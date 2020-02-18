«Когда мне поставили диагноз рак груди, некоторые писали: «Это вам за ваши грехи». История известной телеведущей, которая борется с раком

В конце июля ей поставили диагноз рак молочной железы 2-й стадии. Пережив шок, телеведущая начала вести у себя в Фейсбуке дневник о лечении в онкоцентре в Боровлянах. Две химиотерапии, операция, еще четыре химии. О том, как изменилась жизнь после постановки диагноза, журналист Белтелерадиокомпании Наталья Бордиловская рассказала в интервью «Комсомолке»

ДОСЬЕ «КП»

Наташа БОРДИЛОВСКАЯ 25 лет работает в Белтелерадиокомпании. Окончила белорусскую академию музыки по классу хорового дирижирования. Вела еженедельный культурный проект «Планета АРТ», семейное ток-шоу «Обычный необычный день», работает в АТН, журналист духовного проекта «Сила веры», лауреат премии президента «Деятелям культуры и искусства» за серию фильмов об освобождении Беларуси. Растит дочь.

Сейчас Наталья долечивается и планирует вернуться на работу на телевидение в апреле. Фото: личный архив.

- Наташа, люди, столкнувшиеся с тяжелой болезнью, обычно не рассказывают о ней во всеуслышание. Вы же, узнав диагноз, решили вести публичный дневник про болезнь и лечение на своей страничке в Фейсбуке. Трудно далось такое решение?

- Непросто, но, как журналист, я понимала, что все равно станет известно. Не хотелось сплетен, домыслов, кривотолков. К тому же я считаю, что этой болезни не нужно стыдиться и прятать ее. К сожалению, она может прийти к любому. Но ведь она не заразная, и никто в этом не виноват. Многие начали писать мне про себя и свои диагнозы.

Раковых больных все больше, и это страшно. Даже за полгода я увидела разницу в количестве пациентов: когда пришла в онкоцентр летом и сейчас. Как на конвейере: носилки выдвигают, задвигают…

Вначале мне не хватало информации: как люди такое переносят, что чувствуют, как держатся? И я подумала: а почему я не могу рассказать об этом на своем опыте и о том, как лечат в Беларуси, в Боровлянах? Я многое не знала: будет ли это стоить денег, осилю ли…

«Организм посылал знаки, но я их не считывала»

- Сколько прошло времени с момента, как вы нащупали уплотнение в груди, до постановки диагноза?

- Около полугода. Я нащупала небольшое уплотнение в груди, лежа в постели, стоя ничего не находила. Опухоль росла быстро, вскоре стала хорошо ощутимой. Но на УЗИ я пошла, когда в груди был уже приличный камушек.

До этого вечно была занята: работа, важные дела - начала заниматься собой только в отпуске.

На УЗИ меня отругали: «Ну что вы! Не могли такое у себя нащупать? Что сидели?»

Сегодня знаю, что ни в коем случае нельзя себя запускать. Сейчас даже врачи критикуют самообследование груди - на ранней стадии оно неинформативно. Но важно не просто сделать УЗИ, нужно правильно его расшифровать, а для этого - попасть к хорошему специалисту.

Моей младшей сестре 5 лет назад тоже поставили диагноз рак молочной железы. До этого у нее был неприятный опыт с частным центром - там сделали УЗИ, сказали, что все хорошо. А вскоре опухоль шишкой появилась снаружи.

Наталья с сестрой Алесей и дочками. Фото: личный архив.

У меня замечательная сестра - очень сильная и очень меня поддерживает.

- Вы писали, что вы с сестрой абсолютно разные - по образу жизни, конституции…

- Да, она более спортивная, всегда ухаживает за собой, придерживается диеты, ЗОЖ. Я немного разгильдяй в этом плане. И все равно ее это постигло, только раки у нас разные: у нее гормонозависимый, а у меня более агрессивный. Он не поддается гормонотерапии, его травят химией. Врач с первых дней госпитализации настоял на ней - до операции я прошла два курса...

У Наташи крайне агрессивная опухоль: тройной негативный рак - это порядка 12 - 20% всех раков молочной железы.

- И по нему нет единых протоколов лечения. Лечение этого вида рака сродни эксперименту, - поясняет Наташа, рассказывая, что в основном женские раки груди поддаются гормонолечению.

- Были ли предвестники рака, которые вы поняли слишком поздно?

