Известная белорусская стилист: «В профессии я не связана по рукам и ногам и успеваю с пятью детьми то, что не успевала с четырьмя»

Встречают человека, как известно, по одежке. Выбрать в магазине то, что делает стильным именно тебя, - искусство, которым владеет не каждый. И тогда на помощь приходит стилист. Какие чудеса умеют творить люди этой профессии, мы видим каждый день в «Модном приговоре». Но и вне телевизора на персональных стилистов существует спрос. В чем мы и убедились, поговорив с «модной авантюристкой» Юлией Чинвеокву. Она живет в Минске, растит пятерых детей и зарабатывает персональными консультациями по стилю и шопингу и написанием статей о моде.

- Вы стилист по призванию или по образованию?

- По образованию я филолог, закончила филфак БГУ. Поэтому изначально во мне родился не стилист, а фешен-журналист. Я всегда любила писать, любила художественные обороты, изысканный слог. Лет десять назад, покупая глянцевые журналы, каждый раз думала о том, что хотела бы писать о моде. Но считала, что это дерзкая мечта, и не решалась даже подступиться к ней. В 2015 году я завела свой «Блог модной авантюристки» в Фейсбуке, затем перебралась в Инстаграм, выкладывала свои образы, описания к ним, размышления о моде и стиле. Потом я решила развиваться дальше, училась в Школе моды и стиля Ирины Ильинской, затем в Fash’on school у Майи Старовойтовой. Приобрела хорошую базу знаний. Как говорит Хромченко, «вкус - это мускул, который можно тренировать». По опыту могу сказать, что школы дают важную базу, но основную работу над своим образованием придется делать самой: тренировать «насмотренность», всесторонне развиваться, изучать творчество дизайнеров, историю искусства, потому что мода неразрывно с ним связана. Читать художественные книги, смотреть хорошие фильмы. Обучение и развитие в этой сфере заканчиваются никогда.

- Кто такой профессиональный стилист в вашем понимании?

- Стилист - это человек, который создает образ. Человек с хорошим вкусом, разбирающийся в разнообразии стилей, который умеет чувствовать другого, понимает, какие образы его украсят и подчеркнут не только внешнюю красоту, но и особенности характера. Поэтому стилист - это еще и психолог. Идеально, если стилист поможет клиенту найти свою фишку - ту деталь (или детали), которая впоследствии будет ассоциироваться с человеком.

Вкус – это мускул, который можно тренировать. Фото: личный архив

- Можно ли быть модным, даже ультрамодным, но при этом не стильным?

- Конечно, и мы наблюдаем это постоянно на примере так называемых «жертв моды», которые одеты по принципу «все лучшее сразу». Но есть и те, кого мы называем трендсеттерами - они первыми примеряют на себя вещи из последних коллекций. Это в основном модные блогеры и редакторы модных журналов. Их образы можно с интересом разбирать на тренды и восхищаться их смелостью. Если называть имена, то для меня это Анастасия Карасева - редактор журнала Fashion collection.

- А кого бы вы назвали иконой моды и иконой стиля и есть ли разница между этими категории?

- Икона стиля - понятие более статичное, из разряда вечных, в то время как икона моды - меняющееся и непостоянное. Стиль Марлен Дитрих и Одри Хепберн - вне времени, ими вдохновляются, их копируют по сей день. Это иконы стиля. Блогер Кьяра Ферраньи, например, - одна из икон моды, она сейчас в тренде, но будут ли ее образы копировать через 50 лет - большой вопрос. Белоруски, которые меня вдохновляют, - это стилист Ольга Зеленская, она гениально сочетает цвета и фактуры, и Татьяна Кейзерова - очень красивый редактор модного портала Salon375.by. Она, кстати, как и я, мама пятерых детей.

- Кто ваши клиенты и как организован процесс вашей с ними работы?

- Основные клиенты - это подписчики в Инстаграм, а также те, кто обращается ко мне по рекомендации. Сарафанное радио - действенный способ. Человек мне пишет: «Я не вижу себя ни в одном стиле, хочу с вами встретиться, помогите мне разобраться в цветах, решениях и силуэтах, подходящих именно мне». Мы встречаемся, первая встреча длится час-полтора, знакомимся, я составляю свое представление о клиенте, видя пропорции его тела, колорит, чувствую его энергетику, говорю о том, каких вещей лучше избегать, формулирую базовые рекомендации.

- Сколько стоят услуги личного стилиста в Беларуси?

- Расценки у всех примерно одинаковы. Час шопинга со стилистом - около 100 -150 рублей, консультация обойдется около 100 рублей, подбор какого-то образа «по случаю» - примерно 80 рублей. Есть онлайн-шопинг или viber-сопровождение: клиентка самостоятельно идет в магазин, выбирает много разных вещей и высылает стилисту из примерочной фотографии, а он дает комментарий по каждой из них.

В Беларуси час шопинга с личным стилистом - около 100 -150 рублей, консультация обойдется в районе 100 рублей

- Обращаются ли к вам мужчины?

- Основные клиенты - конечно, женщины, но обращаются и мужчины, главным образом это бизнесмены, которые понимают, что «недотягивают» до стандартов своего положения, окружения и хотят одеваться более статусно.

- Где вы чаще всего подбираете одежду вашим клиентам?

