Анжелика Пушнова: Команда Сергея Лазарева обещала помочь, если выиграю национальный отбор на «Евровидение»

Анжелику Пушнову все называют зажигалкой - она и ведущая на ОНТ, и певица. Ее энергии хватает, чтобы плавать по утрам и бегать марафоны. А сейчас она еще и занята подготовкой в финалу национального отбора «Евровидения». Мы встретили ее в перерыве в танцевальном зале, где девушка репетировала свой номер.

Ради классного репортажа Анжелика готова на любые авантюры - а уж на коньки стать так вообще запросто. Фото: личный архив

- Анжелика, ты четыре раза участвовала в отборе и дважды проходила в финал. Хочешь победить или главное - маневры?

- Только побеждать! У меня в этом году песня True Love хороша, как ни одна из предыдущих. Она способна зарядить позитивом на лето, вне зависимости от того, из какой ты страны. Это песня о мире, в котором люди добры друг к другу, улыбаемся и танцуем, даже если не знакомы. Засыпаю и просыпаюсь с мыслями о «Евровидении». Да и на работе, на ОНТ, меня постоянно спрашивают, как идет подготовка.

- В этом году в финал вернулось зрительское голосование, к прозрачности которого было раньше много вопросов…

- Насколько я знаю, в этом году ввели принцип один номер - один голос, поэтому верю в честность. Никому не собираюсь платить за голоса. Хочу посмотреть, сколько реально меня поддержит зрителей.

- Но в случае победы предстоят приличные расходы. Готова?

- Не могу сказать, что я богатый Буратино, но у меня есть поддержка команды, которая готовила Сергея Лазарева на «Евровидение». Они обещали помочь.

С Сергеем Лазаревым. Фото: личный архив

- Может, и Филипп Киркоров готов стать твоим продюсером?

- Мы с Филиппом знакомы, кстати, пересекались на концертах не раз. Филипп сказал, что я классная, и даже обещал сняться в моей рубрике на ОНТ. Так что вероятность, что мы сможем вместе поработать, есть. Но сначала нужно выиграть отбор.

Анжелика Пушнова с Филиппом Киркоровым и его детьми Аллой-Викторией и Мартином. Фото: личный архив

- Наших артистов на «Евровидении» часто подводит страх. Смотришь на них на сцене и понимаешь, как они напряжены.

- Мне в этом плане очень многое дало телевидение. Если я раньше придумывала образы для сцены, то теперь просто стараюсь быть собой, кайфовать, чтобы мое настроение передавалось зрителям. Не понимаю, почему белорусские артисты так любят пафосные лица и искусственные эмоции на сцене. Так что испуганных глаз точно не будет. В моей рубрике «Дежурная по городу» я встречаю людей разного возраста, профессий, с разным настроением - и каждого мне удается разговорить, заставить улыбнуться. Эта рубрика раскрыла и меня саму. И кто бы мог подумать, что в детстве была застенчивым ребенком!

- Какие эфиры на ОНТ тебе больше всего запомнились?

- Ой, однажды я брала интервью в костюме яйца. Доила коров, стреляла из оружия, каталась на пожарной машине и мотоцикле (хотя раньше боялась).

Анжелика говорит, что на ОНТ научилась не стесняться общаться с людьми и не бояться камеры. Фото: личный архив

- Как думаешь, можно ли у нас зарабатывать только музыкой?

- У Александра Солодухи же получается. Но для этого нужно очень много работать. До телевидения, когда у меня были только выступления, мне помогали родители.

- Знаю, что в студенческие годы ты ездила на шведский отбор «Евровидения»?

- Да, как зритель. И так вдохновилась, что после Швеции и решила участвовать в национальных отборах у нас. Очень понравился формат этого шоу.

- Следишь за украинским отбором, финал которого состоится в эти выходные?

- Да. В Украине всегда сильные артисты! Кстати, Тина Кароль, которая сейчас в жюри их национального отбора, звала меня участвовать в «Голосе». Но мне довольно сложно вырваться из-за работы. Да и немого подустала я от конкурсов - с самого детства в них участвовала. Мне больше нравится давать концерты.

28 февраля Анжелика выступит в финале национального отбора на "Евровидение" под номером 8.

- Папа продюсер - это хорошо или плохо?

- Для меня, скорее, хорошо. Когда продюсеры предлагают сотрудничество, я теперь спокойно отказываюсь. Больше, чем папа, мне добра никто не пожелает. Да и работает он один за целую команду.

- А на личную жизнь хватает времени?

- Я могу, конечно, пойти с подружкой потанцевать ночью под латину - все же мне 22 года. Но это бывает редко, друзей своих не вижу месяцами, а сейчас тем более откладываю - говорю, давайте уж после «Евровидения».