2020-02-18T16:36:25+03:00
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КП Беларусь

«Пять фур декораций и Филипп Киркоров». Зрители заказали на «Славянский Базар» Мадонну, но на нее не хватит денег

Иностранцам – безвиз на «Славянку», ветеранам – бесплатные билеты на любые концерты
Наталья ПАРТОЛИНА
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На "Славянский базар-2020" наснут продавать билеты 21 февраля.На "Славянский базар-2020" наснут продавать билеты 21 февраля.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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В Витебске 21 февраля начнут продавать билеты на «Славянский базар». Как всегда, тем, кто не поленится дойти до касс, достанется самое вкусненькое – возможность выбрать лучшие места на лучшие концерты. Продажа билетов в сети начнется только 24 февраля.

На этот раз значительный кусок фестивальной программы сформировали зрители.

-Во всех социальных сетях мы провели опросы, чтобы узнать, кого из артистов зрители хотят видеть на фестивальной сцене. Каждого исполнителя, которого предполагали включить в программу, пропустили через это. Большинством голосов победила Мадонна, - рассказал директор дирекции фестивалей Глеб Лапицкий. – К сожалению, у нас нет возможности сделать демократичные цены на билеты на выступление артистов такой величины. Поэтому Мадонны не будет. Но будет пять фур декораций и Филипп Киркоров. Филипп Бедросович привезет свое шоу «Цвет настроения». На «Славянском базаре» его покажут в полном варианте, без купюр. Там столько кинематики, подъемных механизмов! Будет что-то невероятное.

Средняя цена на билеты на фестивальные мероприятия осталась на прошлогоднем уровне, рассказал Лапицкий. Просто стало больше самых дешевых билетов и больше билетов премиум-класса. Так, на концерты в Летнем Амфитеатре можно будет сходить и за 20, и за 220 рублей. А вот ветеранам Великой Отечественной на все фестивальные мероприятия выдадут бесплатные билеты.

-Заранее узнаем у ветеранов, на какие концерты они хотели бы сходить, и выдадим им билеты. Кто хочет и кто будет в здравии, сможет сходить на фестивальные мероприятия бесплатно, - пообещал директор.

Еще зрителям обещают грандиозный рок-концерт «Рок на все времена» с участием групп «Вопли Видоплясова», «Чиж и Ко», «Ногу свело», «Рондо». Вместе с классиками русского рока выступят и белорусские рок-команды. В первый конкурсный день после выступления молодых исполнителей будут поздравлять с 50-летием Дмитрия Маликова, а во второй – слушать Томаса Андерса. В одну из фестивальных ночей организаторы решили отметить 65-летний юбилей «Евровидения».

-В сборном концерте выступят звезды этого фестиваля от начала времен до современности, - интригует Глеб Лапицкий.

Джазовая ночь, молодежный проект «В ритмах лета», хор Валаамского монастыря, КВН, Валерий Меладзе, фэст уличного искусства, спортивные проекты – «Базар» остается базаром, развлечения здесь можно будет найти на любой вкус. А для иностранцев билет на мероприятия «Славянского базара», которые пройдут в Летнем Амфитеатре или КЗ «Витебск», при пересечении границы заменят визу.

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