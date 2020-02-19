2020-02-19T11:08:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Три года лишения свободы. Приговор девушке за ДТП, в котором погибли ее мама и бабушка

Во время процесса и свидетели и потерпевшие просили оставить Юлию на свободе
Алеся ДОБЫШ
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Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать в течение 10 дней.Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать в течение 10 дней.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На приговор по делу о страшном ДТП в суд Минского района 19-летняя Юлия пришла не одна: с ней толпа друзей и родных. До начала процесса все говорят девушке ободряющие слова, обнимают.

Ровно в десять в зал входит судья. Приговор суда - 3 года лишения свободы в колонии в условиях поселения. Это минимальное наказание, предусмотренное за нарушение ПДД, которое повлекло смерть двух человек.

Эти слова зал встретил пораженным молчанием. Некоторые тут же тихо расплакались, другие дали волю эмоциям уже в коридоре. Слова в этот момент нашел только адвокат:

- Держитесь, Юлия Сергеевна. Наберитесь мужества.

Поддержать Юлию пришла толпа друзей и родных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поддержать Юлию пришла толпа друзей и родных.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Имущество девушки оставили под арестом: это фен, холодильник, бутербродница, утюжок для волос. Поврежденный автомобиль «Лэнд Ровер Дефендер» и видеорегистратор вернут владельцу.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать в течение 10 дней.

Напомним, 25 августа Юлия за рулем «Шкоды» ехала с мамой, бабушкой и братом домой в Минск. В какой-то момент девушка не справилась с управлением, через разделительную полосу вылетела на встречку и столкнулась с «Лэнд Ровером» - во внедорожнике ехали родители с двумя детьми. «Шкода» буквально разлетелась на части, «Лэнд Ровер» опрокинулся на бок. Мама и бабушка Юлии погибли, ее 10-летний брат получил тяжелые травмы и до сих пор не восстановился, находится на домашнем обучении. Все остальные попали в больницу.

В обвинении сказано, что девушка ехала со скоростью 126 км/ч. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В обвинении сказано, что девушка ехала со скоростью 126 км/ч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В обвинении сказано, что девушка ехала со скоростью 126 км/ч, хотя стрелка спидометра в ее автомобиле не должна была подниматься выше 70 км/ч - у Юлии меньше двух лет водительского стажа.

По версии родственников девушки, которых допрашивали в суде, она потеряла управление, потому что бабушка, которая сидела на переднем пассажирском сидении, выронила телефон, и, пытаясь его достать, задела руку Юлии.

Сейчас Юлия живет с бабушкой и братом, продолжает учиться в университете.

С нами связался водитель «Лэнд Ровера» Виталий Прокофьев - вся его семья пострадала в этой аварии. Он рассказал, что в тот день возвращался с женой и детьми домой в Санкт-Петербург. После аварии Виталия, его жену и двоих детей забрали в больницу.

- У супруги был перелом, у детей только ушибы. Потом уже выяснится, что старший неудачно спрыгнул с машины и получил трещины в обеих голенях. В больнице провели около недели - все вместе в детской МОДКБ.

Во время процесса и свидетели, и потерпевшие просили оставить Юлию на свободе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время процесса и свидетели, и потерпевшие просили оставить Юлию на свободе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По словам мужчины, семья Юлии оплатила весь ущерб, связанный с повреждением автомобиля. Никаких претензий у семьи к Юлии нет, они просили суд не наказывать ее строго:

- Юлия и так очень сильно наказана гибелью самых близких ей людей, она раскаивается в этом, хоть произошло это и безо всякого ее умысла. Кто видел глаза этой девчушки там, на штрафстоянке, и видел ее боль, тот поймет, что девочка глубоко и искренне переживает трагедию. Мы ее простили, и оставшиеся ее родственники простили ее. Мы хотим, чтобы она осталась на свободе, помогала растить осиротевшего брата. А за руль, я думаю, вряд ли она когда-нибудь сама сядет.

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