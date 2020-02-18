2020-02-18T17:44:46+03:00
Спорт
КП Беларусь

Марафонка Ольга Мазуренок: «Раньше, когда бегала в дождь, люди крутили у виска»

Наша известная бегунья получила первый номер участника Минского полумарафона
Владимир КРИУЛИН
Поделиться:
Ольга Мазуренок получила первый номер Минского полумарафона-2020.Ольга Мазуренок получила первый номер Минского полумарафона-2020.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

17 февраля объявили о старте регистрации на Минский полумарафон-2020. Почетный первый номер Ольга Мазуренок – чемпионка Европы в марафонском беге, неоднократная победительница Минского полумарафона, финишер в топ-5 на Олимпиаде в Рио-2016.

В этом году для Ольги в приоритете Олимпийские игры в Токио. По возможности она также выйдет на старт в Минске 13 сентября.

- По разным обстоятельствам не каждый год принимаю участие в Минском полумарафоне. В этом году хотелось бы выйти на старт.

- Вы получили первый номер.

- Конечно, это приятно. Когда проходят беговые старты, ко мне внимания очень много. Этот номер стал дополнительным стимулом для участия.

- Вадим Девятовский говорил, что с таким ростом популярности Минского полумарафона через 5-7 лет в Минске могут провести марафон.

- Мне как марафонке очень хотелось бы, чтобы в Минске проходил такой забег. Марафон – это визитная карточка любой страны. Бывала во многих странах, по сути, узнала об их достопримечательностях благодаря участию в марафонах.

Ольга Мазуренок не раз выигрывала Минский полумарафон. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ольга Мазуренок не раз выигрывала Минский полумарафон.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Минский полумарафон - больше чем забег, праздник города.

- Уже рассказывала, что, как правило, наши тренировки проходят на шоссе. Еще несколько лет назад порой люди сигналили, останавливались, крутили у виска, мол, идет дождь, снег, а я тут бегу. Сегодня такой реакции не встречаю. Наоборот вижу, как люди вечером бегают после работы. Думаю, эта популярность будет расти. Бег – это здоровье.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Восстанавливаюсь после травмы. Благо она несерьезная. Скорее, это был сигнал организма, чтобы отдохнуть. Все-таки был длинный сезон, сложный чемпионат мира.

Наша бегунья об условиях в Катаре: «Я чувствовала, как вот-вот закипит кровь и взорвется голова!»

В январе планировала выступать на марафоне. Но решила уделить время восстановлению. Думаю, это к лучшему. Прежде всего, нужно восстанавливаться не физически (все-таки у меня большой опыт, 15 лет стажа), а психологически. Тогда дальше будешь тренироваться, работать на 100%.

- Как подготовка к Токио?

- Через месяц начинаю усиленную подготовку. Значительная ее часть будет проходить в условиях высокогорья. Поеду в Ливиньо, а потом на несколько месяцев в Кению. Считаю, что это одна из важнейших составляющих, это помогает развивать выносливость. А в марафоне без этого никак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Мазуренок: «Перед забегом на дискотеку не идите, только после старта»

Лучшая марафонка страны Ольга Мазуренок: Много ем макарон с сыром

Ольга Мазуренок: «Бег становится модным» (видео)

Ольга Мазуренок стала чемпионкой Европы в марафоне по легкой атлетике. Победа в буквальном смысле далась потом и кровью

Ольга Мазуренок установила новый рекорд на марафоне в Гонконге

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Экс-тренер «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко: «Иностранцам здесь работать проще... Такое ощущение, главное, чтобы паспорт был другой!»
Известный спортивный наставник ответил на актуальные вопросы: что не так с белорусским хоккеем, чей опыт нам стоит перенимать, как на него реагируют болельщики «зубров»
Новости 24
«Рейсы отменяют, посылки не попадут»: «Белпочта» не будет принимать отправления в Китай
Замминистра спорта о совместной Олимпиаде Беларуси и Украины: «Все на стадии обсуждения, намерений»
«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным
В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался
Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28
На ферме в Кореличах мужчина хотел поднять телефон. Руку затянуло в оборудование, и он погиб
Санстанция проверила минские бассейны. Почти в половине из них нашли нарушения
«Фасовала дома на мелкие дозы, а мама не догадывалась». В Минске задержали 21-летнюю девушку, которая хотела сделать 40 закладок
На лечение девочек со СМА на ярмарке в Гомеле собрали 1,5 тыс. рублей
Вступительная кампания - 2019: пороговые проходные баллы останутся прежними
«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь
Погода в Беларуси 18 - 21 февраля: ждать ли зиму?
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»
В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи
Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета