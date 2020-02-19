2020-02-19T17:24:42+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Домашний экспресс-тест дает результат с точностью 97-98%». Отвечаем на важные вопросы о ВИЧ

Существуют ли группы риска, где провериться и можно ли анонимно?
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
Поделиться:
Около недели назад вышел документальный фильм о СПИДе журналиста Юрия Дудя. За несколько дней двухчасовое видео набрало на YouТube около 14 млн просмотров, а количество запросов о тесте на ВИЧ в Google выросло в тысячи разОколо недели назад вышел документальный фильм о СПИДе журналиста Юрия Дудя. За несколько дней двухчасовое видео набрало на YouТube около 14 млн просмотров, а количество запросов о тесте на ВИЧ в Google выросло в тысячи раз
Изменить размер текста:

Около недели назад вышел документальный фильм о СПИДе журналиста Юрия Дудя. За несколько дней двухчасовое видео набрало на YouТube около 14 млн просмотров, а количество запросов о тесте на ВИЧ в Google выросло в тысячи раз. Вместе с председателем координационного комитета ассоциации «БелСеть антиСПИД» Олегом Ереминым отвечаем на вопросы о ВИЧ в Беларуси.

- Не думайте, что ВИЧ - это страшная болезнь у кого-то другого, а вас она точно не коснется. Это именно про вас, про каждого из нас! - говорит один из героев фильма Дудя распространенную, но правдивую фразу.

- Эпидемия в нашей стране находится в концентрированной стадии, то есть в основном распространяется среди ключевых групп населения, затронутых ВИЧ, - говорит Олег Еремин. - По результатам последнего эпидемиологического надзора, который в последний раз проводился в 2017 году, распространенность ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих наркотики, составляет 30,8%, среди женщин, вовлеченных в секс-бизнес, - 7%, среди мужчин, имеющих секс с другими мужчинами, - 9,8%, а среди общего населения - 0,2%.

Но, несмотря на такие цифры, не стоит успокаивать себя и думать: если я не отношусь к данным группам, то у меня нет риска инфицирования.

- Эти группы людей не изолированы в обществе, - объясняет Олег Еремин. - Например, рост полового пути передачи в последнее время, по оценке экспертов, вызван незащищенными сексуальными контактами людей, употребляющих инъекционные наркотики с людьми, не относящимися к группам населения, затронутыми ВИЧ.

Ежегодно во всем мире инфицируются ВИЧ до 2 млн человек. По распространенности ВИЧ Беларусь занимает третье место после России и Украины.

На 1 января 2020 года в Беларуси проживает 22 084 человека с диагнозом ВИЧ-инфекция, приводит специалист цифры Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

ЧАЩЕ ВСЕГО - ПРИ НЕЗАЩИЩЕННОМ СЕКСЕ

Самый распространенный путь передачи ВИЧ - незащищенные половые контакты.

- За 12 месяцев 2019 года в общей структуре заболеваемости: доля парентерального пути передачи ВИЧ составила 17,0%, доля полового пути передачи ВИЧ - 81,5% (гомосексуальные контакты 3,8% из этого количества), - рассказывает Олег Еремин.

Что касается передачи ВИЧ в салонах красоты при маникюре или у стоматологов, специалист отвечает так:

- При соблюдении санитарно-эпидемиологического режима риск заразиться у стоматолога или на маникюре отсутствует. Но если в стоматологическом кабинете за этим строго следят соответствующие службы системы здравоохранения, то в парикмахерских и салонах это на совести сотрудников (хотя и там проверки бывают). Также хотел бы сказать, что при маникюре/педикюре риск инфицирования ВИЧ минимален, так как практически отсутствует контакт крови ВИЧ-положительного человека с раной ВИЧ-отрицательного.

ПРОВЕРИТЬСЯ МОЖНО АНОНИМНО

Проверяться на ВИЧ медики советуют не реже раза в год.

- В любой поликлинике или больнице каждый человек без предъявления паспорта может пройти анонимное обследование на ВИЧ. Как правило, на бесплатной основе, - уточняет Олег Еремин.

В аптеке можно купить экспресс-тест на ВИЧ. Стоит он от 5 до 8 рублей.

- Точность экспресс-тестов составляет 97 - 98%, - отмечает Олег. - Другой вопрос, что человек, прежде чем делать экспресс-тест в домашних условиях, должен внимательно прочитать инструкцию о том, как нужно проводить самотестирование. Неправильное проведение теста может привести к недостоверному результату.

В нашем законодательстве есть ограничения для ВИЧ-положительных людей. Статья 157 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека.