- Иногда я просыпалась ночью или утром сильно вспотевшей, мокрой. Наверное, организм посылал знаки, но я их не считывала, списывала все на гормональную перестройку, усталость. Боли не было - не догадаться.

- Как вам сказали про диагноз? Некоторые спорят: все ли прямо говорить раковым пациентам?

- Меня очень поддержал мой врач, замечательный онколог-хирург Антон Хоров, первым делом он спокойно сказал: «Да, это - плохо, но надо бороться, будем лечиться».

Наташа бесконечно признательна своему лечащему доктору, хирургу-онкологу Антону Хорову. Фото: личный архив.

Раньше в Боровлянах был негласный закон - не говорить пациентам. Сейчас говорят. Но когда я выписывалась после химий, врач сказал: «Я давал вам всю информацию, видя, что вы ее воспринимаете адекватно. Но есть категория людей, которым мы информацию дозируем».

Онкологи психологически просчитывают человека, смотрят, что ему будет в плюс. Потому что есть паникеры, есть люди, которые замыкаются - таким полная информация только во вред.

- Сколько вы потратили денег на диагностику и лечение с момента постановки диагноза? И какие эмоции испытали, вплотную столкнувшись с нашей медициной?

- Когда тебе поставили диагноз и госпитализировали - спасибо нашему государству за это - ты на иждивении. Все обследования, анализы, операция, реабилитация - бесплатно. Но до постановки диагноза я делала все за свой счет. Потратила, наверное, рублей 300. И все надо делать быстро.

В поликлиниках бардак: там можно сделать УЗИ, но надо ждать месяцы, может, год. Там очередь, а у тебя нет времени.

Моя гинеколог с пометкой cito! - срочно - направила меня на маммографию в рентген-кабинет в той же поликлинике. Тетенька в рентген-кабинете посмотрела и сказала, что эту бумажку я могу засунуть куда подальше, поскольку у них своя очередь.

Спасибо огромное моему гинекологу - она побежала, стала просить, даже требовать, чем очень мне помогла.

А еще настоящие герои - наши онкологи, они каждый день сталкиваются с человеческим горем. Но онкологов сейчас нужно готовить в вузах больше - в поликлиниках онкологов нет, всех направляют в минский онкоцентр, а он сильно переполнен, не протолкнуться.

Если бы онкологи были в поликлиниках - многое могли бы решать на местах - понять, доброкачественная опухоль или злокачественная, не отправляя при этом в онкодиспансер.

«Мне нужно продержаться, чтобы подрастить дочь»

Сейчас Наташа проходит курс лучевой терапии - заключительного этапа лечения после операции и курса химиотерапий. Перед этим ей нужно было адаптироваться после шести химий, поднять лейкоциты, отвечающие за иммунитет.

- Многих мучает вопрос «Почему это случилось со мной?» Слышала, что стресс напрямую влияет на состояние женской груди.

- Точную причину не знает никто, всякое приходит на ум. Стресс - может быть, работа журналиста напряженная. Все успеть, не ошибиться, нервы, волнения. С другой стороны, слышала рассуждения известного онколога, что люди ведь пережили войну - неужели стресс был меньше?

Безусловно, мысли влияют, влияет негатив, который копится. У моей сестры после лечения все было хорошо. А потом случился тяжелый год: умер наш папа, заболел муж. Наверное, огромный стресс запустил рецидив - болезнь проявилась снова.

Но сестра настроена позитивно, у нее огромная воля.

Надо учиться все, даже не самое приятное в нашей жизни, воспринимать с мудростью, без негатива. И никогда не падать духом. А еще работать над собой, слушаться врачей.

Я против народной медицины и альтернативных методов - они возможны для лечения простуды и мозолей. Я стойко прохожу лечение, хоть побочные эффекты приличные. Зато у меня уже нет опухоли и патологических клеток. Все можно преодолеть, во всяком случае, нужно попытаться.

- Золотые руки, золотые сердца, - написала Наташа про медсестер маммологического отделения РНПЦ онкологии в Боровлянах. Фото: личный архив.

Еще мой огромный стимул - моя дочь. Ей 12, так получилось, что нам с ней не на кого больше рассчитывать. Поэтому собираешь себя в кулак, понимая, что не время раскисать - на тебе огромная ответственность: нужно жить, продержаться, чтобы ее подрастить.

