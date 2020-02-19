Россия закрыла въезд для граждан Китая. А что в Беларуси?

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию. Эти меры принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Однако запрет не коснется тех, кто посетит Россию транзитом, он действителен только для тех граждан Китая, которые учатся или работают в России, а также прибыли сюда с личными целями или в путешествие.

19 февраля Россия перестала принимать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд на свою территорию, а 20 февраля вступает в силу сам запрет. Пока неизвестны сроки введенного ограничения.

Беларусь не стала предпринимать настолько серьезные меры борьбы с коронавирусом.

- С учетом последних рекомендаций ВОЗ, закрытие границ в Беларуси пока не рассматривается, - отметила пресс-секретарь Минздрава Беларуси Юлия Бородун.

О том, что у белорусов нет оснований для паники, на этой неделе подчеркнул и министр здравоохранения Владимир Караник.

- У нас учатся порядка 5 тысяч китайских студентов. Еще несколько тысяч работают. Абсолютное большинство из них на время китайского Нового года из страны не выезжало. Поэтому китайских, корейских, вьетнамских, японских граждан, которых вы встречаете на улице, опасаться не надо. Они не больны. На мой взгляд, самая действенная борьба с паникой - информирование. Министерство здравоохранения ничего не скрывает. Это наша официальная позиция. У нас есть сайт, возможность обращения граждан. Если кого-то волнуют конкретные вопросы, задавайте их министерству. Гарантирую: каждый получит исчерпывающий ответ, - заверил министр.

Всего на каникулы уехали порядка 920 человек. Вернулись пока около 200. Все они до выезда в Беларусь уже прошли 14-дневный карантин в Китае, а сейчас находятся под наблюдением в двух оздоровительных центрах под Минском, чтобы исключить риск заражения во время перелета.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между Минском и Пекином отменилось несколько авиарейсов

Авиакомпания Air China сообщила об отмене 19, 21 и 26 февраля авиарейсов Пекин - Минск - Пекин. Как сообщило представительство китайской авиакомпании в Минске, рейсы отменены «в связи с нехваткой пассажиров из-за эпидемии коронавируса». Из-за отмены рейсов «Белпочта» временно приостановила прием всех почтовых отправлений в Китай.

- Посылки из Китая поступают к нам в штатном режиме, - пояснили «Комсомолке» на «Белпочте», уточнив, что заказы с популярных китайских сайтов в Беларусь поступают, кроме прочего, через Москву.