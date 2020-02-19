Ставка рефинансирования снизилась до рекордных 8,75%. Посмотрите, как изменились ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках

19 февраля вступило в силу решение Нацбанка о снижении ставки рефинансирования на 0,25% - до уровня 8,75%. Это самый низкий показатель за всю историю Беларуси. Напомним, ставка рефинансирования - это процент, под который Нацбанк готов при необходимости выдавать займы коммерческим банкам. Следовательно, 8,75% - это именно та цифра, на которую ориентируются банки, устанавливая проценты по вкладам и займам для населения.

Решение Нацбанка вызвало соответствующую реакцию коммерческих банков: большинство из них стало снижать ставки по вкладам, а вот ставки по кредитам уменьшили пока только несколько банков.

Во Франсабанке снизили ставки по вкладам в долларах в среднем на 0,2% - 0,3%. Теперь, если вы открываете вклад на 95 дней, процент по нему, в зависимости от депозитной программы, колеблется в пределах 0,2% - 0,5%. Чем больше срок - тем выше процент, к примеру, ставка по безотзывному долларовому депозиту на 385 дней составит 1,3%. На 0,2% снизили во Франсабанке ставки по безотзывным вкладам в российских рублях, теперь процент по ним - 5,6%.

На 0,25% снизил ставки по вкладам в российских рублях Альфа-Банк. Теперь на отзывном вкладе (сроком на 18 и 36 месяцев) процент составляет 3,35, на безотзывном на 5 месяцев - 4,75%. В Банке БелВЭБ на 0,3 пункта снизили ставку по вкладу в российских рублях «Универсальный». Его срок 24 месяца, процент теперь - 3,3% годовых.

Снижение ставки по депозитам в российских рублях в Технобанке составило от 0,1% до 0,3%. Теперь самый выгодный процент - 6,5%, но только при максимальном сроке на 735 дней. Средняя ставка по краткосрочным депозитам - 3,5%.

Идея Банк снизил ставки по депозитам в долларах на 0,1 пункт, теперь средняя величина процента - 0,8. Более существенно - сразу на 0,35 - 0,4 пункта - понизили в банке ставку по депозитам в евро. Процент, как и прежде, зависит от срока вклада и возможности его отозвать и варьируется от 0,15% до 1% годовых.

А что с кредитами?

Большинство белорусских банков пока не информируют о том, изменятся ли проценты по кредитам и насколько. На условиях анонимности в некоторых банках сказали, что этого может и вовсе не случится. Пока можно говорить о том, что на 0,25 пункта снизился процент кредитам во Франсабанке. Средняя ставка по ним - 12,07%. О снижении с 15% до 13,99% ставки по кредиту на недвижимость сообщил Белгазпромбанк.

Важно напомнить, что в некоторых случаях банки могут в одностороннем порядке изменять проценты по вкладам и депозитам, размещая соответствующую информацию на своих сайтах или на информационных табло в отделениях. Поэтому, если у вас уже есть банковский кредит или депозит, стоит поинтересоваться о возможных изменениях.

Отметим также, что, согласно статистике Нацбанка, в прошлом году средняя процентная ставка по кредитам во всех валютах составляла 8,91% при займах до года, и 11,03% - при займах больше года.