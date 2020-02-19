Соболенко и Турсунов снова вместе: «Посмотрим, к чему это приведет»

18 февраля Арина Соболенко (13-я в рейтинге WTA) в трех сетах обыграла Марию Саккари (21) - 6:2, 4:6, 6:1. Это был матч первого круга на турнире в Дубае.

В следующем круге Соболенко сыграет с бельгийской Элиз Мертенс. Примечательно, что последние годы они вместе играют в паре. Арины сказала, что это будет сложный матч. В ответ на уточняющие вопросы про ее напарницу лишь смеялась.

Но самое примечательно, что на трибунах был снова замечен Дмитрий Турсунова. Они начали сотрудничество в июне 2018-го. В августе 2019-го расстались.

- Спасибо тебе за все и всего наилучшего в будущем! - так подписала Арина фотографию с тренером.

Вскоре Соболенко написала еще раз: «Мы как будто пара и вместе 30 лет».

Позже она рассказывала, что написала это сообщение на эмоциях.

В итоге они воссоединись и теннисистка после победы на турнире в Ухане говорила: «Спасибо команде, что не бросили меня»

В декабре 2019-го Соболенко и Турсунова вели подготовку к сезону. Но 2020-й Арина начала без тренера.

И вот снова возвращение.

- Это было ожидаемо. Все ведь этого ждали, правда? (смеется) Не знаю, что и сказать, - сказала Соболенко «Прессболу».

На вопрос, будут ли они продолжать сотрудничество или посмотрят по обстоятельствам, Арина ответила так:

- Не хочу об этом думать. Просто будем жить день за днем и посмотрим, к чему это приведет.