Вы уверены, что правильно ухаживаете за зубами?

Казалось бы, что сложного в том, чтобы почистить зубы? Берешь щетку — и вперед. На деле многие ухаживают за зубами неправильно — очищают их недостаточно тщательно, повреждают эмаль или не уделяют внимание межзубным промежуткам. Все это рано или поздно заканчивается визитом к стоматологу и лечением. Вместе с Philips разбираемся, как правильно ухаживать за зубами и деснами в домашних условиях: от выбора зубной щетки и методов чистки до состава зубной пасты.

Почему вообще нужно чистить зубы? Чтобы изо рта не пахло?

Неприятный запах — это полбеды. Если не чистить зубы или делать это как попало, не соблюдая рекомендаций специалистов, то можно заработать проблемы с деснами и кариес. Его вызывают бактерии, содержащиеся в зубном налете. Если своевременно не удалять налет, бактерии начинают активно размножаться и выделять все больше кислоты, которая разрушает зубную эмаль. Звучит не очень приятно, правда? Чтобы этого избежать, нужно время от времени делать профессиональную чистку у стоматолога, но еще важнее научиться изо дня в день правильно ухаживать за зубами дома.

Как часто надо чистить зубы? После каждого приема пищи?

Нет, после каждого совсем не обязательно, разве что у вас есть медицинские показания, например, брекеты. Американская ассоциация гигиены зубов (ADHA) рекомендует чистить зубы дважды в день по две минуты. Особенно важно делать это перед сном. Впрочем, если после застолья вам не хватает ощущения свежести или вы чувствуете, что между зубов застряли частички пищи, — будет вполне нормально и правильно почистить зубы, воспользоваться зубной нитью, ирригатором или ополаскивателем для рта.

Любая щетка сойдет или здесь тоже есть правила?

Есть рекомендации, но главная всего одна: откажитесь от щеток с жесткой щетиной (ADHA: www.mouthhealthy.org/en/az-topics/t/toothbrushes). Многие думают, что чем жестче щетка, тем лучше чистка. Не тут-то было: мягкая щетина вполне эффективно снимает мягкий налет, а вот жесткая, да еще и при сильном нажиме, может травмировать десны и зубную эмаль. Мнения о том, стоит ли использовать щетки средней жесткости, расходятся: ряд стоматологов настаивают только на мягких щетках, а многие допускают оба варианта — и мягкие, и средней жесткости. Кроме того, врачи советуют выбирать модели щеток с головкой поменьше и разной длиной щетинок (www.nhs.uk/live-well/healthy-body/how-to-keep-your-teeth-clean/).

В любом случае важно не забывать менять зубную щетку раз в три-четыре месяца.

А в чем фишка электрических зубных щеток?

Раньше считалось, что электрические щетки могут повредить эмаль, но технологии изменились, и сейчас гаджеты бережны по отношению к эмали и мягко массируют десну.

Доказано, что электрические щетки лучше очищают зубы от налета и имеют преимущество перед обычными щетками, если дело касается воспаления десен (гингивита), — они немного уменьшают воспаление (U.S. National Library of Medicine www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24934383).

У Philips есть варианты брутальных щеток для него, так и набор электрических зубных щеток Philips Sonicare 2 Series для двоих — в розовом и черном цвете. Клинические исследования, проведенные компанией, показали, что эти щетки эффективно удаляют налет в труднодоступных местах (вдоль линии десен, на задней поверхности зубов) и бережно массируют десны. Функция EasyStart постепенно увеличивает интенсивность чистки — как раз чтобы привыкнуть к Sonicare после обычной зубной щетки. Кроме того, у зубных щеток Philips есть таймер, который подсказывает, что пора перейти к чистке следующего участка зубов, а еще помогает чистить зубы две минуты, а не меньше.

Современные электрические щетки — звуковые или ультразвуковые; их щетинки колеблются с очень высокой частотой, около 30 тысяч колебаний в случае звуковых и до 100 миллионов — для ультразвуковых. Такая частота формирует быстрый поток жидкости (воды, слюны и зубной пасты), который и очищает зубы, и лучше очищает межзубные промежутки и труднодоступные места.