- В прошлом году были приняты изменения в данной статье, которые позволили снять ответственность за инфицирование, если партнер был осведомлен о диагнозе второго партнера и добровольно пошел на контакт, представляющий риск, - говорит Олег Еремин.

Если в вашем окружении есть ВИЧ-положительные люди, это не значит, что вы обязательно можете заразиться. Человек, принимающий терапию, не заразен.

- Антиретровирусная терапия позволяет не только остановить размножение вируса в организме, но и снизить его количество до уровня, который специалисты называют как неопределяемый. Когда человек достигает этого уровня вируса в крови, он перестает быть источником инфицирования для других людей, - говорит Олег.

Во многих странах успешно применяется и доконтактная профилактика.

- Для граждан Беларуси она в настоящий момент не доступна. Предполагается проведение пилотного проекта по доконтактной профилактике в текущем году среди некоторых ключевых групп населения, затронутых ВИЧ, из средств Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, но в настоящий момент этот грант проходит регистрацию в Министерстве экономики как международная техническая помощь.

ЦИФРЫ

22 084 человек с диагнозом ВИЧ-инфекция проживает в Беларуси.

227,89 на 100 тысяч населения - таков показатель распространенности ВИЧ в Беларуси.

23,5% - на столько снизилась заболеваемость на территории Гомельской области за прошлый год.

43,69% - на столько повысилась заболеваемость по Гродненской области за год.

91,4%, или 26 115 человек - ВИЧ-инфицированные белорусы в возрасте 15 - 49 лет.

4164 ребенка родились в Беларуси от ВИЧ-инфицированных матерей с 1987 года, диагноз подтвержден 316 детям.

(Данные Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Когда мне поставили диагноз рак груди, некоторые писали: «Это вам за ваши грехи». История известной телеведущей, которая борется с раком
Наташа Бордиловская рассказала «Комсомолке» о своем диагнозе, женских ошибках и почему решила вести в Фейсбуке дневник о лечении в Боровлянах [фото]
Онкогематолог: После Чернобыля рак щитовидки у детей вырос в 48 раз
Как удалось снизить детскую смертность, почему возникает рак и как избавляться от глубокой грусти - знаменитая профессор, которая почти четверть века возглавляла детский онкоцентр в Боровлянах, рассказала "Комсомолке"
«Чем младше ребенок, тем больше вероятности, что приступ кашля может закончиться летальным исходом»: что мы не знаем о детском коклюше
Оказалось, что коклюш в наше время совсем не редкость. В Беларуси каждый год им болеют сотни детей. Почему? Поговорили с инфекционистом и узнали, чем опасна болезнь для непривитых детей
«Европейский уровень. Персонал вежливый. Питание разнообразное, сделано по-домашнему все очень вкусно»: что рассказывают отдыхающие о белорусском санатории «Плисса»
Если вы решаете, куда в том году поехать отдохнуть, а заодно и полечиться - посмотрите этот санаторий. Не пожалеете!
Новости 24
Житель Минского района продавал несуществующие билеты на концерт Макса Коржа
«Обществу необходимо стать на защиту учителя»: в Беларуси могут ввести наказание за оскорбление учителя
Ремонт станции «Площадь Победы»: один из выходов будет закрыт с 20 февраля до 14 марта
Год с отсрочкой дали солдату, который на БТР врезался в молоковоз
«Зарплаты бюджетников не упали, но были перекосы». В Администрации президента следят за зарплатами
4-летний мальчик играл с наручниками родителей. Пришлось вызывать МЧС
БГУ поднимает стоимость обучения
«Сумма ущерба - 5 миллионов долларов»: за продажу учетных данных жителя Бобруйска осудили на год
«Любой крестьянин в Египте знает слово "Беларусь". Это название качественного и надежного трактора»
Пока в Давид-Городке милиция искала вора, он съел украденное
МВД: Наркотики в Беларусь идут в основном из России
Двух пешеходов сбили в Витебске, один погиб
«Он привез решение Путина». Венедиктов объяснил встречу главы «Роснефти» с Лукашенко
На стройке в Подмосковье в массовой драке убиты двое белорусов, еще один сильно травмирован
Минздрав: «Эпидемии нет, случаи гриппа - единичны»
«Можно с 14 лет»: в Беларуси определили минимальный возраст студотрядовцев
В Дзержинском районе браконьеры на «Ниве» скрывались по трассе, ныряли в подземные пешеходные переходы и сбили госинспектора
Ну здравствуй, чибис! В Беларусь начали возвращаться перелетные птицы