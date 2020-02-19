2020-02-19T17:24:14+03:00
Спорт
КП Беларусь

Невероятный Холанд: забивает каждые 46 минут, бежит, как спринтер на уровне мирового рекорда

Достижения 19-летнего норвежца потрясают
Владимир КРИУЛИН
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Холанд в этом сезоне Лиги чемпионов забил больше, чем вся «Барселона». Фото: twitter.com/ChampionsLeagueХоланд в этом сезоне Лиги чемпионов забил больше, чем вся «Барселона». Фото: twitter.com/ChampionsLeague
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Во вторник в 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» дома обыграла ПСЖ - 2:1. Оба мяча у победителей забил Эрлинг Холанд. Он стал первым игроком, забивавшим в одном сезоне Лиги чемпионов за два клуба. Ранее УЕФА не разрешала клубам дозаявлять футболистов, если они уже были заиграны в текущем розыгрыше за другие команды. Теперь в активе Холанда 10 голов в 7 матчах: отличается каждые 46 минут. Например, «Барселона» пока забила всего 9 мячей в 6 матчах.

У Роналду и Месси достойный последователь: Холанд в трех матчах за «Боруссию» забил 7 голов

Норвежец стал первым игроком, родившимся в 2000-х, который забил 10 мячей в одном сезоне Лиги чемпионов. И лишь вторым футболистом после Килиана Мбаппе, сумевшим забить 10 раз в этом турнире до 20 лет (у француза было 13 голов в этом возрасте). Но другое сравнение будет в пользу Эрлинга: 60 мячей за первые 100 клубных матчей (у Мбаппе 27 голов).

И еще один удивительный факт: Холанд во время матча с ПСЖ пробежал 60 метров за 6,64 секунды. Этот рывок он совершил во время контратаки Дортмунда на 14-й минуте. Мировой рекорд на этой дистанции в помещениях принадлежит американцу Кристиану Коулмену - 6,34 секунды, рекорд Норвегии - 6,55. Фабио Капелло в эфире итальянского телевидения заметил, что норвежец показал такой результат на траве в бутсах, а не на дорожке в спринтерских шиповках. Если сравнить это время с результатами чемпионата мира в закрытых помещениях 2018 года, то Эрлинг легко бы прошел квалификации и в финале стал бы восьмым. Еще заметим, что рост Холанда 194 см, вес 87 килограммов. Спринтеры, как правило, намного ниже. Такие качества Холанд развил еще в детстве. Он занимался гандболом (поэтому высоко прыгает) и легкой атлетикой (быстро бежит).

Интересно, что в детстве он был маленьким. Резко вырос в 2016-м - на 12 см. Позже в «Молде» Оле-Гуннар Сулшер заставлял его три раза ужинать, чтобы набрать мышечную массу. Теперь у Холанда стремительный карьерный рост. Летом 2018-го перешел в «Ред Булл» из Зальцбурга, в январе 2020-го - в «Боруссию». В чемпионате Германии у него уже 8 голов в пяти играх.

Напомним, «Боруссия» за трансфер Холанда заплатила за 20 миллионов евро австрийскому «Ред Буллу» (еще 15 млн - его агенту, 10 млн - отцу игрока Альфу-Инге Холанду, который в свое время играл за клубы из Норвегии и Англии).

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