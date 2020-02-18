"Я люблю тебя тихо-тихо!": Константин Хабенский в Минске читал стихи белорусской поэтессы Ксении Валаханович

В Минске известный российский актер Константин Хабенский совместно с популярным современным писателем Александром Цыпкиным устроили творческий вечер – они поочередно читали рассказы автора. Программа носила название «БеспринцЫпные чтения». В зале не было ни одного свободного места – гостей минские зрители встречали очень тепло.

Александр Цыпкин сразу рассказал, что у него белорусские корни. Более того, его бабушка долгое время была старейшей женщиной Беларуси и умерла в 106 лет, а дедушка живет до сих пор.

Однако самым неожиданным моментом творческого вечера стало декламирование со сцены стихов белорусской поэтессы Ксении Валаханович. Одно стихотворение прочел Цыпкин, другое – Хабенский. Сама Ксения, которая была в зале, вручила обоим по букету цветов.

После мы отыскали Ксению и узнали, какими судьбами она знакома с Константином Хабенским.

- А мы не знакомы. Просто я в соцсетях как-то написала пост о том, что мечтаю услышать свои стихи голосом Константина Хабенского, - улыбнулась Ксюша. – И тут сработала теория даже не шести рукопожатий, а двух-трех. Абсолютно незнакомые люди связались с ним через друга, а другая женщина написала жене артиста напрямую, прямо в директ. Получилось, что в один день из двух источников мне пришло сразу два «да» от Константина. Ну а потом я узнала, что Хабенский приезжает в Минск, и его жена написала мне, что Константин готов прочитать мои стихи, если я не против. Я не знала, какие произведения он выбрал, для меня это была неожиданность. Стихотворение называется «Я люблю тебя!».

Общеизвестно, что Константин Хабенский не любит фотографироваться. Но для Ксюши сделал исключение и заметил: «Судя по реакции зала, вас тут хорошо знают».