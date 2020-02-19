Дзень беларускай мовы: «Шлеi» - вожжи у коня, а «гаплiкi» - тапочки?»

Но пока о серьезном… 21 февраля во всем мире отмечают Международный день родного языка. Праздник важный: ведь главная его цель - защитить языковое и культурное многообразие нации. В Беларуси вопрос сохранения беларускай мовы стоит особенно остро. По классификации ЮНЕСКО, мова находится в уязвимом положении - на первом этапе на пути к вымиранию (всего их четыре). Мы решили проверить эту гипотезу и узнать, насколько хорошо белорусы владеют роднай мовай. Для теста подготовили слова на белорусском языке по гардеробной тематике. Так что же такое «майткi», «кашуля» или «гаплiкi»? Пока вы вспоминаете, мы рассказываем.

Наша мова: вопратка.

Провизоры и подружки Мария и Вероника справились только с двумя словами: «гарсэт» - корсет, «спаднiца» - юбка. К слову, «гарсэт» перевели практически все испытуемые, и это неудивительно - вслушайтесь, как созвучно!

Мария и Вероника.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Мы не говорим на белорусском языке. Есть друзья, которые разговаривают на мове, но мы отвечаем по-русски. Не говорим на белорусском не потому, что не знаем, а потому, что боимся произнести что-то некорректно - не хочется говорить на трасянке, - рассказали девушки.

Улыбчивая девушка Наталья работает гидом в США, приехала на родину на каникулы. Английский минчанка знает на ура, а вот с белорусским языком не все так просто. Наталья осилила «панчохi» (чулки) и с нашими подсказками «зашпiльку» (застежка).

- В школе учила язык, но так как не использую, он забывается. Где я слышу мову? В общественном транспорте, иногда могу почитать что-то в интернете. Дома есть книга Якуба Коласа «На ростанях». С удовольствием попробовала бы поговорить на белорусском, если бы было с кем, - улыбнулась Наталья.

Совсем провалили задание молодые пекари Владислав и Андрей.

Владислав и Андрей.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Даже не скажете, что такое «гарсэт»?

- Мы плохо знаем белорусский язык. Нигде не сталкиваемся, может, только на заправках слышим иногда, - засмущались парни.

Слесарь по ремонту автомобиля Максим и продавец лабораторного оборудования Настя решили, что «кашуля» - это кашемир. Но в целом с нашими подсказками с тестом справились. Пара призналась, что крайне редко сталкивается с белорусским в обычной жизни - это все объясняет.

Максим и Настя.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Продавец-консультант Марина стала нашей отличницей. Женщина с легкостью перевела все слова. Знала даже, что такое «майткi» - слово, на котором все спотыкались, а это… трусы.

- Всегда привлекают внимание люди, которые говорят по-белорусски. Приятно их слушать! Удивительно, что мы живем в Беларуси и так редко слышим беларускую мову, - говорит Марина.

Молодая мама, гуляющая с дочкой, призналась, что сама мало говорит на белорусском языке, но обещала, что приобретет дочери «белорускамоўныя казкi» и вместе они будут учить родную мову. Хотя с опросом она тоже неплохо справилась - 9 из 10.

Молодая мама.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Все чаще встречаю людей, которые говорят на белорусском языке полноценно, грамотно. Приятно! - улыбнулась девушка.

Две Лизы - студентки, в будущем станут менеджерами. Назвали «кашулю» (рубашка) сумкой, «панчохi» - шортами. А на слове «гаплiкi» и вовсе рассмеялись.

Две Лизы.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- «Гаплiкi» - это тапочки, - предположили подружки. Но мы говорим: «Нет - это крючки!»

Математик Тамара Ивановна без промедления перевела шесть слов подряд. А подвело импозантную даму слово «шлеi».

Тамара Ивановна.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

- Шлеi, шлеi… вожжи, наверное, у коня… - предположила Тамара Ивановна.

- Часто сталкиваетесь с белорусским языком?

- Через день. Внучки в гимназии занимаются, помогаю делать им уроки. Даже купили словарь: как видите, сама не все слова знаю.

Порадовал уровнем знания мовы строитель Михаил.

. Мужчина даже не запнулся на слове «станiк».

- Рискну предположить, что это лифчик? - улыбнулся Михаил.

- И это правильный ответ!

- Практически каждый день слушаю белорусскоязычную радиостанцию. Плюс я в школе хорошо учился. Спасибо педагогам, что вложили в меня частичку белорусского языка, - поделился Михаил.

Еще один наш отличник - электрик Иван. Мужчина сразу перешел в разговоре на мову.

- Са школы яшчэ памятаю, але няма з кiм размаўляць на беларускай мове. Штодня нiдзе не чую: звычайна ў iнтэрнэце натыкаюся на беларускамоўныя старонкi. Вельмi мала людзей разумее, асаблiва, калi пераходзiш на сапраўдную беларускую мову, дзе, напрыклад, чайнiк гэта iмбрык, - объяснил Иван.

Светлана родом не из Беларуси, но за годы жизни в Минске отлично освоила белорусский язык. Споткнулась только на паре слов.

- Иногда ко мне приходят покупатели и говорят на белорусском языке. И у меня нет проблем с пониманием. Считаю, живя в Беларуси, родной язык надо знать однозначно. Проблема в том, что в семьях это не прививается. Хотя, если ты белорус, ты должен говорить на белорусском языке. Все надписи в городе должны быть на беларускай мове, - поделилась мнением Светлана.

Айтишник Андрей предположил, что «карункi» - это сережки, не знал молодой человек, что такое «станiк» и «гаплiкi», а с остальными словами справился хорошо.

- Люблю говорить на белорусском с теми, кто профессионально владеет языком. Часто встречаю беларускамоўных людей. У меня в районе есть даже целые семьи, которые говорят только на мове.

Всем участникам опроса мы вручили подарки от нашего партнера - компании «Мiлавiца».