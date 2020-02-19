Почти четверть белорусов не рады, что они белорусы

Социологи российской Высшей школы экономики IQ заинтересовались, каким образом связаны национальная гордость и вопросы индивидуального выбора (отношение к абортам, разводам и добрачному сексу). Для этого они проанализировали данные Всемирного исследования ценностей (World Values Survey), полученные пять лет назад. Тогда социологи опросили в десяти постсоветских республиках по 1 - 1,5 тысячи жителей разного возраста, уровня образования, семейного положения и вероисповедания.

Первым делом задавали вопросы про аборты, разводы и добрачный секс, которые респонденты оценивали по шкале от 1 до 10, где 1 - «никогда не заслуживает оправдания», 10 - «всегда заслуживает оправдания». Степень патриотизма измеряли вопросом «Насколько вы гордитесь тем, что вы - гражданин этой страны?». В третьем вопросе уточняли, какие основные цели должны быть у идеального государства - оборонная мощь, высокий уровень экономического роста, улучшение городской среды и сельских территорий или учет голосов обычных людей при принятии решений?

В итоге социологи вывели интересные закономерности. Оказывается, во всем мире отношение людей к абортам, разводам и добрачному сексу сильно зависит от образования, возраста, степени религиозности и социального статуса. А вот на постсоветских странах это вообще не работает! У нас нашли связь со степенью патриотизма человека. Чем выше гордость за свою нацию, тем сильнее неприятие ценностей индивидуального выбора.

Например, наиболее гордятся своей страной жители Узбекистана (почти 90%), Казахстана и Грузии. В Беларуси вышел большой разброс: 46% белорусов в целом гордятся своей национальностью, 31% - очень сильно гордятся, а 23% - совсем не гордятся этим фактом. В Украине вышло так, что тех, кто не любит свою национальность, больше, чем тех, кто от нее в полном восторге. Впрочем, за последние 5 лет национальная гордость граждан могла измениться, а результатов исследования прошлого года пока нет.

Есть еще кое-какие закономерности. Например, если взять Беларусь, то у нас наиболее категорично настроены в отношении абортов, разводов и добрачного секса старшее поколение, люди без высшего образования, замужние или женатые и частые посетители церкви. По полу отличий не нашлось. Но в других странах кривая зависимости может быть совсем другой. Например, в России высшее образование не делает людей гуманнее к ценностям индивидуального выбора. Согласно исследованию, россияне, кыргызы и азербайджанцы вообще считают, что главной целью их государства должна быть военная мощь.

Выходит, многие республики бывшего СССР все еще живут двойными стандартами. Чем негативнее люди относятся к разводам или абортам, тем чаще они распространены в стране. Например, Россия - на первом месте в мире по количеству разводов (51%), но относится к ним резко негативно. Беларусь - в первой пятерке количеству абортов (делали аборт 31,7 из 1000 женщин репродуктивного возраста), но осуждает их. Исследователи видят причину в том, что отличные от других людей взгляды до сих пор часто осуждаются обществом и преследуются законом, как и во время коллективного сознания в СССР.