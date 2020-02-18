«Что, с китайцами в Москве целовались?»: как мне в Минске за день «вылечили» пневмонию, чтобы назавтра снова ее найти

Когда в конце января я летела на пару дней в Москву, то хотела написать репортаж об эпидемии коронавируса в духе «испытано на себе». Аэропорты, тепловизоры, досмотры, китайцы, люди в масках… Не случилось. Китайцев видела издалека. Людьми в защитных масках оказались только сотрудники аэропорта Домодедово. А человек с тепловизором в минском аэропорту стоял на таком расстоянии от пассажиров, что я приняла этот прибор за обычную видеокамеру. Самый острый момент был в очереди на посадку: следующий за девушкой азиатской внешности пассажир стоял на расстоянии пяти шагов...

Но бойся, как говорится, своих желаний. Тема коронавируса все же обозначилась, хоть и не так, как хотелось.

Итак, медики нас призывают: если вы были в эпидемиологически небезопасных местах и контактировали с возможными носителями вируса, сообщите об этом врачу, когда обращаетесь к нему с температурой, кашлем, соплями. Москва, конечно, не Китай, но мегаполис еще тот, и риск получить порцию микробов есть.

Вот я, вернувшись в Минск и как сознательная гражданка, врачу в больнице и сообщаю:

- Знаете, я две недели назад из Москвы вернулась. Я же должна вам об этом сказать, учитывая ситуацию с коронавирусом?

- А вы что, с китайцами там целовались? – шутит врач (обожаю юмор медиков!).

- Нет. Но их там хватает.

- И у нас они есть. И что? Успокойтесь, все у вас нормально.

А в больнице я оказываюсь не просто так. С диагнозом «пневмония» меня направляют из поликлиники, где пару часов назад это увидели на флюорографии. Снимка у меня с собой нет, и в больнице я иду на рентген, иначе больничной койки мне не видать. Иду, мягко говоря, неохотно:

- А разве можно так – два раза за день снимки делать?!

- Можно и двенадцать, - успокаивает врач. - У поликлиники своя аппаратура, у нас своя. И каждый врач может видеть снимок по-своему.

В больнице аппаратура действительно другая. И диагноз. После снимка меня отправляют домой: «Пневмонии нет. Простудное заболевание или бронхит. Идите завтра к врачу в поликлинику, вам назначат лечение».

С выпиской «Легкие и сердце в пределах возрастной нормы. ОРИ» мчусь домой. На радостях выпиваю горячий чай с парой ложек рижского бальзама и спокойно засыпаю… Я не знала, что утром покой будет разрушен.

- Все равно хрипы с одной стороны, - говорит врач в поликлинике, основательно прослушав мое дыхание. – На бронхит не похоже.

- А на что похоже?

- На пневмонию, - невозмутимо констатирует милая женщина в белом халате и выписывает лекарства.

И что мне думать? Особенно если ничего не откашливается, в грудной клетке тяжесть, а уснуть я не могу из-за того, что при вдохе в груди слышу мерзкое «у-ррр»?

Начинаю лечение. «Урчание» не проходит. Паники еще нет, но желание узнать все до конца и любовь к собственному здоровью приводит меня на частный прием к пульманологу.

- Пневмония! - заключает врач. – На обоих снимках это видно. Похоже, вы перенесли ее на ногах, симптомов ярко выраженных могло и не быть – сейчас не редкость, когда болезни протекают не типично. Ваш организм справлялся, но что-то вмешалось… Не переживайте, она у вас уже в фазе рассасывания. Лечение вам назначили правильное, держитесь подальше от курящих, не переохлаждайтесь. Я добавлю препараты для рассасывания мокроты.

Определенность – это уже спокойствие и гарантия правильных действий. А то ведь я в баньку собиралась и в бассейн на аквааэробику…

К чему это я все? Будьте осторожны со своими желаниями! И заботьтесь о себе. Есть неопределенность диагностики после двух врачей – идем к третьему! Никому наше здоровье не интересно так, как нам самим.