако положительная картина в сельском хозяйстве объясняется, увы, не повышением эффективности белорусских аграриев, а низкой базой прошлого года, с которым Белстат и проводит сравнение. Так, в январе прошлого года объем сельскохозяйственного производства снизился почти на 2%, и на этом фоне положительный итог января этого года уже не выглядит впечатляющим.

Настораживают объемы запасов готовой продукции на складах - в целом по экономике они достигли критичных 82,2% от среднемесячного производства.

Неопределенность с нефтяным вопросом и отсутствие договоренностей с Россией по компенсации налогового маневра называются Всемирными банком и другими финансовыми институтами основными факторами, негативно влияющими на экономику Беларуси и динамику ее ВВП.

Напомним, что, по словам замглавы Минэкономики страны Дмитрия Ярошевича, согласно базовому сценарию рост экономики Беларуси в 2020 году запланирован на уровне 2,8%. Однако на случай непредвиденных обстоятельств власти сформировали бюджетный сценарий, в котором рост ВВП по итогам года заложен на уровне 1,9%. Однако сейчас и эта цифра представляется чересчур оптимистичным прогнозом, если учесть, что в 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% после роста 3% в 2018 году и на 2,4% в 2017 году.

КСТАТИ

Всемирный банк в декабре 2019 года обнародовал прогноз, согласно которому рост белорусской экономики в 2020 году не превысит 1,2%. Еще более пессимистичны прогнозы МВФ, аналитики которого определили потенциальный потолок ВВП Беларуси не выше 0,3% по итогам 2020 года.

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