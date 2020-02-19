2020-02-19T17:23:36+03:00
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КП Беларусь

Артур Смольянинов представит в Минске фильм про Михаила Калашникова

Творческая встреча с российским актером пройдет 21 февраля в рамках фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm
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Артур Смольянинов исполнил одну из главных ролей. Фото: кадр из видео / kinopoisk.ruАртур Смольянинов исполнил одну из главных ролей. Фото: кадр из видео / kinopoisk.ru
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После общения с артистом состоится специальный показ фильма «Калашников» с его участием. Зарегистрируйтесь на сайте фестиваля и станьте гостем этого события! Мероприятие начнется в 17:30 в кинотеатре VOKA Cinema.

Свою первую и главную роль в кино Артур Смольянинов сыграл еще в 14-летнем возрасте. Это была лента «Кто, если не мы?» - последняя картина Валерия Приёмыхова. За нее же Артур получил свою первую профессиональную награду.

После такого успешного начала кинокарьеры Артур Смольянинов экстерном сдал школьные экзамены, чтобы поступить в Российскую академию театрального искусства. Наставником молодого актера стал знаменитый советский режиссер и педагог Леонид Хейфец.

Затем последовали заметные роли в телесериалах «Триумф» и «Тайный знак». В полнометражном кино Артур сыграл одну из главных ролей в фильме «Шик». Но настоящий успех пришел к нему в 2005 году – после выхода нашумевшей картины Федора Бондарчука «9 рота», где он сыграл одного из рядовых, оказавшихся в Афганистане в 1988-1989 годах.

Психологический триллер «Тот, кто гасит свет», социальные драмы «Нирвана» и «Последний забой», фантастическая мелодрама «Виртуальная любовь», исторический фильм «1612. Хроники Смутного времени», боевик «Я», комедия «Мой парень – ангел» – актер постоянно пробует себя в разных жанрах. В его творческой биографии – более 50 ролей в кино и театре.

«Калашников» – биографическая драма об изобретателе АК-47 Михаиле Калашникове, где Артур Смольянинов исполнил одну из главных ролей.

Вход свободный, однако количество мест ограничено. Чтобы попасть на мероприятие, нужно предварительно зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля VOKA Smartfilm.

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