2020-02-19T11:53:27+03:00
Спорт
КП Беларусь

Соболенко и Турсунов снова вместе: «Посмотрим, к чему это приведет»

Это второе воссоединение теннисистки и ее тренера
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов снова вместе.Арина Соболенко и Дмитрий Турсунов снова вместе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

18 февраля Арина Соболенко (13-я в рейтинге WTA) в трех сетах обыграла Марию Саккари (21) - 6:2, 4:6, 6:1. Это был матч первого круга на турнире в Дубае.

В следующем круге Соболенко сыграет с бельгийской Элиз Мертенс. Примечательно, что последние годы они вместе играют в паре. Арины сказала, что это будет сложный матч. В ответ на уточняющие вопросы про ее напарницу лишь смеялась.

Но самое примечательно, что на трибунах был снова замечен Дмитрий Турсунова. Они начали сотрудничество в июне 2018-го. В августе 2019-го расстались.

- Спасибо тебе за все и всего наилучшего в будущем! - так подписала Арина фотографию с тренером.

Вскоре Соболенко написала еще раз: «Мы как будто пара и вместе 30 лет».

Позже она рассказывала, что написала это сообщение на эмоциях.

В итоге они воссоединись и теннисистка после победы на турнире в Ухане говорила: «Спасибо команде, что не бросили меня»

В декабре 2019-го Соболенко и Турсунова вели подготовку к сезону. Но 2020-й Арина начала без тренера.

И вот снова возвращение.

- Это было ожидаемо. Все ведь этого ждали, правда? (смеется) Не знаю, что и сказать, - сказала Соболенко «Прессболу».

На вопрос, будут ли они продолжать сотрудничество или посмотрят по обстоятельствам, Арина ответила так:

- Не хочу об этом думать. Просто будем жить день за днем и посмотрим, к чему это приведет.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Экс-тренер «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко: «Иностранцам здесь работать проще... Такое ощущение, главное, чтобы паспорт был другой!»
Известный спортивный наставник ответил на актуальные вопросы: что не так с белорусским хоккеем, чей опыт нам стоит перенимать, как на него реагируют болельщики «зубров»
Новости 24
Пока в Давид-Городке милиция искала вора, он съел украденное
МВД: Наркотики в Беларусь идут в основном из России
Двух пешеходов сбили в Витебске, один погиб
«Он привез решение Путина». Венедиктов объяснил встречу главы «Роснефти» с Лукашенко
На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован
Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа - единичны»
«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев
В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, ныряли в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора
Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы
Сельчанин напал на знакомого с ножом, тот израненный прибежал на ферму, но спасти его не смогли
Как и обещал, Александр Лукашенко на два дня улетел в Египет
Минчанка взяла три кредита, чтобы торговать на бирже биткоинами: закончилось все печально
«Рейсы отменяют, посылки не попадут»: «Белпочта» не будет принимать отправления в Китай
Замминистра спорта о совместной Олимпиаде Беларуси и Украины: «Все на стадии обсуждения, намерений»
«Когда понял, что ошибся, расстроенно разбил пять фужеров». В Малорите вор перепутал ювелирный магазин с мебельным
В Жлобине семилетнего велосипедиста сбило такси
19 лет назад назад двое мужчин задушили женщину. Одному сейчас дали 15 лет, второй скончался
Тела двух рыбаков нашли в болоте в Островецком районе. Одному было 23 года, второму - 28
На ферме в Кореличах мужчина хотел поднять телефон. Руку затянуло в оборудование, и он погиб
Санстанция проверила минские бассейны. Почти в половине из них нашли нарушения
«Фасовала дома на мелкие дозы, а мама не догадывалась». В Минске задержали 21-летнюю девушку, которая хотела сделать 40 закладок
На лечение девочек со СМА на ярмарке в Гомеле собрали 1,5 тыс. рублей
Вступительная кампания - 2019: пороговые проходные баллы останутся прежними
«В декабре были доплаты». Комитет госконтроля рассказал, почему бюджетники удивились своим расчетникам за январь
Погода в Беларуси 18 - 21 февраля: ждать ли зиму?
На белорусско-украинской границе появится еще одна погранзастава
В Сиднее жутко погиб автор саундтреков к «Бригаде» и «Бой с тенью»
В Беларуси подростки стали подсаживаться на мобильные кражи
Брестчанин сдал машину в автосервис, а забрал в лесу из кювета