Но надо знать, что ультразвуковые щетки с интенсивными ультразвуковыми колебаниями имеют некоторые противопоказания – нельзя ее использовать при нарушении сердечного ритма, хронических заболеваниях бронхита, астмы и пр. – перед их постоянным применением надо проконсультироваться у врача.

Колебания звуковых щеток в таких случаях безопасны.

Новое поколение зубных щеток Philips.

Электрической щеткой придется заново учиться чистить зубы?

Не придется! Использовать такие щетки очень легко: просто приблизьте щетину к зубам и ведите вдоль зубного ряда. Чистить зубы электрической щеткой можно ежедневно. Разные режимы и виды насадок позволяют подобрать варианты для пациентов с чувствительными зубами, брекетами или, например, выбрать режим дополнительной полировки для любителей крепкого кофе.

Электрические щетки безопасны для эмали, главное — соблюдать правильную технику чистки: не нужно прижимать щетку к деснам и тереть зубы — устройство само сделает всю работу.

У электрической щетки Philips Sonicare Diamond Clean HX9372 пять режимов чистки (чистка, уход за деснами, полировка, деликатная чистка, отбеливание). Это элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare. В комплекте к щетке идет 2 стандартные насадки модели DiamondClean для ежедневной чистки и осветления эмали. А также эффектный стакан для бесконтактной зарядки, дорожный футляр с зарядным устройством USB. Щетка работает до 3-х недель от зарядки аккумулятора.

Говорят, фтор в составе зубных паст вреден для здоровья. Это правда?

Нет, это миф, с которым пора попрощаться. Давно доказано, что фтор укрепляет зубную эмаль, может предотвращать кариес и выпадение зубов (Американская ассоциация гигиены зубов (ADA) www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/toothbrushes). Стоматологи всего мира единогласно советуют использовать зубную пасту с фторидом каждый день. Взрослым рекомендуется выбирать пасты, в которых содержится не менее 1,35 грамма фторида на литр (или 1350 ppm).

А детям нужна своя паста — детская?

Нет. Пусть дети пользуются обычной, если там нет огромных концентраций фтора. Детям до шести лет, у которых нет медицинских показаний вроде выпадения зубов, можно покупать пасту с содержанием фтора пониже, но не менее 1 грамма на литр (это 1000 ppm). Лучше, если пасту малышу посоветует стоматолог. Главное — не переборщить с самой пастой: малышам до трех лет нужно слегка смазывать ею щетку, а детям от шести и старше хватит количества размером с горошину.

Обязательно ли пользоваться ополаскивателем для рта?

Можно пользоваться, но необязательно. Ополаскиватели с фтором дают дополнительную защиту, особенно детским зубам. При этом такие средства смывают налет не эффективнее обычной воды, которой мы полощем рот после чистки. Ополаскиватель придется кстати, если хочется ощущения свежести. В основном рекомендуется пользоваться им после чистки зубов: активно прогонять жидкость между зубами, после чего сплевывать. Не давайте ополаскиватель детям до шести лет: есть риск, что ребенок его проглотит.

А зачем нужны зубная нить или ирригатор? Зубной щетки недостаточно?

Недостаточно: чтобы избежать кариеса, нужно тщательно очищать труднодоступные промежутки между зубами — хоть флоссом (зубной нитью), хоть ирригатором, хоть зубочистками. Ирригатор подойдет тем, кому неудобно пользоваться зубной нитью и зубочистками. Кроме того, он может быть полезен людям с брекетами, протезами и при некоторых заболеваниях десен.

У Philips есть набор для тех, кто особенно внимательно заботится о гигиене полости рта. В него входит компактный ирригатоp Sonicare AirFloss и электрическая зубная щетка. Этот ирригатор компания разработала специально для тщательной очистки межзубных промежутков. Пользоваться им нужно вот так: направьте наконечник на межзубный промежуток и нажмите кнопку, чтобы высвободить струю жидкости с пузырьками воздуха. По очереди промывайте так каждый промежуток — струя проникает между зубами и помогает удалять налет. А еще ирригатор Philips портативный, а значит, помимо использования дома пригодится в путешествиях — его удобно брать с собой в дорогу.

Реклама.