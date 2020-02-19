Любовь поселится здесь! На квартиры в Минске до конца февраля – грандиозная акция!

Любовь, семья, свой дом. Три важнейших понятия связаны воедино, сплетены в общую для каждого из нас мечту, программу нашей жизни. В ней отражается все, к чему мы стремимся и что делает нас счастливыми. Успешно реализовать эту программу именно сейчас поможет грандиозная праздничная акция, которую застройщик «Дана Холдингз» проводит в столичном комплексе «Минск Мир».

Любви все возрасты покорны? Именно поэтому масштабная акция от ведущего застройщика вызвала огромный интерес всех, кто мечтает о собственной квартире. Молодые пары, многодетные семьи, люди серьезного возраста, вырастившие детей и внуков… Вариант найдется для каждого покупателя!

В ЦЕНТРЕ ЖИЗНИ – «МИНСК МИР»!

«Минск Мир» – это энергия драйва, город в городе, современный комплекс, устремленный в завтрашний день. Здесь будет все необходимое для комфортной и счастливой жизни. Расположенный в непосредственной близости от центра столицы, «Минск Мир» получил награду EuropaProperty как самый масштабный многофункциональный комплекс Европы.

«Минск Мир» – современный комплекс, устремленный в завтрашний день.

Комплекс обладает уникальной транспортной инфраструктурой – отсюда действительно легко добраться в любой конец Минска. Через комплекс пройдет третья линия метро, и для жителей будут доступны сразу две новые станции! Появятся здесь и остановки наземного транспорта, маршруты которого будут удобно вписаны в инфраструктуру жилого комплекса. И водители оценят – до площади Независимости отсюда пять минут на машине, а улица Кижеватова – самый быстрый выезд на МКАД!

Отличная транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

Для молодых и активно растущих семей в «Минск Мире» создаются все условия – в каждом квартале комплекса будут располагаться или детский сад, или школа.

Школа с огромным стадионом и спортивным городком в квартале «Чемпионов».

Появится и вся остальная необходимая для комфортной жизни инфраструктура – на территории комплекса разместятся детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, магазины и спортивные центры, кафе и рестораны.

В комплексе будет разбит современный красивый парк. Это место активного отдыха и релакса – игровые и спортивные городки, тихие аллеи, фонтаны и скульптурные арт-объекты – в парк будут с удовольствием ходить и стар, и млад. А для семей с детьми он станет абсолютно уникальной возможностью каждый день устраивать прогулки на свежем воздухе!

Очень важная особенность комплекса в том, что все его кварталы будут связаны единой сетью велодорожек. Это не просто мода – это стиль жизни современной Европы!

Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл».

А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.

Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце комплекса.

Проследить в онлайн-режиме, как продвигается строительство комплекса «Минск Мир», можно с помощью видео-тура на сайте застройщика.

И в этом потрясающем месте праздничная акция от застройщика позволяет приобрести квартиру на невероятно выгодных условиях! Свое жилье становится доступным для большинства белорусских семей с постоянным доходом!

Судите сами!

Большой выбор квартир – на любой вкус! В семи домах комплекса «Минск Мир» установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

Еще одно важнейшее акционное предложение – на квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.

Акция действует на квартиры в домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка».

Каждый квартал комплекса обладает своими уникальными особенностями. В кварталах «Африка» и «Азия» будут располагаться детские сады с бассейнами, в квартале «Чемпионов» – школа с огромным стадионом и спортивным городком, а в квартале «Северная Америка» – сразу две современные школы с прекрасным стадионом, турниками и тренажерами.

Но у всех кварталов комплекса «Минск Мир» есть неизменные черты, которые делают здесь жизнь особенно комфортной.

Все кварталы – чистые, зеленые, с ландшафтным дизайном, деревьями и кустарниками. У каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.

Детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки у каждого дома.

Внутренние дворы кварталов свободны от движения машин. Автовладельцы и их гости смогут разместить свои авто на открытых парковках по периметру или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу еще полгода назад.

Действующий девятиуровневый крытый паркинг.

Социальные объекты шаговой доступности – в каждом квартале. Во всем комплексе предусмотрено возведение большого количества коммерческих помещений, которые будут располагать в том числе на первых этажах жилых зданий. Так что магазины и бары, студии красоты и кабинеты стоматологии, спортивные залы и туристические офисы появятся буквально рядом с домом, в каком бы квартале не поселиться!

В каком доме выбрать квартиру? В «Нью-Йорке» с панорамным лифтом и зеркальным фасадом или в пятисекционном «Пекине»? А может, в «Александрии», фасад которой венчают лучи Александрийского маяка? Или в «Сиднее Люкс», который больше всего похож на прибрежный морской отель? Выбор широк, но главное, что у всех домов, которые строятся в комплексе «Минск Мир», есть общие черты, которые сделают жизнь в этих зданиях особенно уютной и комфортной.

Дом «Александрия» / Дом «Пекин»

Все квартиры – свободной планировки. В каждой возможно множество планировочных решений, и хозяева сами решат, как обустроить жилое пространство на свой вкус.

Множество света и солнца – в каждой комнате! Панорамное остекление, застекленные лоджии, балконы и террасы, французские окна – все сделано для того, чтобы в квартирах было легко и воздушно!

Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями. специальная тонировка стекол - барьер на пути ультрафиолета.

Стеклопакеты – только от ведущих мировых производителей. Нижние секции панорамных окон – из небьющегося стекла, на всех открывающихся створках – детские замки безопасности. Широко применяется специальная тонировка стекол, которая украшает стеклянные фасады зданий.

Все дома высокие, до 25 этажей! Многие из нас мечтали бы жить повыше. И здесь это доступно, ведь в каждом холле – по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS.

Во всех домах по три лифта ведущего мирового производителя компании OTIS.

Бесшумные и скоростные, высокой грузоподъемности, они обеспечивают моментальный и комфортный подъем на любой этаж. А есть и совершенно эксклюзивные решения – панорамные лифты!

В доме «Нью-Йорк» жители будут каждый день с восторгом пользоваться панорманым лифтом!.

Входные вестибюли – сквозные. Два выхода – на улицу и в зеленый двор обеспечивают особое удобство – не нужно обходить дом, чтобы попасть к машине или пойти погулять с ребенком в коляске.

В каждом доме – просторное дизайнерское лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком. В домах также обустраиваются байкбоксы и расширенные тамбуры для хранения колясок.

Грандиозная акция делает покупку квартиры в Минске до конца февраля особенно выгодной! Об этом позаботился застройщик, для которого одна из важнейших целей – сделать доступным собственное жилье для всех белорусских семей!

Значительные дополнительные вложения в строительство со стороны инвесторов компании позволили сохранить и улучшить наиболее привлекательный инструмент – уникальную длительную беспроцентную рассрочку от застройщика. В комплексе «Минск Мир» она предоставляется до 10 лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, который в случае необходимости можно внести с помощью кредита от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей, который можно оформить в офисе продаже застройщика.

Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку. Ведь цены квадратного метра в самых популярных домах именно сейчас акционные!

Более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Все подробности по самым привлекательным условиям покупки квартир по праздничной акции ко Дню влюбленных можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика.

В связи с ажиотажным спросом на акционные квартиры офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Семью скрепляет любовь и собственная квартира!

ИООО «Дана Астра», УНП 191295361.