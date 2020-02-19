КП Беларусь
Белорусская писательница Людмила Щерба презентует стихотворение-стриптиз
Автор нашумевшего романа-фильмослова «Уладар рыбаў» и скандального наноромана-провокАРТции «Урб@н.М», который еще называют белорусскими «50 оттенками серого», представит книгу поэзии
Вас ожидает необычное поэтическое шоу
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Называется новая книга стихов Людмилы Щерба, которая пишет в свободное от работы время, а в основное - трудится литературным редактором газеты «Комсомольская правда» в Беларуси, - «Я пакідаю сонца тут…». Гостей презентации, а она состоится 26 февраля в 18.30 в культурном хабе ОК16 (Октябрьская, 16, к. 25), ожидает необычное поэтическое шоу: оказывается, стихи можно не только читать, но и показывать, петь, рисовать, путешествовать и… пробовать. Маленький спойлер - в программе есть даже стихотворение-стриптиз. Планируется также автограф-сессия, сюрпризы и подарки. Цена вопроса - стоимость книги, 10 руб.