- Все очень индивидуально. Если говорить о Минске, то это Massimo Dutti (там идеально покупать базовые вещи), интересны магазины белорусских дизайнеров в торговом центре «Метрополь» - «КанцэптКрама», Young&Fashion. На сайте Lamoda.by как правило следят за трендами и предлагают стильные вещи. Очень люблю Вильнюс, для меня это идеальное решение, когда хочется бюджетного шопинга за границей: ехать менее трех часов, все в шаговой доступности. Кстати, известный Akropolis посещаю, только если еду с клиентом, для себя же предпочитаю винтажные магазины и небольшие шоурумы литовских дизайнеров.

Юлия сочетает в себе две роли - многодетной мамы и стилиста. Фото: личный архив

- Вы - мама пятерых детей. Как вы находите время для работы? Муж помогает?

- Мой муж Эммануэль приехал в Беларусь из Нигерии. Мы познакомились с ним в университете, поженились 14 лет назад. У нас три сына и две дочки - семейство «элей», как мы шутим, потому что все имена заканчиваются на «эль». Сыновья - Габриель (13 лет), Даниель (11 лет) и Рафаэль (8 лет), девочки - Мишель (4 года) и Изабель (год и семь месяцев). Имена всех детей связаны с культурой, искусством и литературой. Например, Габриэль - в честь моего любимого писателя Маркеса, Рафаэль - в честь художника. Когда мы ждали нашу самую младшую дочь, в книжном магазине я увидела книгу французского писателя Андрея Жида «Изабель», и поняла, что имя само нас нашло.

Кстати, когда я узнала, что беременна в пятый раз, я была в панике. Но не потому, что я не хотела ребенка, а потому, что у меня только стало все получаться в моей профессиональной деятельности. Мне казалось, что с пятью детьми я уж точно буду связана по рукам и ногам. И тогда моя подруга сказала: «Юля, а ты сделай с пятью то, чего не сделала с четырьмя». Эта фраза определила мой дальнейший путь. С момента рождения Изабель прошло чуть более полутора лет, но мне кажется, что за это время я в плане профессии сделала гораздо больше, чем за предыдущие годы. Помню, я еще была в роддоме, а Белорусская палата моды предложила мне стилизовать одну фотосъемку. И я подумала: а почему нет? Я работала, дочь спала в люльке, съемка прошла хорошо. Для того чтобы все успевать, надо просто грамотно управлять временем и распределять обязанности. Старшие дети выросли и по мере сил помогают мне с младшими. Обязанности распределены, то есть у нас есть график дежурств среди старших детей, это помогает мне освободить какое-то время. Я даю им задания, которые они способны выполнить: вымыть посуду, поиграть с малышкой, помочь с уроками младшему сыну. Но так было не всегда: когда у меня не было жесткого тайминга, я ничего не успевала, и это была катастрофа (смеется. - Авт.). Сегодня день у меня расписан по часам, я все планирую и плана на день стараюсь придерживаться максимально точно. Я понимаю, что жестко ограничена во времени, часто могу выйти из дома всего на несколько часов, поэтому всех домашних четко организовываю. Кроме того, дети знают и понимают, что мама не так просто куда-то ходит, что у нее работа. Я уже не могу отказаться от того, что я делаю. Уверена, что и материнство, и любимое дело можно и нужно совмещать.

Рождение младшей дочери стало для Юлии дополнительным профессиональным стимулом. Фото: личный архив

- У вас есть какое-то время в течение дня, которое вы посвящаете исключительно себе?

- Да, у меня есть такое время. Примерно к десяти вечера я всех укладываю спать, с 10 до 12 я читаю, потому что чтение для меня - большая потребность. Если, ложась спать, я понимаю, что ничего нового не узнала и не дала пищу уму и сердцу, я ощущаю внутренний голод. Утром я тоже просыпаюсь на час-полтора раньше всех, составляю план на день, работаю. Мы не можем изменить продолжительность суток, но наполнить 24 часа продуктивностью нам вполне по силам.

КСТАТИ

Что будет модно этой весной?

- Модно то, что вам идет, - считает Юлия Чинвеокву. - Но совсем игнорировать тренды неразумно, ведь играть с ними очень интересно. К примеру, в коллекциях весна-лето 2020 много кружева, денима, кожи, что позволяет смешивать фактуры и получать крутые образы. В модной цветовой палитре из 12 предложенных цветов - три оттенка синего и два желтого, кроме того - фиолетовый, розовый, зеленый и коричневый.

МОТАЙ НА УС

«Любая вещь должна себя окупить»

Если женщина идет в магазин, выбирает какую-то вещь и сомневается, нужна ли она ей, Юлия советует вычислить полезность этой вещи.

- Купить вещь стоит, если она сочетается как минимум с тремя другими вещами из уже имеющегося гардероба. Кроме этого, с моей точки зрения, важна функциональность и практичность: например, белую рубашку можно обыграть колье, надеть поверх водолазки, завязать узлом на талии. При грамотном подходе это будут разные запоминающиеся образы с помощью одной и той же вещи. Любая вещь должна себя окупить. Ее полезность вычисляется тем, сколько раз она будет надета. Например, классическое дорогое пальто можно носить несколько сезонов, и вложенная в его покупку сумма с лихвой окупит себя. А дорогая ультрамодная куртка, которая перестанет быть актуальной в следующем сезоне и будет точно указывать на момент, когда вы ее купили, - это плохая инвестиция.

Что нельзя сочетать? Нет такого. Что бы я сейчас ни назвала, всегда найдется тот, кто покажет пример, как круто сочетать несочетаемые на первый взгляд вещи.