Что думать о причинах болезни, когда они неизвестны?

Некоторые мне писали: «Это вам за ваши грехи». Думаю, не в этом дело. Конечно, стоит задуматься о себе, но маленькие дети - которые еще ничего не видели и не сделали - им тогда за что?

Некоторые кивают на сглазы. Но я не сильно в это верю. Я еще до болезни долго и искренне сотрудничала с церковью. Веры не стало меньше, хотя отношение к институту церкви немного изменилось.

Когда соприкасалась с реликвиями, общалась с духовниками, монахами - думала, что в этом плане защищена. А сейчас уверена, что Бог - не в символах. Он в самом человеке. Для меня Бог в моем докторе, в людях, которые мне помогали, поддерживали.

«Женщины терпят, копят негатив - и тем самым убивают себя»

- Сейчас много разводов, женщины порой тяжело их переносят, держат боль внутри. Вы рассказываете, что воспитываете дочь одна, поскольку попадались не те мужчины. Не думали, что подобные переживания могли спровоцировать болезнь?

- Может быть. Я тоже очень страдала, как многие женщины, думая: «Почему мы не достойны любви? Почему с нами так?» Жизнь продолжается, но как женщина после неудач с мужчинами начинаешь себя уже немножко перечеркивать, физически подрывать - чтобы больше заработать, прокормить ребенка, доказать.

С высоты своего опыта могу посоветовать не углубляться в переживания после расставания с мужчиной. Не получается - бывают злые, жестокие, корыстные - надо расставаться, не надо вот этого «ради семьи, ради ребенка». Женщины терпят, копят негатив - и тем самым убивают себя. Ни в коем случае нельзя комплексовать, наговаривать на себя: «Это я виновата…»

Женщины не должны сильно гнуться перед мужчинами. И нельзя навязывать дочкам психологию куклы - «хорошо выйти замуж».

Надо самой состояться и жить независимо. Зависимость - страшнейшая история: когда отчитывают за каждый шаг, каждый рубль.

Гораздо страшнее получить рак, чем развестись. Тем более, кто сказал, что ты останешься одна? Моя бабушка, когда потеряла деда, в 68 лет снова вышла замуж. Важно не отчаиваться.

- Мой огромный стимул - моя дочь, - признается Наталья (на фото - с дочкой Олей). Фото: личный архив.

- Вы сейчас на больничном?

- Да, я выходила на работу на один день. Но в итоге поставила себе цель, ее поддержали и на работе - вначале надо долечиться. Полумеры и геройство не нужны. Сейчас долечиваюсь, надеюсь к апрелю выйти. Важно прислушиваться к себе, уделять внимание. Я задавала вопрос химиотерапевтам, медсестрам, которые ставили капельницы: «Что мне можно?» Можно все, но понемногу. Нельзя совсем лишать себя гормона радости.

- Что оказалось самым сложным в том, чтобы держаться, когда у тебя такой диагноз?

- Мысли, они до сих пор появляются: о том, что ты уйдешь из жизни, а уходить не хочется. Раньше этого не понимала. А ведь так не хочется умирать! Наверное, тем, кто умирает внезапно, легче. А когда знаешь - испытываешь такую жажду жизни ко всему!

Страх, как его ни побеждай, все равно присутствует. Ведь ты не хочешь уходить - настолько тебе нравится жизнь. После диагноза «рак» все твои предыдущие жалобы на нее превращаются в мелкие нюансики. Потому что жить здорово! И я каждую ночь, ложась спать, с большим чувством благодарности за прожитое прошу высшие силы дать мне еще возможность пожить.

БУДЬ В КУРСЕ!

5 советов от Натальи Бордиловской:

- Прислушиваться к себе - реагировать на любые изменения в организме и самочувствии (сильная усталость, ночная потливость, любые уплотнения под кожей и др.) Не ждать, что рассосется, а бегом к доктору;

- При постановке диагноза помнить, что сегодня рак считают хронической болезнью, с которой можно жить долго. Важно не паниковать, не закрыться от мира, общаться с пережившими болезнь;

- Довериться врачу, четко следовать рекомендациям, помогать в достижении общей цели - избавить ваш организм от раковых клеток;

- На время забыть о нетрадиционной, народной медицине;

- Благодарить за помощь и поддержку, верить в собственные силы.

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