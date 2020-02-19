Это стоит посмотреть: торты белорусских кондитеров покорили Европу и завоевали на кулинарном конкурсе 16 медалей

Всемирную кулинарную олимпиаду раз в четыре года проводит Всемирная ассоциация кондитеров и кулинаров. В этом году она проходила в немецком Штутгарте. Белорусы привезли в Германию 16 работ. Ни один белорусский торт не остался без медали.

- Белорусская сборная выступила на олимпиаде как никогда хорошо. В этом году мы просто покорили Германию. Белорусов запомнили все, - рассказала «Комсомолке» участница команды Елена Ахарцева, мастер-кондитер булочно-кондитерской компании «Домочай» из Могилева.

Белорусская команда вернулась с кулинарной Олимпиады с блестящим результатом

По ее словам, белорусская команда всегда показывала высокие результаты на кулинарных олимпиадах, но в этом году количество наград превзошло все ожидания: девять золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.

- Такого результата мы смогли добиться благодаря нескончаемому труду, нескончаемому самообразованию: мы не стесняемся учиться друг у друга, участвуем в международных конкурсах, где постоянно черпаем что-то новое, - говорит Елена.

В этом году она лично взяла серебряную медаль и говорит, что своим результатом довольна, так как участие в олимпиадах она принимает не только ради наград.

Работа Натальи Шарай, сотрудницы булочно-кондидерской компании "Домочай" удостоена золота

- Для нас очень важно увидеть реакцию зрителей, мы работаем именно для этого, не только для оценки жюри. На выставках наших работ всегда очень большой наплыв людей. Мы стараемся проявить себя, отличиться от других, чтобы оставить самые лучше впечатления о нашей стране и показать, что у нас есть самые настоящие профессионалы. Зрители фотографируют наши работы, фотографируются с нами. Это всегда очень приятно, - улыбается кондитер.

Наталья Минченкова, сотрудница булочно-кондидерской компании "Домочай", за этот торт получила серебро

На изготовление конкурсной работы под названием «Вальс цветов» у Елены ушел месяц.

- Она сделана из сахарных цветов, - рассказывает она. - Каждый лепесточек катается вручную. Каждый листик вырезается маникюрными ножницами, обкручивается, скручивается в веточку. Это очень долго, ведь я все это делала практически без форм. Конечно, я занималась не весь рабочий день только этим, нужно было отвлекаться на заказы, на мастер-классы. Но основная часть рабочих дней в последнее время была посвящена как раз подготовке к конкурсу.

Светлана Клешкевич (Минскхлебпром) выиграла золото

Для Елены Ахарцевой нынешняя олимпиада не первая, она уже участвовала в подобном состязании в Люксембурге, а два года назад взяла Кубок Европы в Польше. По ее словам, атмосфера на кулинарных состязаниях дружелюбная: случаев, чтобы кто-то намеренно вредил конкурентам, она не встречала. А уж внутри команды тем более отношения крайне теплые.

- Наша команда очень дружная. Мы друг друга не подведем, друг другу помогаем, переживаем друг за друга. Мы одно целое, понимаете? Чем лучше будет результат каждого из нас, тем лучше будет для всех, - говорит она.

Кондитер Оршанского хлебозавода Наталья Самбук удостоена золота

Куда потом, после получения оценок жюри, деваются все эти кондитерские шедевры? Можно ли их есть? Елена говорит, что можно, только они предназначены не совсем для этого.

- После эксклюзивных показов моды вы же не наденете платье pret-a-porte и не пойдете в нем по улице? Так и с этими работами - их можно есть: если вы съедите шоколадное дерево или кусок замка, то ничего с вами не случится. Но все же эти торты готовят не для еды. После конкурсов их чаще всего выставляют на предприятиях. А 20 марта из них соберут выставку в Минске во Дворце Республики специально для президента и его Администрации.