Марафонка Ольга Мазуренок: «Раньше, когда бегала в дождь, люди крутили у виска»

17 февраля объявили о старте регистрации на Минский полумарафон-2020. Почетный первый номер Ольга Мазуренок – чемпионка Европы в марафонском беге, неоднократная победительница Минского полумарафона, финишер в топ-5 на Олимпиаде в Рио-2016.

В этом году для Ольги в приоритете Олимпийские игры в Токио. По возможности она также выйдет на старт в Минске 13 сентября.

- По разным обстоятельствам не каждый год принимаю участие в Минском полумарафоне. В этом году хотелось бы выйти на старт.

- Вы получили первый номер.

- Конечно, это приятно. Когда проходят беговые старты, ко мне внимания очень много. Этот номер стал дополнительным стимулом для участия.

- Вадим Девятовский говорил, что с таким ростом популярности Минского полумарафона через 5-7 лет в Минске могут провести марафон.

- Мне как марафонке очень хотелось бы, чтобы в Минске проходил такой забег. Марафон – это визитная карточка любой страны. Бывала во многих странах, по сути, узнала об их достопримечательностях благодаря участию в марафонах.

Ольга Мазуренок не раз выигрывала Минский полумарафон.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Минский полумарафон - больше чем забег, праздник города.

- Уже рассказывала, что, как правило, наши тренировки проходят на шоссе. Еще несколько лет назад порой люди сигналили, останавливались, крутили у виска, мол, идет дождь, снег, а я тут бегу. Сегодня такой реакции не встречаю. Наоборот вижу, как люди вечером бегают после работы. Думаю, эта популярность будет расти. Бег – это здоровье.

- Чем сейчас занимаетесь?

- Восстанавливаюсь после травмы. Благо она несерьезная. Скорее, это был сигнал организма, чтобы отдохнуть. Все-таки был длинный сезон, сложный чемпионат мира.

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В январе планировала выступать на марафоне. Но решила уделить время восстановлению. Думаю, это к лучшему. Прежде всего, нужно восстанавливаться не физически (все-таки у меня большой опыт, 15 лет стажа), а психологически. Тогда дальше будешь тренироваться, работать на 100%.

- Как подготовка к Токио?

- Через месяц начинаю усиленную подготовку. Значительная ее часть будет проходить в условиях высокогорья. Поеду в Ливиньо, а потом на несколько месяцев в Кению. Считаю, что это одна из важнейших составляющих, это помогает развивать выносливость. А в марафоне без этого никак.

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