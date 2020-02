На шоу "Ну-ка, все вместе!" Сергей Лазарев назвал пение 15-летней могилевчанки музыкальным шедевром

Музыкальное шоу «Ну-ка, все вместе!» - российский аналог популярного британского шоу All together now, которое с 2018 года выходит на BBC. В России проект идет второй сезон на телеканале «Россия 1» (к сожалению, в Беларуси проект транслируется только по спутниковому телевидению. Также его можно смотреть на YouTube).

Участники должны своим исполнением развернуть не кресла наставников (как в «Голосе»), а понравиться целой сотне известных артистов, композиторов и продюсеров! Если артист зажег, член жюри встает со своего месте и начинает подпевать конкурсанту. За каждый такой подъем участнику начисляется балл. По итогу только два участника, набравшие наибольшее число голосов, проходят в финал.

Команду жюри возглавляет Сергей Лазарев, а среди экспертов: Алексей Чумаков, Алексей Глызин, Юрий Титов, Никита Малинин, Наталья Гулькина. Ведущим шоу стал Николай Басков.

15-летняя Мария для выступление выбрала песню американской певицы Селены Гомеc Love You Like A Love Song. Правда, с первых нот было сложно узнать зажигательную композицию - белоруска выбрала свою версию песни. Получилось настолько романтично и нежно, что 99 из 100 членов жюри поднялись из своих кресел. Все поражались возрасту участницы.

Белоруску поддержали 99 членов жюри - это рекорд выпуска! Фото: личный архив.

- Вот там, в позорном красном углу сидит Валерия Лесовская. И я призываю ее к ответу! - обратился Басков к единственной из жюри, кто не поддержал Марию Магильную.

- Ребята, простите, было бы 100! У меня бабушка родом из Беларуси. Но вначале было грязно: как педагога по вокалу, меня это подкосило, - аргументировала свой выбор Валерия.

- Вы устроили переворот. Из песни-жвачки, абсолютно попсовой, вы вырулили на интересный музыкальный шедевр. Мы вам все поверили. Это скорее аванс - но мы все услышали, как вы много можете. Пожалуйста, не останавливайтесь, - обратился к Марии Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев назвал версию песни Марии - музыкальным шедевром. Фото: личный архив.

«Комсомолка» поговорила с мамой финалистки Ириной Магильной:

- С это версией песни мы шли на большой риск. Но, как видите, все получилось! Мы с Машей даже не рассчитывали, что пройдем в финал. Дочка расплакалась от счастья! Ждем финал в конце марта и, конечно, рассчитываем на победу!

Это третье телевизионное шоу Марии Магильной. Фото: личный архив.

КСТАТИ

Это третье телевизионное шоу Марии Магильной. Белоруска участвовала в российском и украинском шоу «Голос. Дети». Становилась финалисткой нацотбора на детское «Евровидение» в 2015 и 2016 годах. Получила Гран-при детского конкурса на «Славянском базаре» в 2017 году. Мария профессионально занимается музыкой с первого класса. Хотя девочка живет в Могилеве, каждую неделю приезжает в Минск на учебу. Маша учится в образовательно-продюсерском центре Натальи Скопец.