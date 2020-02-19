Прошлой осенью белорусов атаковали телефонные мошенники. Нашли ли их?

- Вас беспокоят из банка. У нас ЧП, взлом системы. Для предотвращения снятия денег третьими лицами необходимо срочно заблокировать вашу карту и переоформить ее. Назовите реквизиты вашей карточки, - примерно так начинали телефонный разговор аферисты осенью прошлого года.

Не подозревая ничего плохого, люди выдавали злоумышленникам все свои данные: пароли, реквизиты, паспортные данные…

За два дня мошенники обманули 150 белорусов

Осенью 2019-го, когда Беларусь атаковали киберпреступники, стражи порядка привели впечатляющие цифры: буквально за два дня жертвами вишинга (телефонного мошенничества. - Ред.) стали 150 белорусов. К слову, аферисты не чурались обманывать даже пенсионеров.

- Работа по основному делу, в котором соединено наибольшее количество дел, ведется. Насколько я знаю, там есть перспективы, подвижки, - рассказал замначальника управления по расследованию преступлений против информационной безопасности и интеллектуальной собственности Главного следственного управления СК Дмитрий Петко.

- Но нашли ли кого-то из злоумышленников?

- Я знаю, что есть серьезные задатки для раскрытия, привлечения лиц к ответственности.

- Людям, которым звонили, называли их персональные данные. Откуда преступники их берут?

- Способов сбора персональной информации много. Реквизиты карточек можно найти на специализированных теневых сайтах в интернете.

- Паспорт светится в медучреждении, при пересечении границы, при оформлении рассрочек. Ваша банковская карточка аналогично светится везде, где вы ею рассчитываетесь, - уточняет официальный представитель СК Сергей Кабакович. - У нашей банковской системы таких дыр нет, чтобы сливались реквизиты в даркнет (скрытую сеть. - Ред.).

На продаже ворованных логинов и паролей киберпреступник заработал 60 тысяч долларов

Как сообщает МВД, в прошлом году количество зарегистрированных киберпреступлений значительно увеличилось. Так, в 2018 году их было 4741, а в прошлом - 10 539. И более двух третьих преступлений, выявленных в сфере высоких технологий, относятся к хищениям путем использования компьютерной техники. В 2019 году к уголовной ответственности за преступления в сфере высоких технологий были привлечены 1431 человек, среди которых 77 несовершеннолетних.

Следственный комитет привел в пример одно уголовное дело. Так, житель Бобруйска на протяжении нескольких лет со своего компьютера с использованием множества вредоносных программ совершал атаки на банки, платежные системы, интернет-магазины. Учетные записи он продавал через свои интернет-магазины. Сам он хищения не совершал, но на продаже чужой информации заработал около 60 тысяч долларов.

Клиенты у жителя Бобруйска были со всего мира. Аферисты тысячами приобретали чужие реквизиты доступа и распоряжались учетными записями для мошеннических операций от имени их законных владельцев.

Аферисты, завладев ворованными логинами и паролями, с 2016 по 2018 годы украли около 5 млн долларов.

В прошлом году мужчина был осужден и приговорен к году лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Банк сам в состоянии заблокировать любую транзакцию»

- Ни в коем случае не нужно сообщать свои персональные данные, а также данные, которые содержат банковскую тайну. Когда звонят мошенники и представляются сотрудниками банка, включается определенная музыка. Человек искренне начинает доверять. Скажу честно, даже сотрудники банка, которые с этим столкнулись, говорят: потрясающе все поставлено, спектакль отличный, - рассказывает начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка Татьяна Рускевич. - Банку не нужно знать информацию, которую спрашивают мошенники: ни реквизиты карты, ни дополнительные пароли, ни какие-либо другие данные. Банк в состоянии заблокировать любую транзакцию.

Сотрудница Нацбанка дает несколько советов, чтобы не попасть на уловку афериста:

- Не сообщайте неизвестному лицу реквизиты банковской карточки.

- Не заходите по ссылкам, которые приходят на почту, в мессенджеры.

- Берегите свой мобильный телефон и никому не передавайте его.

- Никому не сообщайте пароли, которые приходят на телефон.

- Если вам звонят от имени банка, лучше положите трубку и перезвоните на официальный номер колл-центра.